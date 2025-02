SmartSpeed Body - Breast Applicazioni cliniche RM

Philips SmartSpeed offre qualità delle immagini e velocità di acquisizione. Utilizza il motore di velocità Compressed SENSE per ridurre il tempo di scansione e un algoritmo di intelligenza artificiale pluripremiato applicato direttamente all'inizio della catena di ricostruzione RM per ottimizzare le informazioni e garantire una qualità delle immagini eccellente per l'imaging del corpo. Philips SmartSpeed può essere utilizzato in 2D e 3D e per tutte le parti anatomiche evidenziate dal mezzo di contrasto. Supporta il 97% degli attuali protocolli clinici di RM* per soddisfare le esigenze di imaging della maggior parte dei pazienti.