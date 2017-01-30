Porta le funzionalità di cardiologia interventistica a livelli superiori con il detettore piatto da 12" di Azurion 5. Questa soluzione per terapia guidata dalle immagini ad alte prestazioni consente alle équipe interventistiche di eseguire complessi interventi cardiaci. Controlla senza problemi tutte le applicazioni rilevanti al lato del lettino per un'esperienza utente costante e prestazioni di laboratorio e cura del paziente eccellenti.
Le capacità delle procedure vascolari raggiungono livelli superiori con Azurion 3 con detettore piatto da 15". Le équipe interventistiche possono trarre vantaggio da un'eccellente coerenza ed efficienza nell'esecuzione di diverse procedure neurovascolari, endovascolari, oncologiche e cardiache. Un notevole passo avanti sulla strada del miglioramento dell'assistenza sanitaria e della gestione dei costi. Controlla facilmente tutte le applicazioni pertinenti da un unico touchscreen a lato del tavolo, per prendere decisioni rapide e informate restando nel campo sterile.
Porta le funzionalità di cardiologia interventistica a livelli superiori con il detettore piatto da 12" di Azurion 7. Questa soluzione per terapia guidata dalle immagini ad alte prestazioni consente alle équipe interventistiche di eseguire complessi interventi cardiaci. Controlla senza problemi tutte le applicazioni rilevanti al lato del tavolo per un'esperienza utente coerente e prestazioni di laboratorio e assistenza paziente eccellenti.
Con il suo detettore piatto da 20", Azurion serie 7 offre prestazioni eccellenti nelle procedure interventistiche cardiache e vascolari. Questa soluzione per terapia guidata da immagini leader del settore consente alle équipe di poter contare su una coerenza e un'efficienza straordinari durante le procedure vascolari e cardiache. Puoi controllare tutte le applicazioni interessate senza difficoltà da un unico touchscreen al lato del lettino per prendere decisioni rapide e informate nel campo sterile.
Philips Azurion con FlexArm è progettato per darti più libertà nel tuo ambiente interventistico e chirurgico. Il suo design flessibile con montaggio a soffitto si adatta al tuo flusso di lavoro e supporta un'ampia varietà di layout della sala e procedure in un'unica suite. Lavorando intorno a te, Philips Azurion con FlexArm ti aiuta a migliorare le prestazioni della tua suite e a fornire un'assistenza di qualità superiore.
Con il suo detettore piatto da 20", Azurion serie 7 offre prestazioni eccellenti nelle procedure interventistiche cardiache e vascolari. Questa soluzione per terapia guidata da immagini leader del settore consente alle équipe di poter contare su una coerenza e un'efficienza straordinari durante le procedure vascolari e cardiache. Puoi controllare tutte le applicazioni interessate senza difficoltà da un unico touchscreen al lato del tavolo per prendere decisioni rapide e informate nel campo sterile.
Azurion 3 M12
Azurion 7 M20 con FlexArm
Azurion 7 B20/15
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Montaggio a pavimento
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Montaggio a soffitto
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Montaggio a pavimento/soffitto
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Dimensioni del detettore
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Detettore da 12"
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Detettore piatto da 20"
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Detettore piatto da 20" sul gantry frontale, detettore piatto da 15" sul gantry laterale
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Configurazione del piano
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Monoplanare
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Monoplanare
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Biplanare
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Vantaggi principali
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I laboratori interventistici lavorano su un'ampia gamma di casi, che richiedono l'integrazione di più fonti. Per questo è più importante che mai lavorare nel modo più efficiente possibile. Con Philips Azurion Workspace, è possibile connettersi a tutte le modalità e applicazioni in un unico ambiente personalizzabile.
La tecnologia ClarityIQ fornisce imaging di alta qualità per una vasta gamma di procedure cliniche, con un'eccellente visibilità a dosi di radiazioni ridotte per pazienti di qualsiasi corporatura. Ad oggi sono stati pubblicati studi clinici su oltre 19.000 pazienti in relazione alla tecnologia ClarityIQ, studi che hanno rivelato all'unanimità la possibilità di usare una dose significativamente ridotta in tutte le aree cliniche, e con diversi pazienti e operatori.
Ogni sistema Azurion include un contratto di assistenza³ integrato, che dà diritto ad aggiornamenti del software di base, alla formazione sulle nuove funzionalità software aggiornate e alla sostituzione dell'hardware del computer per supportare gli aggiornamenti software.
In qualità di azienda impegnata nello sviluppo sostenibile, aiutiamo i nostri clienti ad adottare scelte responsabili. Offriamo soluzioni che mirano a migliorare la salute e il benessere delle persone, riducendo al contempo l'impatto ambientale. La piattaforma Azurion è il risultato del nostro processo EcoDesign e offre significativi miglioramenti a livello ambientale. I principali vantaggi dell'attuale design sull'ambiente sono il peso ridotto e la migliore efficienza energetica.
Soluzione di visualizzazione e misurazione 3D
Miglioramento del flusso di lavoro nel laboratorio interventistico
Strumento per la fusione in tempo reale di immagini ecografiche e fluoroscopiche
Pianificazione e guida utili per le procedure di correzione della cardiopatia strutturale
Visione chiara, guida precisa
Accesso agevole alle sorgenti video con una connettività semplice. Il layout avanzato consente di accedere e controllare fino a 20 sorgenti video esterne su sei monitor da 27" per ridurre significativamente l'ingombro e semplificare il flusso di lavoro.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
[1] Azurion R3.0 non è stato ancora autorizzato in tutti i mercati. Contattaci per ulteriori informazioni. [2] I risultati sono specifici dell'istituto nel quale sono stati ottenuti e potrebbero non riflettere i risultati ottenibili presso altri istituti. [3] Il contratto ha una durata di 1 anno (garanzia) più 4 anni di Technology Maximizer Essential.
[1] Azurion R3.0 non è stato ancora autorizzato in tutti i mercati. Contattaci per ulteriori informazioni.
[2] I risultati sono specifici dell'istituto nel quale sono stati ottenuti e potrebbero non riflettere i risultati ottenibili presso altri istituti.
[3] Il contratto ha una durata di 1 anno (garanzia) più 4 anni di Technology Maximizer Essential.
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