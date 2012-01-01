Supporto per la visualizzazione e la valutazione di casi di angio-TC (CTA) in scansioni con mezzo di contrasto e whole-body, acquisite con la famiglia di scanner Philips Spectral CT, per l'ispezione di vasi evidenziati dal mezzo di contrasto. Presenta funzioni automatiche, semiautomatiche e manuali per la rimozione delle strutture ossee di corpo e cranio oltre alla funzione di estrazione automatica del percorso di navigazione dei vasi. Le modalità di riesame sono: rendering del volume, Maximum Intensity Projection, Volume Intensity Projection, orientamento assiale/coronale/sagittale e vista cMPR con sezioni trasversali. L'applicazione è ora integrata in Multimodality Advanced Vessel Analysis e offre il riesame affiancato di risultati spettrali multipli.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.