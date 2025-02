SmartSpeed MotionFree - Head Neck Applicazioni cliniche RM

Philips SmartSpeed offre un imaging rapido e di alta qualità per un'ampia gamma di pazienti, inclusi quelli che provano dolore e che faticano a rimanere in posizione. Philips SmartSpeed MotionFree utilizza consolidate tecniche di imaging 2D non cartesiano, senza artefatti da movimento per acquisire immagini del corpo in tempi rapidi e senza artefatti da movimento. Riduce gli artefatti causati da movimenti generici, legati alla respirazione e alla pulsatilità in più del 90% dei casi rispetto all'imaging cartesiano.