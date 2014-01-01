Una soluzione di medicina nucleare (NM) completa, progettata per migliorare l'esperienza dell'utente e la produttività delle letture di TC/PET e immagini MN. Offre una soluzione per la gestione di più studi che richiedono una quantificazione rigorosa dei dati MV(2).
Grazie per il tuo interesse.
Facci sapere come ti possiamo aiutare.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.