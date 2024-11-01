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Le prestazioni comprovate dei cateteri Quick-Cross, ora con la possibilità di navigare e selezionare. L'angolo a 45° consente l'accesso diretto all'anatomia ramificata e consente la navigazione in patologie complesse e diffuse. La punta rastremata a basso profilo assicura una transizione perfetta dal catetere al filo guida.

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Caratteristiche
Maglia in acciaio inossidabile

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.
Punta angolata di 45˚

Punta angolata di 45˚

Consente di navigare attraverso anatomie complesse e patologie diffuse.

Punta angolata di 45˚

Consente di navigare attraverso anatomie complesse e patologie diffuse.

Punta angolata di 45˚

Consente di navigare attraverso anatomie complesse e patologie diffuse.
Tre marker radiopachi

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.
Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.
Punta rastremata a basso profilo

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.
  • Maglia in acciaio inossidabile
  • Punta angolata di 45˚
  • Tre marker radiopachi
  • Rivestimento idrofilico
Vedi tutte le caratteristiche
Maglia in acciaio inossidabile

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.
Punta angolata di 45˚

Punta angolata di 45˚

Consente di navigare attraverso anatomie complesse e patologie diffuse.

Punta angolata di 45˚

Consente di navigare attraverso anatomie complesse e patologie diffuse.

Punta angolata di 45˚

Consente di navigare attraverso anatomie complesse e patologie diffuse.
Tre marker radiopachi

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.
Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.
Punta rastremata a basso profilo

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Specifiche Tecniche

Model number 518-085
Model number 518-085
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 15 mm
Model number 518-087
Model number 518-087
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-089
Model number 518-089
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-091
Model number 518-091
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-093
Model number 518-093
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-077
Model number 518-077
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-079
Model number 518-079
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-081
Model number 518-081
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-083
Model number 518-083
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-085
Model number 518-085
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Model number 518-087
Model number 518-087
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Vedi tutte le specifiche
Model number 518-085
Model number 518-085
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 15 mm
Model number 518-087
Model number 518-087
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-089
Model number 518-089
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-091
Model number 518-091
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-093
Model number 518-093
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-077
Model number 518-077
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-079
Model number 518-079
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-081
Model number 518-081
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-083
Model number 518-083
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°

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