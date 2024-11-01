Quick-Cross Catetere di supporto

I cateteri di supporto Quick-Cross sono stati i primi cateteri di supporto progettati attorno al filo guida a ricevere l'autorizzazione all'immissione sul mercato da parte della FDA. Dalla sua approvazione nel 2004, la linea di prodotti Quick-Cross, leader del mercato, ha aiutato migliaia di medici ad accedere ad anatomie tortuose, consentito di cambiare i fili guida e fornito un passaggio per la somministrazione di soluzioni saline e mezzi di contrasto diagnostici.