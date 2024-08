Impostazioni personalizzate dell'applicazione

Per supportare diverse applicazioni, sono stati ottimizzati oltre 500 parametri di sistema con la tecnologia ClarityIQ e l'elaborazione delle immagini può essere regolata in modo indipendente. Ad esempio, lo spostamento pixel in tempo reale con controllo automatico del movimento viene applicato per migliorare la visibilità dei piccoli vasi per gli interventi neurologici. La compensazione del movimento riduce il rumore nelle immagini del cuore pulsante.