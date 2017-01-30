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Azurion

Sistema per terapia guidata dalle immagini Azurion

Con Azurion, prestazioni e assistenza di livello superiore diventano una cosa sola

Il sistema per terapia guidata dalle immagini Azurion consente di eseguire un'ampia gamma di procedure interventistiche di routine e complesse in modo semplice e sicuro, offrendo un'esperienza unica per l'utente. Le funzionalità avanzate, integrate con un'innovativa geometria del sistema, supportano un flusso di lavoro ottimizzato, consentendo di migliorare le prestazioni del laboratorio e fornire un'assistenza di livello superiore ai pazienti.

Sistema per terapia guidata dalle immagini Azurion

Sistema biplanare Azurion, il più flessibile di sempre

Il nuovo sistema biplanare Azurion per terapia guidata dalle immagini di Philips è progettato per eseguire le procedure in modo più uniforme ed efficiente. Grazie a questa piattaforma orientata al futuro, è possibile offrire un'assistenza eccellente e ampliare la linea di servizi nel tempo¹. 

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Gamma di prodotti

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    Azurion 5 M12

    Azurion 5 M12  

    Porta le funzionalità di cardiologia interventistica a livelli superiori con il detettore piatto da 12" di Azurion 5. Questa soluzione per terapia guidata dalle immagini ad alte prestazioni consente alle équipe interventistiche di eseguire complessi interventi cardiaci. Controlla senza problemi tutte le applicazioni rilevanti al lato del lettino per un'esperienza utente costante e prestazioni di laboratorio e cura del paziente eccellenti.

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    Azurion 3 M15

    Azurion 3 M15  

    Le capacità delle procedure vascolari raggiungono livelli superiori con Azurion 3 con detettore piatto da 15". Le équipe interventistiche possono trarre vantaggio da un'eccellente coerenza ed efficienza nell'esecuzione di diverse procedure neurovascolari, endovascolari, oncologiche e cardiache. Un notevole passo avanti sulla strada del miglioramento dell'assistenza sanitaria e della gestione dei costi. Controlla facilmente tutte le applicazioni pertinenti da un unico touchscreen a lato del tavolo, per prendere decisioni rapide e informate restando nel campo sterile.

    NCVD002
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    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12  

    Porta le funzionalità di cardiologia interventistica a livelli superiori con il detettore piatto da 12" di Azurion 7. Questa soluzione per terapia guidata dalle immagini ad alte prestazioni consente alle équipe interventistiche di eseguire complessi interventi cardiaci. Controlla senza problemi tutte le applicazioni rilevanti al lato del tavolo per un'esperienza utente coerente e prestazioni di laboratorio e assistenza paziente eccellenti.

    NCVD003
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    Azurion 7 M20

    Azurion 7 M20  

    Con il suo detettore piatto da 20", Azurion serie 7 offre prestazioni eccellenti nelle procedure interventistiche cardiache e vascolari. Questa soluzione per terapia guidata da immagini leader del settore consente alle équipe di poter contare su una coerenza e un'efficienza straordinari durante le procedure vascolari e cardiache. Puoi controllare tutte le applicazioni interessate senza difficoltà da un unico touchscreen al lato del lettino per prendere decisioni rapide e informate nel campo sterile.

    NCVD005
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    Azurion 7 M20 with FlexArm

    Azurion 7 M20 with FlexArm  

    Philips Azurion con FlexArm è progettato per darti più libertà nel tuo ambiente interventistico e chirurgico. Il suo design flessibile con montaggio a soffitto si adatta al tuo flusso di lavoro e supporta un'ampia varietà di layout della sala e procedure in un'unica suite. Lavorando intorno a te, Philips Azurion con FlexArm ti aiuta a migliorare le prestazioni della tua suite e a fornire un'assistenza di qualità superiore.

    NCVD207
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    Azurion 5 M20

    Azurion 5 M20  

    Con il suo detettore piatto da 20", Azurion serie 7 offre prestazioni eccellenti nelle procedure interventistiche cardiache e vascolari. Questa soluzione per terapia guidata da immagini leader del settore consente alle équipe di poter contare su una coerenza e un'efficienza straordinari durante le procedure vascolari e cardiache. Puoi controllare tutte le applicazioni interessate senza difficoltà da un unico touchscreen al lato del tavolo per prendere decisioni rapide e informate nel campo sterile.

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Azurion 3 M12

Azurion 3 M12

Overview
Azurion 5 M20

Azurion 7 M20 con FlexArm

Overview
Azurion 7 B20/15

Azurion 7 B20/15

Overview

Opzioni di montaggio

Montaggio a pavimento

Montaggio a soffitto

Montaggio a pavimento/soffitto

Dimensioni del detettore

Detettore da 12"

Detettore piatto da 20"

Detettore piatto da 20" sul gantry frontale, detettore piatto da 15" sul gantry laterale

Configurazione del piano

Monoplanare

Monoplanare 

Biplanare

Vantaggi principali

  • Contratto di assistenza standard che dà diritto all'aggiornamento continuo del software di base, all'aggiornamento del software per la correzione dei bug e agli aggiornamenti sulla sicurezza informatica e di base

  • Contratto di assistenza standard che dà diritto all'aggiornamento continuo del software di base, all'aggiornamento del software per la correzione dei bug e agli aggiornamenti sulla sicurezza informatica e di base

  • Contratto di assistenza standard che dà diritto all'aggiornamento continuo del software di base, all'aggiornamento del software per la correzione dei bug e agli aggiornamenti sulla sicurezza informatica e di base

  • Strumenti di navigazione di base

  • Strumenti di navigazione di base e avanzati

  • Strumenti di navigazione di base e avanzati

  • Pacchetti clinici base

  • Pacchetti clinici base, avanzati e premium

  • Pacchetti clinici base, avanzati e premium

  • Adatto per procedure di cardiologia interventistica

  • Adatto per una stanza ibrida

  • Adatto per procedure interventistiche neurovascolari e ibride

  • Imaging ad alta risoluzione su un campo visivo ampio. È possibile visualizzare la valvola aortica e una porzione significativa dell'arco aortico o l'intero albero coronarico in un'unica visuale

  • Integrabile con tavoli operatori di terze parti (Baxter e Getinge)

  • Copertura totale del corpo

  • Un supporto esclusivo che consente di raggiungere l'inguine senza necessità di riposizionamento

  • Gantry frontale con libertà di movimento di 270 gradi

  • Accesso lato testa opzionale con posizionamento del gantry frontale a 135 gradi

  • Imaging con decentramento su entrambi i lati del tavolo

  • Il posizionamento sicuro e rapido del gantry laterale consente di passare agevolmente dall'acquisizione delle immagini 2D a quella 3D

Funzionalità

Illustrazione di un dispositivo ricondizionato sostenibile

Controlla tutte le attività a lato del tavolo operatorio

I laboratori interventistici lavorano su un'ampia gamma di casi, che richiedono l'integrazione di più fonti. Per questo è più importante che mai lavorare nel modo più efficiente possibile. Con Philips Azurion Workspace, è possibile connettersi a tutte le modalità e applicazioni in un unico ambiente personalizzabile.

Il regalo dell'esperienza

Tecnologia di imaging di alta qualità a bassa dose

La tecnologia ClarityIQ fornisce imaging di alta qualità per una vasta gamma di procedure cliniche, con un'eccellente visibilità a dosi di radiazioni ridotte per pazienti di qualsiasi corporatura. Ad oggi sono stati pubblicati studi clinici su oltre 19.000 pazienti in relazione alla tecnologia ClarityIQ, studi che hanno rivelato all'unanimità la possibilità di usare una dose significativamente ridotta in tutte le aree cliniche, e con diversi pazienti e operatori.

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Sistema di terapia guidata dalle immagini Azurion

Mantieni i tuoi sistemi sempre aggiornati con Technology Maximizer

Ogni sistema Azurion include un contratto di assistenza³ integrato, che dà diritto ad aggiornamenti del software di base, alla formazione sulle nuove funzionalità software aggiornate e alla sostituzione dell'hardware del computer per supportare gli aggiornamenti software. 

Procedura PCI con il sistema di terapia guidata dalle immagini Azurion 7 C20

Fare impresa in modo responsabile e sostenibile

In qualità di azienda impegnata nello sviluppo sostenibile, aiutiamo i nostri clienti ad adottare scelte responsabili. Offriamo soluzioni che mirano a migliorare la salute e il benessere delle persone, riducendo al contempo l'impatto ambientale. La piattaforma Azurion è il risultato del nostro processo EcoDesign e offre significativi miglioramenti a livello ambientale. I principali vantaggi dell'attuale design sull'ambiente sono il peso ridotto e la migliore efficienza energetica.

Galleria immagini

  • Attiva / disattiva vista

Tecnologie

  • Smart CT

    SmartCT

    Soluzione di visualizzazione e misurazione 3D

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    Hemo con IntelliVue

    Hemo con IntelliVue X3

    Miglioramento del flusso di lavoro nel laboratorio interventistico

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    EchoNavigator

    EchoNavigator

    Strumento per la fusione in tempo reale di immagini ecografiche e fluoroscopiche

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  • HeartNavigator

    HeartNavigator

    Pianificazione e guida utili per le procedure di correzione della cardiopatia strutturale 

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    Dynamic Coronary Roadmap

    Dynamic Coronary Roadmap

    Visione chiara, guida precisa

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    Control Room Workspace

    Azurion Control Room Workspace

    Accesso agevole alle sorgenti video con una connettività semplice. Il layout avanzato consente di accedere e controllare fino a 20 sorgenti video esterne su sei monitor da 27" per ridurre significativamente l'ingombro e semplificare il flusso di lavoro.

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    Documentazione

    Brochure
    Philips Azurion 3 (15.15MB)
    Philips Azurion 5 (15.21MB)
    Philips Azurion 7 (15.28MB)
    Philips Azurion 7M20 con FlexArm (10.85MB)
    Philips Azurion Workspace (6.73MB)

    Grazie per il tuo interesse.

    Facci sapere come ti possiamo aiutare.

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    Dettagli del contatto
    2
    Riferimenti

    Note a piè di pagina

    [1] Azurion R3.0 non è stato ancora autorizzato in tutti i mercati. Contattaci per ulteriori informazioni.

    [2] I risultati sono specifici dell'istituto nel quale sono stati ottenuti e potrebbero non riflettere i risultati ottenibili presso altri istituti. 

    [3] Il contratto ha una durata di 1 anno (garanzia) più 4 anni di Technology Maximizer Essential.

    Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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