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Quick-Cross Extreme

Catetere di supporto

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Progettata per supportare i casi più estremi, la piattaforma del catetere di supporto Quick-Cross Extreme offre un nuovo livello di forza. La maglia in acciaio inossidabile offre maggiore forza, torsione e capacità di avanzamento. Comprende tre marker radiopachi distribuiti uniformemente, d'aiuto per valutare la geometria della lesione e confermare il posizionamento del catetere.

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Caratteristiche
Maglia in acciaio inossidabile

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.
Tre marker radiopachi

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi diversificati confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi diversificati confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi diversificati confermano il posizionamento del catetere.
Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilo per un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilo per un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilo per un avanzamento facilitato.
Punta rastremata a basso profilo

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.
  • Maglia in acciaio inossidabile
  • Tre marker radiopachi
  • Rivestimento idrofilico
  • Punta rastremata a basso profilo
Vedi tutte le caratteristiche
Maglia in acciaio inossidabile

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.

Maglia in acciaio inossidabile

Fornisce maggiore forza, risposta alla torsione e capacità di avanzamento.
Tre marker radiopachi

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi diversificati confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi diversificati confermano il posizionamento del catetere.

Tre marker radiopachi

Marker radiopachi diversificati confermano il posizionamento del catetere.
Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilo per un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilo per un avanzamento facilitato.

Rivestimento idrofilico

Rivestimento idrofilo per un avanzamento facilitato.
Punta rastremata a basso profilo

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Punta rastremata a basso profilo

La transizione perfetta dal catetere al filo guida facilita l'attraversamento di lesioni tecnicamente difficili e consente l'avanzamento in anatomie tortuose e patologie diffuse.

Specifiche Tecniche

Model number 518-084
Model number 518-084
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-086
Model number 518-086
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-088
Model number 518-088
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-090
Model number 518-090
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-092
Model number 518-092
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-076
Model number 518-076
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-078
Model number 518-078
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-080
Model number 518-080
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-082
Model number 518-082
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-084
Model number 518-084
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Model number 518-086
Model number 518-086
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Vedi tutte le specifiche
Model number 518-084
Model number 518-084
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-086
Model number 518-086
Distal tip profile
  • 1.9F/0,025" (0,63 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,034"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,014" (0,36 mm)
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-088
Model number 518-088
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-090
Model number 518-090
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-092
Model number 518-092
Distal tip profile
  • 2.1F/0,028" (0,71 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,038"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0,044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-076
Model number 518-076
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-078
Model number 518-078
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-080
Model number 518-080
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-082
Model number 518-082
Distal tip profile
  • 3.2F/0,042" (1,06 mm)
Distal shaft outer diameter
  • 0,052"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0,035"
Guide compatibility
  • N/D
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0,059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm

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