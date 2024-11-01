Il filo guida Phoenix è compatibile con il sistema per aterectomia Phoenix. È ideato per essere di semplice utilizzo e per supportare sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti Phoenix quando questi negoziano delicatamente il sistema vascolare. Il dispositivo mantiene una forza e una rigidità sufficienti per consentire a un catetere di essere orientato sul filo guida con facilità e fornisce un feedback tattile al fine di agevolare la navigazione nel vaso.
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