Flessibilità nel lavoro per fare di più

Il sistema è stato progettato appositamente per far risparmiare tempo. I membri dell'équipe possono dedicarsi a diverse attività - su una o più postazioni di lavoro in sala di controllo e in sala esame - senza interruzioni tra loro. Durante l'esecuzione della fluoroscopia/esposizione, quindi, il personale nella sala di controllo può rivedere le immagini precedenti del paziente, predisporre l'esame successivo o concludere la refertazione per un altro paziente contemporaneamente.