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[1] Azurion R3.0 non è stato ancora autorizzato in tutti i mercati. Contattaci per ulteriori informazioni. [2] I risultati sono specifici dell'istituto nel quale sono stati ottenuti e potrebbero non riflettere i risultati ottenibili presso altri istituti. [3] Il contratto ha una durata di 1 anno (garanzia) più 4 anni di Technology Maximizer Essential.