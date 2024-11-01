Ridefinire l'innovazione nell'imaging. Ancora una volta. Basato su Azurion con ClarityIQ, una tecnologia clinicamente collaudata, SmartIQ porta l'imaging adattivo basato sul contenuto nelle procedure coronariche. Distingue in modo sicuro i dettagli clinicamente rilevanti dal rumore di fondo per offrire un'eccezionale precisione dell'immagine. SmartIQ è inoltre progettato per ridurre la dose di raggi X e contrasto. Dalle procedure di routine alle procedure complesse, garantisce che la dose di raggi X e i livelli di contrasto siano ottimali. Infine, SmartIQ nasce dalla stretta collaborazione con i medici, consentendo di sfruttare appieno le potenzialità di Azurion.
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Controllo delle radiazioni sul paziente
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ClarityIQ, disponibile sui sistemi Azurion, utilizza algorimi di elaborazione delle immagini in tempo reale e tecnologia del computer per ottimizzare la qualità delle immagini.
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Gli strumenti di feedback sulla dose per sale di radiologia della serie Philips DoseAware mostrano in tempo reale la natura invisibile delle radiazioni e consentono al personale medico di controllare e monitorare facilmente l'esposizione alle radiazioni durante il turno. Di conseguenza consentono agli operatori sanitari di assumere il controllo e agire immediatamente per proteggere la propria salute e il proprio benessere.
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