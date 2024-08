Feedback durante le procedure

Durante le procedure, la schermata in tempo reale di DoseAware Xtend fornisce maggiori informazioni per guidare il comportamento del personale. Mostra in tempo reale la dose di radiazione diffusa oraria sotto forma di barra colorata e la dose per il personale accumulata durante la procedura in microsievert (µSv). Se la schermatura in piombo non è in posizione, sullo schermo viene visualizzata un'icona per ricordare al personale di adottare le misure necessarie per gestire l'esposizione alle radiazioni.