Dynamic Coronary Roadmap Visione chiara, guida precisa

Dynamic Coronary Roadmap, una tecnologia che crea una visione in tempo reale e con compensazione del movimento delle arterie coronarie sovrapponendo un angiogramma coronarico evidenziato su un'immagine fluoroscopica 2D in tempo reale. Questa roadmap colorata si regola automaticamente, fornendo un feedback visivo continuo sul posizionamento di fili e cateteri durante le procedure PCI ed è stato dimostrato che riduce l'uso del mezzo di contrasto del 28,8%