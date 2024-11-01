Quick-Cross Capture

Il dispositivo di recupero del filo guida Quick-Cross Capture consente di acquisire e cambiare i fili guida in modo facile, affidabile e sicuro. Un palloncino a bassa pressione centra il dispositivo all'interno del vaso, rendendo l'acquisizione del filo guida rapida e prevedibile, senza causare danni al filo o al vaso. La rapidità di acquisizione e sostituzione consente di garantire una minore esposizione alle radiazioni e di ridurre i tempi delle procedure.

Visualizza prodotto