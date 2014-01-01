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NM Emory Cardiac Toolbox (ECTb) v4.2

Analisi cardiaca

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Fornisce strumenti avanzati per l'analisi di SPECT e PET cardiaca, incluso il confronto dei dati di perfusione e vitalità del miocardio, visualizzazione di immagini 3D con sovrapposizioni delle coronarie e cine 3D con gating, limiti normali di match/mismatch nonché un'analisi opzionale delle fasi per la cinetica parietale e la valutazione dell'ispessimento.

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  • Emory Cardiac Toolbox, ECTb, HeartFusion e SyncTool sono marchi registrati di Emory University. Queste funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips.

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