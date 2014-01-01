Termini di ricerca

Single-patient, neonatal/infant/adult SpO₂ wrap sensor M1133A / 989803205851

Prodotti di consumo per pulsossimetria

Il sensore per pulsossimetria Philips fornisce una misurazione continua non invasiva della saturazione di ossigeno del sangue arterioso. Pensato per l'uso su un solo paziente per più giorni, il sensore a fascetta è realizzato con materiale morbido e flessibile senza lattice. Misura la saturazione di ossigeno una volta applicato intorno alla mano o al piede di pazienti di peso inferiore a 3 kg, sull'alluce o sul pollice di bambini di peso compreso tra 10 e 20 kg e su qualsiasi dito, tranne il pollice, di pazienti di peso superiore a 40 kg.

Riduce le interferenze di segnale

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Una varietà di applicazioni

Adatto per l'uso su diverse tipologie di pazienti, dai neonati agli adulti

Il sensore per SpO₂ può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni e su diverse tipologie di pazienti, dai neonati agli adulti. Questa versatilità rende il sensore per SpO₂ M1133A un'utile dotazione da aggiungere al corredo di sensori.

Confortevole

Morbido e flessibile

Traspirante e realizzato con materiale morbido e flessibile, il sensore per SpO₂ garantisce il comfort del paziente.

Rigorosamente testato

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Riduce le interferenze di segnale

Una varietà di applicazioni

Confortevole

Rigorosamente testato

Specifiche Tecniche

Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Applicazione su pazienti
  • Pazienti adulti, pediatrici e neonatali
Peso consigliato del paziente
  • &lt; 3 kg; 10–20 kg; > 40 kg
Lunghezza cavo
  • 90 cm
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 863265, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2704A, M2705A, M3001A, M3002A, M3535A,
  • M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AS
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Peso confezione
  • 0,959 kg
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Compatibilità con cavi adattatori
  • M1943A; M1943AL
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Punto di applicazione
  • Dito della mano (pazienti adulti); alluce/pollice (pazienti pediatrici); piede/mano (pazienti neonatali)
