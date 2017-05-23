SmartPath a dStream

IQ di livello premium⁶

IQ di livello premium definito come rapporto segnale-rumore e velocità ottimizzati e imaging con soppressione del grasso e del movimento migliorato su dStream con dS SENSE, mDIXON e MultiVane XD rispetto ad Achieva con SENSE, Dixon e Propeller. Ottimizzazione delle informazioni diagnostiche chiave nella finestra temporale disponibile.