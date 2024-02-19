Dynamic Coronary Roadmap, una tecnologia che crea una vista in tempo reale e con compensazione del movimento delle arterie coronarie sovrapponendo un angiogramma coronarico evidenziato su un'immagine fluoroscopica 2D in tempo reale. Questa roadmap a colori si adatta automaticamente, fornendo un feedback visivo continuo sul posizionamento di fili e cateteri durante le procedure PCI.
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