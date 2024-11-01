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Il catetere IVUS digitale Visions PV .014P RX ha un corpo più rigido del 55% rispetto ai cateteri per IVUS digitale Eagle Eye Platinum e PV .014P per favorire una maggiore capacità di avanzamento, garantendo al contempo un livello equivalente di scorrevolezza.¹ L'ecografia intravascolare (IVUS) fornisce una valutazione dettagliata e accurata delle dimensioni del lume e dei vasi, della morfologia della placca e dei punti di riferimento anatomici principali.
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In aggiunta agli interventi angiografici tradizionali, il catetere IVUS digitale Visions PV .035 valuta la morfologia vascolare all'interno dei vasi sanguigni e fornisce un imaging in sezione trasversale di tali vasi. Con una lunghezza di 90 cm e un diametro massimo di scansione di 60 mm per le procedure interventistiche mediante filo guida da 0,035" (0,89 mm), il dispositivo è utile nella diagnosi delle arteriopatie periferiche e delle malattie venose, e guida i medici verso la corretta terapia per le esigenze uniche del paziente.
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In aggiunta agli interventi angiografici tradizionali, il catetere IVUS digitale Visions PV .018 valuta la morfologia vascolare all'interno dei vasi sanguigni e fornisce un imaging in sezione trasversale di tali vasi. Con una lunghezza utile di 135 cm e un diametro massimo di scansione di 24 mm per le procedure interventistiche mediante filo guida da 0,018" (0,46 mm), il dispositivo è utile nella diagnosi delle arteriopatie periferiche e guida i medici verso la corretta terapia per le esigenze uniche del paziente.
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I sistemi di terapia guidata di precisione Core consentono di ottenere sia l'imaging sia il rilevamento della fisiologia su un'unica piattaforma integrata.¹ Core è utile per apportare chiarezza nell'approccio, fiducia nelle decisioni e comodità nel flusso di lavoro diagnostico e interventistico.
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