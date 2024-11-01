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Sistema per aterectomia Phoenix

Sistema ibrido per aterectomia

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Il sistema per aterectomia Phoenix combina i vantaggi dei sistemi per aterectomia esistenti al fine di offrire un'opzione ibrida unica per aterectomia, che consente ai medici di personalizzare l'approccio terapeutico per ciascun paziente.¹ Taglia, cattura e asporta il tessuto patologico con un'unica inserzione. Phoenix tratta un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, e può essere usato per le lesioni sopra e sotto il ginocchio.²

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Caratteristiche
Fresa frontale
Fresa frontale

Fresa frontale

La fresa frontale elimina il tessuto in modo tale da poter contribuire a ridurre un potenziale trauma a carico del vaso.³

Fresa frontale

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Fresa frontale
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Cattura e asportazione
Cattura e asportazione

Cattura e asportazione

La cattura continua e l'asportazione passiva del materiale escisso attraverso il catetere ha determinato un tasso dell'<1% di embolia sintomatica distale nell'ambito dello studio EASE.⁴

Cattura e asportazione

Cattura e asportazione
La cattura continua e l'asportazione passiva del materiale escisso attraverso il catetere ha determinato un tasso dell'<1% di embolia sintomatica distale nell'ambito dello studio EASE.⁴

Cattura e asportazione

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Cattura e asportazione
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La cattura continua e l'asportazione passiva del materiale escisso attraverso il catetere ha determinato un tasso dell'<1% di embolia sintomatica distale nell'ambito dello studio EASE.⁴
Semplicità d'uso
Semplicità d'uso

Semplicità d'uso

Phoenix è alimentato a batteria e viene azionato mediante un manipolo. Non sono necessari beni strumentali o accessori procedurali aggiuntivi.

Semplicità d'uso

Semplicità d'uso
Phoenix è alimentato a batteria e viene azionato mediante un manipolo. Non sono necessari beni strumentali o accessori procedurali aggiuntivi.

Semplicità d'uso

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Semplicità d'uso
Semplicità d'uso

Semplicità d'uso

Phoenix è alimentato a batteria e viene azionato mediante un manipolo. Non sono necessari beni strumentali o accessori procedurali aggiuntivi.
Manovrabilità
Manovrabilità

Manovrabilità

Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.

Manovrabilità

Manovrabilità
Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.

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Versatilità
Versatilità

Versatilità

I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.

Versatilità

Versatilità
I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.

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I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
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Versatilità
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  • Fresa frontale
  • Cattura e asportazione
  • Semplicità d'uso
  • Manovrabilità
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Fresa frontale
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Fresa frontale

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Fresa frontale
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Cattura e asportazione
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Cattura e asportazione

La cattura continua e l'asportazione passiva del materiale escisso attraverso il catetere ha determinato un tasso dell'<1% di embolia sintomatica distale nell'ambito dello studio EASE.⁴

Cattura e asportazione

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Cattura e asportazione
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Semplicità d'uso
Semplicità d'uso

Semplicità d'uso

Phoenix è alimentato a batteria e viene azionato mediante un manipolo. Non sono necessari beni strumentali o accessori procedurali aggiuntivi.

Semplicità d'uso

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Phoenix è alimentato a batteria e viene azionato mediante un manipolo. Non sono necessari beni strumentali o accessori procedurali aggiuntivi.

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Semplicità d'uso
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Manovrabilità
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Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.

Manovrabilità

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Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.

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Versatilità
Versatilità

Versatilità

I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.

Versatilità

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I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.

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I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
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Versatilità
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Specifiche Tecniche

Catetere tracking da 1,8 mm x 130 cm
Catetere tracking da 1,8 mm x 130 cm
Numero di parte
  • P18130K
Misura dell'introduttore
  • 5 F (>1,8 mm)
Lunghezza utile
  • 130 cm
Diametro del filo guida
  • 0,014" (0,36 mm)
Catetere tracking da 1,8 mm x 149 cm
Catetere tracking da 1,8 mm x 149 cm
Numero di parte
  • P18149K
Misura dell'introduttore
  • 5 F (>1,8 mm)
Lunghezza utile
  • 149 cm
Diametro del filo guida
  • 0,014" (0,36 mm)
Catetere tracking da 2,2 mm x 130 cm
Catetere tracking da 2,2 mm x 130 cm
Numero di parte
  • P22130K
Misura dell'introduttore
  • 6 F (>2,2 mm)
Lunghezza utile
  • 130 cm
Diametro del filo guida
  • 0.014”
Catetere tracking da 2,2 mm x 149 cm
Catetere tracking da 2,2 mm x 149 cm
Numero di parte
  • P22149K
Misura dell'introduttore
  • 6 F (>2,2 mm)
Lunghezza utile
  • 149 cm
Diametro del filo guida
  • 0,014" (0,36 mm)
Catetere deflettente da 2,4 mm x 127 cm
Catetere deflettente da 2,4 mm x 127 cm
Numero di parte
  • PD24127K
Misura dell'introduttore
  • 7 F (>2,4 mm)
Lunghezza utile
  • 127 cm
Diametro del filo guida
  • 0,014" (0,36 mm)
Catetere tracking da 1,8 mm x 130 cm
Catetere tracking da 1,8 mm x 130 cm
Numero di parte
  • P18130K
Misura dell'introduttore
  • 5 F (>1,8 mm)
Catetere tracking da 1,8 mm x 149 cm
Catetere tracking da 1,8 mm x 149 cm
Numero di parte
  • P18149K
Misura dell'introduttore
  • 5 F (>1,8 mm)
Vedi tutte le specifiche
Catetere tracking da 1,8 mm x 130 cm
Catetere tracking da 1,8 mm x 130 cm
Numero di parte
  • P18130K
Misura dell'introduttore
  • 5 F (>1,8 mm)
Lunghezza utile
  • 130 cm
Diametro del filo guida
  • 0,014" (0,36 mm)
Catetere tracking da 1,8 mm x 149 cm
Catetere tracking da 1,8 mm x 149 cm
Numero di parte
  • P18149K
Misura dell'introduttore
  • 5 F (>1,8 mm)
Lunghezza utile
  • 149 cm
Diametro del filo guida
  • 0,014" (0,36 mm)
Catetere tracking da 2,2 mm x 130 cm
Catetere tracking da 2,2 mm x 130 cm
Numero di parte
  • P22130K
Misura dell'introduttore
  • 6 F (>2,2 mm)
Lunghezza utile
  • 130 cm
Diametro del filo guida
  • 0.014”
Catetere tracking da 2,2 mm x 149 cm
Catetere tracking da 2,2 mm x 149 cm
Numero di parte
  • P22149K
Misura dell'introduttore
  • 6 F (>2,2 mm)
Lunghezza utile
  • 149 cm
Diametro del filo guida
  • 0,014" (0,36 mm)
Catetere deflettente da 2,4 mm x 127 cm
Catetere deflettente da 2,4 mm x 127 cm
Numero di parte
  • PD24127K
Misura dell'introduttore
  • 7 F (>2,4 mm)
Lunghezza utile
  • 127 cm
Diametro del filo guida
  • 0,014" (0,36 mm)
  • 1. L'espressione "aterectomia ibrida" fa riferimento alla famiglia di prodotti Phoenix. Il catetere deflettente da 2,4 mm è l'unico dispositivo con capacità di taglio direzionale.
  • 2. Monitorare il flusso del materiale escisso nel serbatoio di smaltimento durante il funzionamento del catetere. Se il flusso del materiale escisso cessa durante la procedura, significa che il sistema di trasmissione del catetere (fresa, albero di torsione o trasmissione dal motore al manipolo) potrebbe non funzionare adeguatamente.
  • 3. Il dispositivo per aterectomia Phoenix è indicato per i vasi di diametro pari o superiore a 2,5 mm.
  • 4. Endovascular Atherectomy Safety and Effectiveness Study (EASE), ClinicalTrials.gov Identifier NCT01541774 (accesso avvenuto il 23 ottobre 2015). Risultati presentati in occasione della Vascular Interventional Advances (VIVA) Conference nel mese di ottobre 2013 (Las Vegas, NV, USA) da Stephen Williams, MD.
  • 5. I risultati dei case study non sono predittivi. I risultati in altri casi potrebbero variare.
  • 6. Intervento eseguito dal Dott. Christopher LeSar presso il Vascular Institute of Chattanooga.
  • 7. Intervento eseguito dal Dott. Joseph Griffin presso il Baton Rouge General Hospital.
  • 8. Centrare la fresa di taglio della massa quando il filo guida è centrato.
  • 9. Intervento eseguito dal Dott. William Crowder a Jackson, Mississippi, USA.
  • 10. Intervento eseguito dal Dott. Tom Davis a Detroit, MI, USA.

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