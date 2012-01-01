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CT Spectral Advanced Vessel Analysis

Advanced Vessel Analysis per i casi di CTA acquisiti con la famiglia di scanner Philips Spectral CT

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Supporto per la visualizzazione e la valutazione di casi di angio-TC (CTA) in scansioni con mezzo di contrasto e whole-body, acquisite con la famiglia di scanner Philips Spectral CT, per l'ispezione di vasi evidenziati dal mezzo di contrasto. Presenta funzioni automatiche, semiautomatiche e manuali per la rimozione delle strutture ossee di corpo e cranio oltre alla funzione di estrazione automatica del percorso di navigazione dei vasi. Le modalità di riesame sono: rendering del volume, Maximum Intensity Projection, Volume Intensity Projection, orientamento assiale/coronale/sagittale e vista cMPR con sezioni trasversali. L'applicazione è ora integrata in Multimodality Advanced Vessel Analysis e offre il riesame affiancato di risultati spettrali multipli.

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  • Componente aggiuntivo opzionale di Multimodality Advanced Vessel Analysis per la gestione delle immagini acquisite con la famiglia di scanner Philips Spectral CT

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