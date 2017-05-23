L'approccio intelligente alla RM digitale a banda larga -- I proprietari di sistemi Ingenia apprezzano la migliorata qualità delle immagini, le funzionalità cliniche avanzate e l'efficienza del flusso di lavoro derivante dall'architettura digitale in banda larga dStream. Un aggiornamento da SmartPath a dStream offre funzionalità dStream complete senza installare un sistema totalmente nuovo.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
Evitate i costi derivanti da operazioni di retrofit e tempi di inattività
Evitate i costi derivanti da operazioni di retrofit e tempi di inattività
dStream è progettato per adattarsi al magnete esistente, per ridurre i tempi di inattività, le spese per l’acquisto di una nuova suite RM e altre spese.
Evitate i costi derivanti da operazioni di retrofit e tempi di inattività
dStream è progettato per adattarsi al magnete esistente, per ridurre i tempi di inattività, le spese per l’acquisto di una nuova suite RM e altre spese.
Evitate i costi derivanti da operazioni di retrofit e tempi di inattività
dStream è progettato per adattarsi al magnete esistente, per ridurre i tempi di inattività, le spese per l’acquisto di una nuova suite RM e altre spese.
Imaging con un numero ridotto di bobine. Passando al flusso di lavoro efficiente FlexStream, è possibile ridurre i tempi di preparazione all’esame e le operazioni ripetitive.
Risoluzione elevata a velocità eccezionali
Risoluzione elevata a velocità eccezionali
dStream con le bobine dS rappresenta un vantaggio per ogni esame. Consente di eseguire esami di routine cerebrali e di colonna vertebrale, ginocchio, caviglia e fegato in soli 8 minuti, garantendo una qualità elevata.
Risoluzione elevata a velocità eccezionali
dStream con le bobine dS rappresenta un vantaggio per ogni esame. Consente di eseguire esami di routine cerebrali e di colonna vertebrale, ginocchio, caviglia e fegato in soli 8 minuti, garantendo una qualità elevata.
Risoluzione elevata a velocità eccezionali
dStream con le bobine dS rappresenta un vantaggio per ogni esame. Consente di eseguire esami di routine cerebrali e di colonna vertebrale, ginocchio, caviglia e fegato in soli 8 minuti, garantendo una qualità elevata.
dStream con le bobine dS rappresenta un vantaggio per ogni esame. Consente di eseguire esami di routine cerebrali e di colonna vertebrale, ginocchio, caviglia e fegato in soli 8 minuti, garantendo una qualità elevata.
Processo di conversione
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
dStream
dStream
dStream permette di ottenere informazioni coerenti e contemporaneamente una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocemente.
dStream
dStream permette di ottenere informazioni coerenti e contemporaneamente una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocemente.
dStream
dStream permette di ottenere informazioni coerenti e contemporaneamente una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocemente.
iPatient conferisce all'utente il controllo del comportamento, delle condizioni, dell'anatomia e della fisiologia del paziente, ottenendo come risultato affidabilità ed efficienza.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
Qualità delle immagini di livello premium
Qualità delle immagini di livello premium
Tecniche di imaging di grande impatto, sviluppate in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, si uniscono alla purezza digitale di dStream per guidare le prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Qualità delle immagini di livello premium
Tecniche di imaging di grande impatto, sviluppate in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, si uniscono alla purezza digitale di dStream per guidare le prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Qualità delle immagini di livello premium
Tecniche di imaging di grande impatto, sviluppate in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, si uniscono alla purezza digitale di dStream per guidare le prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Tecniche di imaging di grande impatto, sviluppate in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, si uniscono alla purezza digitale di dStream per guidare le prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Soluzioni diagnostiche avanzate
RM avanzata
Gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
RM avanzata
Gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
RM avanzata
Gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
Gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
ScanWise Implant
ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
iPatient
iPatient
Ogni paziente ha una storia a sé. iPatient è una piattaforma avanzata per i nostri sistemi Ingenia che consente all’utente di controllare il flusso di lavoro personalizzato e incentrato sul paziente, a supporto di una maggiore coerenza ed efficienza. iPatient garantisce un miglioramento della produttività del 30%⁷.
iPatient
Ogni paziente ha una storia a sé. iPatient è una piattaforma avanzata per i nostri sistemi Ingenia che consente all’utente di controllare il flusso di lavoro personalizzato e incentrato sul paziente, a supporto di una maggiore coerenza ed efficienza. iPatient garantisce un miglioramento della produttività del 30%⁷.
iPatient
Ogni paziente ha una storia a sé. iPatient è una piattaforma avanzata per i nostri sistemi Ingenia che consente all’utente di controllare il flusso di lavoro personalizzato e incentrato sul paziente, a supporto di una maggiore coerenza ed efficienza. iPatient garantisce un miglioramento della produttività del 30%⁷.
Ogni paziente ha una storia a sé. iPatient è una piattaforma avanzata per i nostri sistemi Ingenia che consente all’utente di controllare il flusso di lavoro personalizzato e incentrato sul paziente, a supporto di una maggiore coerenza ed efficienza. iPatient garantisce un miglioramento della produttività del 30%⁷.
IQ di livello premium⁶
IQ di livello premium⁶
IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller. Ottimizzazione delle informazioni diagnostiche chiave nella finestra temporale disponibile.
IQ di livello premium⁶
IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller. Ottimizzazione delle informazioni diagnostiche chiave nella finestra temporale disponibile.
IQ di livello premium⁶
IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller. Ottimizzazione delle informazioni diagnostiche chiave nella finestra temporale disponibile.
IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller. Ottimizzazione delle informazioni diagnostiche chiave nella finestra temporale disponibile.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
Processo di conversione
Evitate i costi derivanti da operazioni di retrofit e tempi di inattività
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
Evitate i costi derivanti da operazioni di retrofit e tempi di inattività
Evitate i costi derivanti da operazioni di retrofit e tempi di inattività
dStream è progettato per adattarsi al magnete esistente, per ridurre i tempi di inattività, le spese per l’acquisto di una nuova suite RM e altre spese.
Evitate i costi derivanti da operazioni di retrofit e tempi di inattività
dStream è progettato per adattarsi al magnete esistente, per ridurre i tempi di inattività, le spese per l’acquisto di una nuova suite RM e altre spese.
Evitate i costi derivanti da operazioni di retrofit e tempi di inattività
dStream è progettato per adattarsi al magnete esistente, per ridurre i tempi di inattività, le spese per l’acquisto di una nuova suite RM e altre spese.
Imaging con un numero ridotto di bobine. Passando al flusso di lavoro efficiente FlexStream, è possibile ridurre i tempi di preparazione all’esame e le operazioni ripetitive.
Risoluzione elevata a velocità eccezionali
Risoluzione elevata a velocità eccezionali
dStream con le bobine dS rappresenta un vantaggio per ogni esame. Consente di eseguire esami di routine cerebrali e di colonna vertebrale, ginocchio, caviglia e fegato in soli 8 minuti, garantendo una qualità elevata.
Risoluzione elevata a velocità eccezionali
dStream con le bobine dS rappresenta un vantaggio per ogni esame. Consente di eseguire esami di routine cerebrali e di colonna vertebrale, ginocchio, caviglia e fegato in soli 8 minuti, garantendo una qualità elevata.
Risoluzione elevata a velocità eccezionali
dStream con le bobine dS rappresenta un vantaggio per ogni esame. Consente di eseguire esami di routine cerebrali e di colonna vertebrale, ginocchio, caviglia e fegato in soli 8 minuti, garantendo una qualità elevata.
dStream con le bobine dS rappresenta un vantaggio per ogni esame. Consente di eseguire esami di routine cerebrali e di colonna vertebrale, ginocchio, caviglia e fegato in soli 8 minuti, garantendo una qualità elevata.
Processo di conversione
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
SmartPath
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
Il programma di aggiornamento SmartPath a dStream offre una via economica per ottenere la RM digitale a banda larga, che essenzialmente prolunga la vita utile del sistema. Si ottiene un'apparecchiatura pari alla nuova, a un costo nettamente inferiore. Non è necessario progettare una nuova suite RM. Il magnete può rimanere nella sala esame mentre avviene il rifacimento, con molti meno disagi per la struttura.
dStream
dStream
dStream permette di ottenere informazioni coerenti e contemporaneamente una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocemente.
dStream
dStream permette di ottenere informazioni coerenti e contemporaneamente una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocemente.
dStream
dStream permette di ottenere informazioni coerenti e contemporaneamente una qualità delle immagini di livello premium, con chiarezza digitale e velocemente.
iPatient conferisce all'utente il controllo del comportamento, delle condizioni, dell'anatomia e della fisiologia del paziente, ottenendo come risultato affidabilità ed efficienza.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
Qualità delle immagini di livello premium
Qualità delle immagini di livello premium
Tecniche di imaging di grande impatto, sviluppate in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, si uniscono alla purezza digitale di dStream per guidare le prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Qualità delle immagini di livello premium
Tecniche di imaging di grande impatto, sviluppate in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, si uniscono alla purezza digitale di dStream per guidare le prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Qualità delle immagini di livello premium
Tecniche di imaging di grande impatto, sviluppate in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, si uniscono alla purezza digitale di dStream per guidare le prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Tecniche di imaging di grande impatto, sviluppate in collaborazione con gli istituti e i radiologi più accreditati, si uniscono alla purezza digitale di dStream per guidare le prestazioni cliniche, migliorare l'esperienza dei pazienti e assicurare valore economico.
Soluzioni diagnostiche avanzate
RM avanzata
Gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
RM avanzata
Gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
RM avanzata
Gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
Gli strumenti di esplorazione e le soluzioni diagnostiche avanzate di Ingenia potenziano le funzionalità dell'imaging RM seguendo le principali tendenze del settore sanitario in campi quali la neurologia, l'oncologia e la cardiologia.
ScanWise Implant
ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
ScanWise Implant consente di sottoporre a risonanza magnetica in totale sicurezza una fetta di popolazione di pazienti in continua crescita e potenzialmente esclusa, rafforzando la reputazione della propria struttura e incoraggiando il rinvio di pazienti.
iPatient
iPatient
Ogni paziente ha una storia a sé. iPatient è una piattaforma avanzata per i nostri sistemi Ingenia che consente all’utente di controllare il flusso di lavoro personalizzato e incentrato sul paziente, a supporto di una maggiore coerenza ed efficienza. iPatient garantisce un miglioramento della produttività del 30%⁷.
iPatient
Ogni paziente ha una storia a sé. iPatient è una piattaforma avanzata per i nostri sistemi Ingenia che consente all’utente di controllare il flusso di lavoro personalizzato e incentrato sul paziente, a supporto di una maggiore coerenza ed efficienza. iPatient garantisce un miglioramento della produttività del 30%⁷.
iPatient
Ogni paziente ha una storia a sé. iPatient è una piattaforma avanzata per i nostri sistemi Ingenia che consente all’utente di controllare il flusso di lavoro personalizzato e incentrato sul paziente, a supporto di una maggiore coerenza ed efficienza. iPatient garantisce un miglioramento della produttività del 30%⁷.
Ogni paziente ha una storia a sé. iPatient è una piattaforma avanzata per i nostri sistemi Ingenia che consente all’utente di controllare il flusso di lavoro personalizzato e incentrato sul paziente, a supporto di una maggiore coerenza ed efficienza. iPatient garantisce un miglioramento della produttività del 30%⁷.
IQ di livello premium⁶
IQ di livello premium⁶
IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller. Ottimizzazione delle informazioni diagnostiche chiave nella finestra temporale disponibile.
IQ di livello premium⁶
IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller. Ottimizzazione delle informazioni diagnostiche chiave nella finestra temporale disponibile.
IQ di livello premium⁶
IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller. Ottimizzazione delle informazioni diagnostiche chiave nella finestra temporale disponibile.
IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller. Ottimizzazione delle informazioni diagnostiche chiave nella finestra temporale disponibile.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
IntelliSpace Portal offre razionalizzazione del flusso di lavoro clinico e strumenti di collaborazione per semplificare la routine giornaliera. Applicazioni cliniche complete, accessibili ovunque ci si trovi, amplificano la potenza dell'imaging molecolare, TC, RM ed ecografico.
<sup>6.</sup> IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.