Fornisce strumenti avanzati per l'analisi di SPECT e PET cardiaca, incluso il confronto dei dati di perfusione e vitalità del miocardio, visualizzazione di immagini 3D con sovrapposizioni delle coronarie e cine 3D con gating, limiti normali di match/mismatch nonché un'analisi opzionale delle fasi per la cinetica parietale e la valutazione dell'ispessimento.
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.