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Filo guida Phoenix

Filo guida per il sistema Phoenix per aterectomia

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Il filo guida Phoenix è compatibile con il sistema per aterectomia Phoenix. È ideato per essere di semplice utilizzo e per supportare sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti Phoenix quando questi negoziano delicatamente il sistema vascolare. Il dispositivo mantiene una forza e una rigidità sufficienti per consentire a un catetere di essere orientato sul filo guida con facilità e fornisce un feedback tattile al fine di agevolare la navigazione nel vaso.

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Caratteristiche
Parte centrale in nitinol, rivestimento in silicone
Parte centrale in nitinol, rivestimento in silicone

Parte centrale in nitinol, rivestimento in silicone

Il filo guida Phoenix, con parte centrale in nitinol e rivestimento in silicone, è la scelta ideale per l'impiego con il sistema per aterectomia Phoenix.

Parte centrale in nitinol, rivestimento in silicone

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Il filo guida Phoenix, con parte centrale in nitinol e rivestimento in silicone, è la scelta ideale per l'impiego con il sistema per aterectomia Phoenix.

Parte centrale in nitinol, rivestimento in silicone

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Il filo guida Phoenix, con parte centrale in nitinol e rivestimento in silicone, è la scelta ideale per l'impiego con il sistema per aterectomia Phoenix.
Versatilità
Supporta sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti

Supporta sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti

Il filo guida Phoenix è ideato per essere di semplice utilizzo e per supportare sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti Phoenix quando questi negoziano delicatamente il sistema vascolare. Il dispositivo mantiene una forza e una rigidità sufficienti per consentire a un catetere di essere orientato sul filo guida con facilità e fornisce un feedback tattile al fine di agevolare la navigazione nel vaso.

Supporta sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti

Supporta sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti
Il filo guida Phoenix è ideato per essere di semplice utilizzo e per supportare sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti Phoenix quando questi negoziano delicatamente il sistema vascolare. Il dispositivo mantiene una forza e una rigidità sufficienti per consentire a un catetere di essere orientato sul filo guida con facilità e fornisce un feedback tattile al fine di agevolare la navigazione nel vaso.

Supporta sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti

Il filo guida Phoenix è ideato per essere di semplice utilizzo e per supportare sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti Phoenix quando questi negoziano delicatamente il sistema vascolare. Il dispositivo mantiene una forza e una rigidità sufficienti per consentire a un catetere di essere orientato sul filo guida con facilità e fornisce un feedback tattile al fine di agevolare la navigazione nel vaso.
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Supporta sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti

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Vedi tutte le caratteristiche
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Parte centrale in nitinol, rivestimento in silicone

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Supporta sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti

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Il filo guida Phoenix è ideato per essere di semplice utilizzo e per supportare sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti Phoenix quando questi negoziano delicatamente il sistema vascolare. Il dispositivo mantiene una forza e una rigidità sufficienti per consentire a un catetere di essere orientato sul filo guida con facilità e fornisce un feedback tattile al fine di agevolare la navigazione nel vaso.

Supporta sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti

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Il filo guida Phoenix è ideato per essere di semplice utilizzo e per supportare sia i cateteri per tracciatura sia i cateteri deflettenti Phoenix quando questi negoziano delicatamente il sistema vascolare. Il dispositivo mantiene una forza e una rigidità sufficienti per consentire a un catetere di essere orientato sul filo guida con facilità e fornisce un feedback tattile al fine di agevolare la navigazione nel vaso.

Specifiche Tecniche

Informazioni per effettuare un ordine
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Numero di parte
  • PG14300LF
Specifiche del filo guida
Specifiche del filo guida
Tipo
  • Silicone coated, nitinol core
Diametro
  • 0.014 inches
Lunghezza
  • 300 cm
Punta
  • Floppy
Stile
  • Light support
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  • PG14300LF
Specifiche del filo guida
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Tipo
  • Silicone coated, nitinol core
Diametro
  • 0.014 inches
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Numero di parte
  • PG14300LF
Specifiche del filo guida
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Tipo
  • Silicone coated, nitinol core
Diametro
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Lunghezza
  • 300 cm
Punta
  • Floppy
Stile
  • Light support

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