Sensore SpO₂ a ditale, riutilizzabile, per adulti, con cavo lungo

Il sensore SpO₂ a ditale M1191BL è dotato di un cavo lungo 3 metri adatto per varie tipologie di letti/sale. Indicato per l'applicazione sulle dita di pazienti adulti di peso superiore a 50 kg. Non fabbricato con lattice, resistente e confortevole, il sensore M1191BL costituisce una soluzione versatile e conveniente per la misurazione continua della saturazione di ossigeno.