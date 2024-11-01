Progettata per supportare i casi più estremi, la piattaforma del catetere di supporto Quick-Cross Extreme offre un nuovo livello di forza. La maglia in acciaio inossidabile offre maggiore forza, torsione e capacità di avanzamento. Comprende tre marker radiopachi distribuiti uniformemente, d'aiuto per valutare la geometria della lesione e confermare il posizionamento del catetere.
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