CT Spectral Advanced Vessel Analysis Advanced Vessel Analysis per i casi di CTA acquisiti con la famiglia di scanner Philips Spectral CT

Supporto per la visualizzazione e la valutazione di casi di angio-TC (CTA) in scansioni con mezzo di contrasto e whole-body, acquisite con la famiglia di scanner Philips Spectral CT, per l'ispezione di vasi evidenziati dal mezzo di contrasto. Presenta funzioni automatiche, semiautomatiche e manuali per la rimozione delle strutture ossee di corpo e cranio oltre alla funzione di estrazione automatica del percorso di navigazione dei vasi. Le modalità di riesame sono: rendering del volume, Maximum Intensity Projection, Volume Intensity Projection, orientamento assiale/coronale/sagittale e vista cMPR con sezioni trasversali. L'applicazione è ora integrata in Multimodality Advanced Vessel Analysis e offre il riesame affiancato di risultati spettrali multipli.