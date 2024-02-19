Azurion 7 M20

Con il suo detettore piatto da 20", Azurion serie 7 offre prestazioni eccellenti nelle procedure interventistiche cardiache e vascolari. Questa soluzione per terapia guidata da immagini leader del settore consente alle équipe di poter contare su una coerenza e un'efficienza straordinari durante le procedure vascolari e cardiache. Puoi controllare tutte le applicazioni interessate senza difficoltà da un unico touchscreen al lato del lettino per prendere decisioni rapide e informate nel campo sterile.

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