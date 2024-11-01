SWIp offre una elevata sensibilità per aumentare il contrasto nei depositi di calcio o di sangue (venoso) deossigenato. In combinazione con altre informazioni cliniche può rappresentare un valido ausilio nella diagnosi di varie patologie neurologiche. SWIp consente di eseguire l’imaging cerebrale in suscettibilità 3D ad alta risoluzione integrandolo facilmente nella pratica clinica corrente.
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I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.