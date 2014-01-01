Il sensore per pulsossimetria Philips fornisce una misurazione continua non invasiva della saturazione di ossigeno del sangue arterioso. Pensato per l'uso su un solo paziente per più giorni, il sensore a fascetta è realizzato con materiale morbido e flessibile senza lattice. Misura la saturazione di ossigeno una volta applicato intorno alla mano o al piede di pazienti di peso inferiore a 3 kg, sull'alluce o sul pollice di bambini di peso compreso tra 10 e 20 kg e su qualsiasi dito, tranne il pollice, di pazienti di peso superiore a 40 kg.
Il nostro impegno è offrire eccellenza nel supporto ai nostri clienti, dalla scelta all'ordinazione del sensore, fino alla formazione. Per maggiori informazioni sui vantaggi di collaborare con Philips, visita il nostro sito Web o contatta l'organizzazione locale di Philips.
Riduce le interferenze di segnale
Progettato per FAST-SpO₂
I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Progettato per FAST-SpO₂
I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Progettato per FAST-SpO₂
I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Una varietà di applicazioni
Adatto per l'uso su diverse tipologie di pazienti, dai neonati agli adulti
Il sensore per SpO₂ può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni e su diverse tipologie di pazienti, dai neonati agli adulti. Questa versatilità rende il sensore per SpO₂ M1133A un'utile dotazione da aggiungere al corredo di sensori.
Adatto per l'uso su diverse tipologie di pazienti, dai neonati agli adulti
Il sensore per SpO₂ può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni e su diverse tipologie di pazienti, dai neonati agli adulti. Questa versatilità rende il sensore per SpO₂ M1133A un'utile dotazione da aggiungere al corredo di sensori.
Adatto per l'uso su diverse tipologie di pazienti, dai neonati agli adulti
Il sensore per SpO₂ può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni e su diverse tipologie di pazienti, dai neonati agli adulti. Questa versatilità rende il sensore per SpO₂ M1133A un'utile dotazione da aggiungere al corredo di sensori.
Confortevole
Morbido e flessibile
Traspirante e realizzato con materiale morbido e flessibile, il sensore per SpO₂ garantisce il comfort del paziente.
Morbido e flessibile
Traspirante e realizzato con materiale morbido e flessibile, il sensore per SpO₂ garantisce il comfort del paziente.
Morbido e flessibile
Traspirante e realizzato con materiale morbido e flessibile, il sensore per SpO₂ garantisce il comfort del paziente.
Rigorosamente testato
Resistente e approvato
Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.
Resistente e approvato
Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.
Resistente e approvato
Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.
La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
