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Dynamic Coronary Roadmap

Visione chiara, guida precisa

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Dynamic Coronary Roadmap, una tecnologia che crea una visione in tempo reale e con compensazione del movimento delle arterie coronarie sovrapponendo un angiogramma coronarico evidenziato su un'immagine fluoroscopica 2D in tempo reale. Questa roadmap colorata si regola automaticamente, fornendo un feedback visivo continuo sul posizionamento di fili e cateteri durante le procedure PCI ed è stato dimostrato che riduce l'uso del mezzo di contrasto del 28,8%

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Guida in tempo reale
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Dynamic Coronary Roadmap fornisce imaging coronarico automatico in tempo reale, con compensazione del movimento, per la guida in tempo reale di fili e dispositivi intra-coronarici.

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Navigazione affidabile
Affidabilità della navigazione

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Navigazione efficiente e affidabile nelle arterie coronarie. Dynamic Coronary Roadmap fornisce informazioni complete sulle arterie coronarie per posizionare con precisione il dispositivo.

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Integrazione perfetta
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Dynamic Coronary Roadmap si integra perfettamente nel normale flusso di lavoro di cura e nella pratica clinica quotidiana. Si tratta di un sistema completamente integrato, dotato di funzioni di memorizzazione automatica delle roadmap acquisite in precedenza, che possono essere visualizzate nuovamente per aumentare l'efficienza della procedura senza modificare il flusso di lavoro corrente.

Integrazione perfetta

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  • Guida in tempo reale
  • Navigazione affidabile
  • Integrazione perfetta
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