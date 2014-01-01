Single-patient, neonatal/infant/adult SpO₂ wrap sensor M1133A / 989803205851 Prodotti di consumo per pulsossimetria

Il sensore per pulsossimetria Philips fornisce una misurazione continua non invasiva della saturazione di ossigeno del sangue arterioso. Pensato per l'uso su un solo paziente per più giorni, il sensore a fascetta è realizzato con materiale morbido e flessibile senza lattice. Misura la saturazione di ossigeno una volta applicato intorno alla mano o al piede di pazienti di peso inferiore a 3 kg, sull'alluce o sul pollice di bambini di peso compreso tra 10 e 20 kg e su qualsiasi dito, tranne il pollice, di pazienti di peso superiore a 40 kg.