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4D MR-RT

Applicazioni cliniche RM

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Visualizzare l'anatomia in movimento nella simulazione RM per la radioterapia è complesso: il respiro può sfocare target addominali e organi a rischio. Apnea o compressione possono ridurre il movimento, ma limitano comfort e riproducibilità. Philips 4D MR RT è la prima applicazione RM 4D del settore che offre imaging multi-contrasto per la simulazione RM di anatomie addominali in movimento, offrendo immagini T1 e T2 di alta qualità con o senza soppressione del grasso.¹ Acquisita a respiro libero con gating respiratorio automatico, la scansione 4D MR RT distingue inspirazione ed espirazione applicando un binning avanzato che corregge l'isteresi. Ricostruisce fino a 10 fasi respiratorie e gli output elaborati (fasi separate, ventilazione intermedia o posizione intermedia) supportano la contornazione per varie strategie di accelerazione lineare. In combinazione con l'accelerazione SmartSpeed FreeBreathing e i protocolli predefiniti, è possibile completare tutte le scansioni con mezzo di contrasto in &lt;6:40.

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Specifiche Tecniche

Main applications
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  • Abdomen
Respiratory trace
Respiratory trace
Respiratory trace
  • 4D MR-RT provides a respiratory trace which covers the complete respiratory pattern of the patient
Contrasts
Contrasts
Contrasts
  • T1, T1 SPAIR, T1 mDIXON, T2, T2 SPAIR
Calculated images
Calculated images
Calculated images
  • Mid-Position, Mid-Ventilation
Speed
Speed
Speed
  • 4D MR-RT Requires SmartSpeed FreeBreathing Pre-defined protocols for all contrast acquisitions with scan times of &lt; 6:40 minutes
FieldStrength
FieldStrength
FieldStrength
  • 1.5T and 3.0T
Main applications
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  • Abdomen
Respiratory trace
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  • 4D MR-RT provides a respiratory trace which covers the complete respiratory pattern of the patient
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  • Abdomen
Respiratory trace
Respiratory trace
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  • 4D MR-RT provides a respiratory trace which covers the complete respiratory pattern of the patient
Contrasts
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Contrasts
  • T1, T1 SPAIR, T1 mDIXON, T2, T2 SPAIR
Calculated images
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  • Mid-Position, Mid-Ventilation
Speed
Speed
Speed
  • 4D MR-RT Requires SmartSpeed FreeBreathing Pre-defined protocols for all contrast acquisitions with scan times of &lt; 6:40 minutes
FieldStrength
FieldStrength
FieldStrength
  • 1.5T and 3.0T
  • 1. Soppressione del grasso per T1 con mDIXON o SPAIR, soppressione del grasso T2 con SPAIR.

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