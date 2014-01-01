Identificazione rapida dei pazienti asintomatici a rischio di insufficienza cardiaca.¹ Combinando la sequenza di acquisizione RM Philips Fast-SENC con lo strumento di analisi MyoStrain di Myocardial Solutions, è possibile misurare direttamente le piccole variazioni iniziali della funzione cardiaca. La sequenza Fast-SENC utilizza la modulazione spaziale attraverso il piano della magnetizzazione e quindi consente la misurazione dello strain a livello di pixel all'interno del muscolo cardiaco. I dati vengono quindi elaborati e analizzati con il software MyoStrain che genera un referto clinico. Grazie alla combinazione di Philips Fast-SENC e MyoStrain, la disfunzione iniziale dell'insufficienza cardiaca può essere rilevata in 48 segmenti del cuore² in 10 minuti.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.