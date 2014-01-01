Dynamic Coronary Roadmap, una tecnologia che crea una visione in tempo reale e con compensazione del movimento delle arterie coronarie sovrapponendo un angiogramma coronarico evidenziato su un'immagine fluoroscopica 2D in tempo reale. Questa roadmap colorata si regola automaticamente, fornendo un feedback visivo continuo sul posizionamento di fili e cateteri durante le procedure PCI ed è stato dimostrato che riduce l'uso del mezzo di contrasto del 28,8%
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Navigazione efficiente e affidabile nelle arterie coronarie. Dynamic Coronary Roadmap fornisce informazioni complete sulle arterie coronarie per posizionare con precisione il dispositivo.
Integrazione perfetta
Integrazione perfetta
Dynamic Coronary Roadmap si integra perfettamente nel normale flusso di lavoro di cura e nella pratica clinica quotidiana.
Si tratta di un sistema completamente integrato, dotato di funzioni di memorizzazione automatica delle roadmap acquisite in precedenza, che possono essere visualizzate nuovamente per aumentare l'efficienza della procedura senza modificare il flusso di lavoro corrente.
Integrazione perfetta
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