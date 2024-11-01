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SmartIQ

Tecnologia di imaging coronarico di nuova generazione

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Ridefinire l'innovazione nell'imaging. Ancora una volta. Basato su Azurion con ClarityIQ, una tecnologia clinicamente collaudata, SmartIQ porta l'imaging adattivo basato sul contenuto nelle procedure coronariche. Distingue in modo sicuro i dettagli clinicamente rilevanti dal rumore di fondo per offrire un'eccezionale precisione dell'immagine. SmartIQ è inoltre progettato per ridurre la dose di raggi X e contrasto. Dalle procedure di routine alle procedure complesse, garantisce che la dose di raggi X e i livelli di contrasto siano ottimali. Infine, SmartIQ nasce dalla stretta collaborazione con i medici, consentendo di sfruttare appieno le potenzialità di Azurion.

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Caratteristiche
Visione affidabile
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Per le procedure coronariche, SmartIQ mira a migliorare la qualità delle immagini [1] con l'intento di dare al medico la certezza di vedere esattamente ciò che è necessario, da procedure di routine a procedure complesse senza alcun impatto sulla dose. SmartIQ distingue in modo intelligente e sicuro le informazioni sulle immagini clinicamente rilevanti dal rumore di fondo, offrendo un'eccezionale precisione delle immagini.

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Per le procedure coronariche, SmartIQ mira a migliorare la qualità delle immagini [1] con l'intento di dare al medico la certezza di vedere esattamente ciò che è necessario, da procedure di routine a procedure complesse senza alcun impatto sulla dose. SmartIQ distingue in modo intelligente e sicuro le informazioni sulle immagini clinicamente rilevanti dal rumore di fondo, offrendo un'eccezionale precisione delle immagini.

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Per le procedure coronariche, SmartIQ mira a migliorare la qualità delle immagini [1] con l'intento di dare al medico la certezza di vedere esattamente ciò che è necessario, da procedure di routine a procedure complesse senza alcun impatto sulla dose. SmartIQ distingue in modo intelligente e sicuro le informazioni sulle immagini clinicamente rilevanti dal rumore di fondo, offrendo un'eccezionale precisione delle immagini.
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Per le procedure coronariche, SmartIQ mira a migliorare la qualità delle immagini [1] con l'intento di dare al medico la certezza di vedere esattamente ciò che è necessario, da procedure di routine a procedure complesse senza alcun impatto sulla dose. SmartIQ distingue in modo intelligente e sicuro le informazioni sulle immagini clinicamente rilevanti dal rumore di fondo, offrendo un'eccezionale precisione delle immagini.
Progettato per ridurre la dose di radiazioni
Progettato per ridurre la dose di radiazioni

Progettato per ridurre la dose di radiazioni

L'obiettivo dei medici interventisti è quello di assicurare la sicurezza dei pazienti e del proprio team. SmartIQ mira a ridurre la dose di radiazioni radiologiche senza influire sulle prestazioni procedurali [2]. SmartIQ include un protocollo a dose ultra bassa per le procedure coronariche che impiega oltre il 50% di dose di radiazioni in meno rispetto all'impostazione più bassa disponibile sui sistemi Azurion con ClarityIQ [3].

Progettato per ridurre la dose di radiazioni

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L'obiettivo dei medici interventisti è quello di assicurare la sicurezza dei pazienti e del proprio team. SmartIQ mira a ridurre la dose di radiazioni radiologiche senza influire sulle prestazioni procedurali [2]. SmartIQ include un protocollo a dose ultra bassa per le procedure coronariche che impiega oltre il 50% di dose di radiazioni in meno rispetto all'impostazione più bassa disponibile sui sistemi Azurion con ClarityIQ [3].

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L'obiettivo dei medici interventisti è quello di assicurare la sicurezza dei pazienti e del proprio team. SmartIQ mira a ridurre la dose di radiazioni radiologiche senza influire sulle prestazioni procedurali [2]. SmartIQ include un protocollo a dose ultra bassa per le procedure coronariche che impiega oltre il 50% di dose di radiazioni in meno rispetto all'impostazione più bassa disponibile sui sistemi Azurion con ClarityIQ [3].
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Progettato per ridurre la dose di radiazioni
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L'obiettivo dei medici interventisti è quello di assicurare la sicurezza dei pazienti e del proprio team. SmartIQ mira a ridurre la dose di radiazioni radiologiche senza influire sulle prestazioni procedurali [2]. SmartIQ include un protocollo a dose ultra bassa per le procedure coronariche che impiega oltre il 50% di dose di radiazioni in meno rispetto all'impostazione più bassa disponibile sui sistemi Azurion con ClarityIQ [3].
Una nuova opzione per ridurre il mezzo di contrasto iodato
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Una nuova opzione per ridurre il mezzo di contrasto iodato

SmartIQ punta a ridurre al minimo l'uso del mezzo di contrasto iodato [4], con l'intento di aiutare i medici a proteggere i pazienti con patologie renali ad alto rischio nelle procedure coronariche.

Una nuova opzione per ridurre il mezzo di contrasto iodato

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SmartIQ punta a ridurre al minimo l'uso del mezzo di contrasto iodato [4], con l'intento di aiutare i medici a proteggere i pazienti con patologie renali ad alto rischio nelle procedure coronariche.

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SmartIQ punta a ridurre al minimo l'uso del mezzo di contrasto iodato [4], con l'intento di aiutare i medici a proteggere i pazienti con patologie renali ad alto rischio nelle procedure coronariche.
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Una nuova opzione per ridurre il mezzo di contrasto iodato
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Sfruttate tutto il potenziale del vostro sistema Azurion
Sfruttate tutto il potenziale del vostro sistema Azurion

Sfruttate tutto il potenziale del vostro sistema Azurion

Grazie alla collaborazione con i medici, è possibile sfruttare al massimo il potenziale del sistema Azurion grazie alla tecnologia di imaging, progettata per un'integrazione senza intoppi nel flusso di lavoro clinico.

Sfruttate tutto il potenziale del vostro sistema Azurion

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Protezione integrata
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Protezione integrata

SmartIQ incorpora una protezione integrata, progettata per mantenere l'integrità clinica confrontando continuamente l'immagine elaborata con quella originale. Questo meccanismo intelligente è progettato per garantire che il sistema di miglioramento delle immagini basato sul contenuto non introduca mai informazioni artificiali né rimuova informazioni native.

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Controllo delle radiazioni sul paziente
Controllo delle radiazioni sul paziente

Controllo delle radiazioni sul paziente

La dashboard di gestione della dose fornisce informazioni dettagliate sull'esposizione del paziente alle radiazioni, aiutando a confrontare i livelli di radiazione, identificare i trend e favorire l'ottimizzazione continua.

Controllo delle radiazioni sul paziente

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La dashboard di gestione della dose fornisce informazioni dettagliate sull'esposizione del paziente alle radiazioni, aiutando a confrontare i livelli di radiazione, identificare i trend e favorire l'ottimizzazione continua.

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La dashboard di gestione della dose fornisce informazioni dettagliate sull'esposizione del paziente alle radiazioni, aiutando a confrontare i livelli di radiazione, identificare i trend e favorire l'ottimizzazione continua.
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Progettato per ridurre la dose di radiazioni
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Progettato per ridurre la dose di radiazioni
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Una nuova opzione per ridurre il mezzo di contrasto iodato
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Controllo delle radiazioni sul paziente
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La dashboard di gestione della dose fornisce informazioni dettagliate sull'esposizione del paziente alle radiazioni, aiutando a confrontare i livelli di radiazione, identificare i trend e favorire l'ottimizzazione continua.

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  • Novità
    ClarityIQ

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    ClarityIQ, disponibile sui sistemi Azurion, utilizza algorimi di elaborazione delle immagini in tempo reale e tecnologia del computer per ottimizzare la qualità delle immagini.

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    Gli strumenti di feedback sulla dose per sale di radiologia della serie Philips DoseAware mostrano in tempo reale la natura invisibile delle radiazioni e consentono al personale medico di controllare e monitorare facilmente l'esposizione alle radiazioni durante il turno. Di conseguenza consentono agli operatori sanitari di assumere il controllo e agire immediatamente per proteggere la propria salute e il proprio benessere.

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    • Verificare la disponibilità di SmartIQ a livello locale contattando l'ufficio vendite Philips di zona.
    • 1. La tecnologia è stata sviluppata con questo scopo e la qualità dell'immagine è stata valutata come parte di uno studio di fattibilità dei dispositivi sperimentali rispetto a ClarityIQ.
    • 2. Il potenziale di riduzione della dose di radiazioni di SmartIQ è attualmente in fase di valutazione nello studio RADIQAL, uno studio clinico randomizzato multicentrico per valutare l'impatto di SmartIQ sulla dose di radiazioni rispetto all'attuale ClarityIQ, pur mantenendo le prestazioni procedurali. Per i dettagli su RADIQAL, visitare il sito clinicaltrials.gov: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06944509
    • 3, Rispetto all'impostazione bassa di ClarityIQ sui sistemi Azurion, con i cicli cine a 15 fotogrammi al secondo della coronaria sinistra alle dosi ultra basse di SmartIQ si ottengono riduzioni medie del kerma in aria di riferimento del 58% su Azurion M12 e del 62% su Azurion M20 con ogni dimensione del campo, come specificato nelle Istruzioni d'uso.
    • 4. Una nuova opzione per ridurre il mezzo di contrasto iodato con SmartIQ.

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