SmartIQ Tecnologia di imaging coronarico di nuova generazione

Ridefinire l'innovazione nell'imaging. Ancora una volta. Basato su Azurion con ClarityIQ, una tecnologia clinicamente collaudata, SmartIQ porta l'imaging adattivo basato sul contenuto nelle procedure coronariche. Distingue in modo sicuro i dettagli clinicamente rilevanti dal rumore di fondo per offrire un'eccezionale precisione dell'immagine. SmartIQ è inoltre progettato per ridurre la dose di raggi X e contrasto. Dalle procedure di routine alle procedure complesse, garantisce che la dose di raggi X e i livelli di contrasto siano ottimali. Infine, SmartIQ nasce dalla stretta collaborazione con i medici, consentendo di sfruttare appieno le potenzialità di Azurion.