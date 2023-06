Versatilità

I dati dello studio EASE confermano che Phoenix è in grado di trattare efficacemente un'ampia gamma di tipi di tessuti, dalle placche morbide alle arterie calcificate, per le lesioni sia sopra sia sotto il ginocchio.³,⁴ I cateteri per tracciatura da 1,8 e 2,2 mm sono idonei per il trattamento dei piccoli vasi o delle lesioni altamente stenotiche. Il catetere deflettente da 2,4 mm è idoneo per i vasi più grandi o per le lesioni eccentriche.