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Visions PV .014P RX

Catetere IVUS digitale

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Il catetere IVUS digitale Visions PV .014P RX ha un corpo più rigido del 55% rispetto ai cateteri per IVUS digitale Eagle Eye Platinum e PV .014P per favorire una maggiore capacità di avanzamento, garantendo al contempo un livello equivalente di scorrevolezza.¹ L'ecografia intravascolare (IVUS) fornisce una valutazione dettagliata e accurata delle dimensioni del lume e dei vasi, della morfologia della placca e dei punti di riferimento anatomici principali.

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Caratteristiche
L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
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L'imaging IVUS assiste i medici nella valutazione dei marker patologici, inclusi la percentuale di estensione della placca, la posizione e la morfologia della lesione, il volume di calcio e la presenza di trombi. Fornisce inoltre l'analisi di parametri cruciali, come le misurazioni trasversali del lume, e assiste nella diagnosi della patologia.

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Assiste nelle decisioni interventistiche
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L'IVUS non solo fornisce un imaging diagnostico in tempo reale per l'arteriopatia periferica, ma può anche guidare i medici verso la tecnica di angioplastica corretta per le esigenze specifiche del paziente, oltre che assistere nella valutazione dell'efficacia dell'intervento e nel posizionamento del dispositivo endovascolare. La modalità di imaging aiuta inoltre i medici a decidere la dimensione del dispositivo necessaria per conseguire il miglior risultato.

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Aiuta a confermare i risultati del trattamento
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L'imaging IVUS è utile per confermare i risultati del trattamento, inclusi la completezza del trattamento, l'apposizione e l'espansione dello stent, e aiuta a stabilire se il paziente richiede o meno una fleboclisi trombolitica. L'imaging mediante ChromaFlo, per esempio, può essere usato per mostrare evidenza dell'apposizione dello stent illustrando l'assenza di flusso.

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Valutazione in tempo reale della lesione nel laboratorio di cateterismo
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L'imaging VH IVUS fornisce una mappa tissutale a colori della composizione della placca, con misurazioni automatizzate di lume e vaso. La tecnologia VH IVUS utilizza tecniche avanzate e proprietarie di analisi spettrale al fine di classificare la placca in 4 tipi di tessuto, con una precisione del 93-97%.*, ²

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Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
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Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo

ChromaFlo evidenzia in rosso il flusso sanguigno per una semplice valutazione dell'apposizione dello stent, delle dimensioni del lume e di altri aspetti. È adatto per i vasi periferici e coronarici, inclusi tronco principale sinistro, biforcazioni, arteria femorale superficiale e arterie iliache. È ideato per rendere istantaneamente riconoscibili le dimensioni del lume e l'apposizione dello stent, e aiuta a identificare le branche, le dissezioni, i trombi e la distribuzione della placca nelle biforcazioni.

Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo

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  • L'IVUS assiste nella valutazione della patologia
  • Assiste nelle decisioni interventistiche
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Valutazione dell'apposizione dello stent mediante ChromaFlo
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Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Catetere guida minimo
  • 5 F (D.I. ≥0,056"/1,42 mm)
Filo guida massimo
  • 0,014" (0,36 mm)
Diametro massimo di scansione
  • 20 mm
Lunghezza utile
  • 150 cm
Frequenza
  • 20 MHz
Specifiche tecniche
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Catetere guida minimo
  • 5 F (D.I. ≥0,056"/1,42 mm)
Filo guida massimo
  • 0,014" (0,36 mm)
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Specifiche tecniche
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Catetere guida minimo
  • 5 F (D.I. ≥0,056"/1,42 mm)
Filo guida massimo
  • 0,014" (0,36 mm)
Diametro massimo di scansione
  • 20 mm
Lunghezza utile
  • 150 cm
Frequenza
  • 20 MHz
  • 1. Dati in archivio
  • 2. Nair A, Margolis M, Kuban B, Vince D. Automated Coronary Plaque Characterisation with Intravascular Ultrasound Backscatter: Ex Vivo Validation. EuroIntervention. 2007; 3: 113-120
  • * La sicurezza e l'efficacia della VH IVUS (ecografia intravascolare a istologia virtuale) per l'impiego nella caratterizzazione delle lesioni vascolari e dei tipi di tessuto non sono state dimostrate

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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