Il sistema per aterectomia Phoenix combina i vantaggi dei sistemi per aterectomia esistenti al fine di offrire un'opzione ibrida unica per aterectomia, che consente ai medici di personalizzare l'approccio terapeutico per ciascun paziente.¹ Taglia, cattura e asporta il tessuto patologico con un'unica inserzione. Phoenix tratta un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, e può essere usato per le lesioni sopra e sotto il ginocchio.²
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Phoenix è alimentato a batteria e viene azionato mediante un manipolo. Non sono necessari beni strumentali o accessori procedurali aggiuntivi.
Manovrabilità
Manovrabilità
Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.
Manovrabilità
Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.
Manovrabilità
Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.
Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.
Versatilità
Versatilità
I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
Versatilità
I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
Versatilità
I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
Phoenix è alimentato a batteria e viene azionato mediante un manipolo. Non sono necessari beni strumentali o accessori procedurali aggiuntivi.
Manovrabilità
Manovrabilità
Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.
Manovrabilità
Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.
Manovrabilità
Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.
Il design a basso profilo con fresa frontale consente un accesso diretto alla lesione, senza dover passare prima una punta conica. Il design "over the wire" contribuisce alla scorrevolezza e alla capacità di avanzamento del catetere.
Versatilità
Versatilità
I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
Versatilità
I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
Versatilità
I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.
1. L'espressione "aterectomia ibrida" fa riferimento alla famiglia di prodotti Phoenix. Il catetere deflettente da 2,4 mm è l'unico dispositivo con capacità di taglio direzionale.
2. Monitorare il flusso del materiale escisso nel serbatoio di smaltimento durante il funzionamento del catetere. Se il flusso del materiale escisso cessa durante la procedura, significa che il sistema di trasmissione del catetere (fresa, albero di torsione o trasmissione dal motore al manipolo) potrebbe non funzionare adeguatamente.
3. Il dispositivo per aterectomia Phoenix è indicato per i vasi di diametro pari o superiore a 2,5 mm.
4. Endovascular Atherectomy Safety and Effectiveness Study (EASE), ClinicalTrials.gov Identifier NCT01541774 (accesso avvenuto il 23 ottobre 2015). Risultati presentati in occasione della Vascular Interventional Advances (VIVA) Conference nel mese di ottobre 2013 (Las Vegas, NV, USA) da Stephen Williams, MD.
5. I risultati dei case study non sono predittivi. I risultati in altri casi potrebbero variare.
6. Intervento eseguito dal Dott. Christopher LeSar presso il Vascular Institute of Chattanooga.
7. Intervento eseguito dal Dott. Joseph Griffin presso il Baton Rouge General Hospital.
8. Centrare la fresa di taglio della massa quando il filo guida è centrato.
9. Intervento eseguito dal Dott. William Crowder a Jackson, Mississippi, USA.
10. Intervento eseguito dal Dott. Tom Davis a Detroit, MI, USA.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.