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Quick-Cross

Catetere di supporto

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I cateteri di supporto Quick-Cross sono stati i primi cateteri di supporto progettati attorno al filo guida a ricevere l'autorizzazione all'immissione sul mercato da parte della FDA. Dalla sua approvazione nel 2004, la linea di prodotti Quick-Cross, leader del mercato, ha aiutato migliaia di medici ad accedere ad anatomie tortuose, consentito di cambiare i fili guida e fornito un passaggio per la somministrazione di soluzioni saline e mezzi di contrasto diagnostici.

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Caratteristiche
Corpo semitrasparente

Corpo semitrasparente

La facile visualizzazione del sangue all'interno del catetere conferma l'accesso luminale.

Corpo semitrasparente

La facile visualizzazione del sangue all'interno del catetere conferma l'accesso luminale.

Corpo semitrasparente

La facile visualizzazione del sangue all'interno del catetere conferma l'accesso luminale.
Tre marker radiopachi

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.
Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.
Punta rastremata a basso profilo

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.
  • Corpo semitrasparente
  • Tre marker radiopachi
  • Rivestimento idrofilico
  • Punta rastremata a basso profilo
Vedi tutte le caratteristiche
Corpo semitrasparente

Corpo semitrasparente

La facile visualizzazione del sangue all'interno del catetere conferma l'accesso luminale.

Corpo semitrasparente

La facile visualizzazione del sangue all'interno del catetere conferma l'accesso luminale.

Corpo semitrasparente

La facile visualizzazione del sangue all'interno del catetere conferma l'accesso luminale.
Tre marker radiopachi

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi distinti confermano il posizionamento del catetere.
Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Il rivestimento idrofilico consente un avanzamento facilitato.
Punta rastremata a basso profilo

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Specifiche Tecniche

Model number 518-032
Model number 518-032
Distal tip profile
  • 1.5F/0,020" (0,51 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,026"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,039"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-065
Model number 518-065
Distal tip profile
  • 1.5F/0,020" (0,51 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,026"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,039"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-033
Model number 518-033
Distal tip profile
  • 1.8F/0,023" (0,58 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,03"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-034
Model number 518-034
Distal tip profile
  • 1.8F/0,023" (0,58 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,03"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-035
Model number 518-035
Distal tip profile
  • 1.8/0,023" (0,58 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,03"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-066
Model number 518-066
Distal tip profile
  • 3.1F/0,041" (1,04 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,05"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-036
Model number 518-036
Distal tip profile
  • 3.1F/0,041" (1,04 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,05"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-037
Model number 518-037
Distal tip profile
  • 3.1F/0,041" (1,04 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,05"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-038
Model number 518-038
Distal tip profile
  • 3.1F/0,041" (1,04 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,05"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-032
Model number 518-032
Distal tip profile
  • 1.5F/0,020" (0,51 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,026"
Model number 518-065
Model number 518-065
Distal tip profile
  • 1.5F/0,020" (0,51 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,026"
Vedi tutte le specifiche
Model number 518-032
Model number 518-032
Distal tip profile
  • 1.5F/0,020" (0,51 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,026"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,039"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-065
Model number 518-065
Distal tip profile
  • 1.5F/0,020" (0,51 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,026"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,039"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-033
Model number 518-033
Distal tip profile
  • 1.8F/0,023" (0,58 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,03"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-034
Model number 518-034
Distal tip profile
  • 1.8F/0,023" (0,58 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,03"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-035
Model number 518-035
Distal tip profile
  • 1.8/0,023" (0,58 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,03"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-066
Model number 518-066
Distal tip profile
  • 3.1F/0,041" (1,04 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,05"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-036
Model number 518-036
Distal tip profile
  • 3.1F/0,041" (1,04 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,05"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-037
Model number 518-037
Distal tip profile
  • 3.1F/0,041" (1,04 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,05"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-038
Model number 518-038
Distal tip profile
  • 3.1F/0,041" (1,04 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,05"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm

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