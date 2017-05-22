Offre una serie completa di strumenti di quantificazione della SPECT cardiaca perfusionale, gated e blood pool, nonché per la PET quantitativa. L'applicazione offre un flusso di lavoro efficiente per l'interpretazione degli studi grazie all'integrazione della perfusione e della funzione cardiaca.
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