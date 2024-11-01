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mDIXON Quant

Applicazione clinica RM

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mDIXON Quant offre una procedura 3D facile e veloce per la quantificazione non invasiva del grasso nel fegato fornendo mappe della frazione di grasso in 3D di qualità elevata per tutto il fegato, incluso per sequenze T2 brevi*, con accuratezza e riproducibilità elevate (±3,5% e ±1.4%, rispettivamente)¹ ampliando le funzionalità RM a disposizione dell’utente. Come ulteriore strumento di valutazione diagnostica sono fornite mappe di rilassamento T2*/R2*.

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  • ¹L’accuratezza e la riproducibilità sono state valutate utilizzando un protocollo di riferimento per lo studio del fegato, su fantocci di grasso [intervallo 0-100%]. Riproducibilità valutata su sistemi.

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