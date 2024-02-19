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Dynamic Coronary Roadmap

Visione chiara, guida precisa

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Dynamic Coronary Roadmap, una tecnologia che crea una vista in tempo reale e con compensazione del movimento delle arterie coronarie sovrapponendo un angiogramma coronarico evidenziato su un'immagine fluoroscopica 2D in tempo reale. Questa roadmap a colori si adatta automaticamente, fornendo un feedback visivo continuo sul posizionamento di fili e cateteri durante le procedure PCI.

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Dynamic Coronary Roadmap fornisce immagini delle arterie coronarie con compensazione automatica del movimento in tempo reale per una guida live di fili e dispositivi intra-coronari ed è stato verificato che ha ridotto l'utilizzo dell'agente di contrasto del 28,8% [1].

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Navigazione affidabile
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Navigazione efficiente e affidabile nelle arterie coronarie. Dynamic Coronary Roadmap fornisce informazioni complete sulle arterie coronarie per posizionare con precisione il dispositivo.

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Integrazione perfetta
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Dynamic Coronary Roadmap si integra perfettamente nel normale flusso di lavoro di cura e nella pratica clinica quotidiana. Si tratta di un sistema completamente integrato, dotato di funzioni di memorizzazione automatica delle roadmap acquisite in precedenza, che possono essere visualizzate nuovamente per aumentare l'efficienza della procedura senza modificare il flusso di lavoro corrente.

Integrazione perfetta

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    Azurion 7 M20

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    • Copre un'ampia gamma di procedure cardiache e vascolari e offre la flessibilità di uno strumento multiuso
    • Controlla tutte le applicazioni pertinenti dal modulo touchscreen centrale al lato del lettino
    • Il lavoro in parallelo consente un'elevata produttività e un rapido flusso degli esami

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    • Utilizza gli algoritmi di elaborazione delle immagini in tempo reale progettati per migliorare la qualità delle immegini
    • Consente di elaborare le immagini senza alcun ritardo significativo tra l'acquisizione e la visualizzazione
    • Minore sfocatura da movimento in strutture in rapido movimento come il cuore e il tratto gastrointestinale

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    Azurion 7 M20

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    Con il suo detettore piatto da 20", Azurion serie 7 offre prestazioni eccellenti nelle procedure interventistiche cardiache e vascolari. Questa soluzione per terapia guidata da immagini leader del settore consente alle équipe di poter contare su una coerenza e un'efficienza straordinari durante le procedure vascolari e cardiache. Puoi controllare tutte le applicazioni interessate senza difficoltà da un unico touchscreen al lato del lettino per prendere decisioni rapide e informate nel campo sterile.

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    ClarityIQ, disponibile sui sistemi Azurion, utilizza algorimi di elaborazione delle immagini in tempo reale e tecnologia del computer per ottimizzare la qualità delle immagini.

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    • Dynamic Coronary Roadmap versus standard angiography for percutaneous coronary intervention: the randomised, multicentre DCR4 Contrast trial www.documents.philips.com/assets/20240219/0e2a77c4a6904c6eaae3b11b00df6861.pdf

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