mDIXON Quant offre una procedura 3D facile e veloce per la quantificazione non invasiva del grasso nel fegato fornendo mappe della frazione di grasso in 3D di qualità elevata per tutto il fegato, incluso per sequenze T2 brevi*, con accuratezza e riproducibilità elevate (±3,5% e ±1.4%, rispettivamente)¹ ampliando le funzionalità RM a disposizione dell’utente. Come ulteriore strumento di valutazione diagnostica sono fornite mappe di rilassamento T2*/R2*.
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