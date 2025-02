Sensore a fascetta per SpO₂, per uso su un solo paziente, per pazienti neonatali, infantili e adulti Prodotti di consumo per pulsossimetria

Il sensore per pulsossimetria Philips M1133A fornisce una misurazione continua non invasiva della saturazione di ossigeno del sangue arterioso. Pensato per l'uso su un solo paziente per più giorni, il sensore a fascetta M1133A è realizzato con materiale morbido e flessibile senza lattice. Misura la saturazione di ossigeno una volta applicato intorno alla mano o al piede di pazienti di peso inferiore a 3 kg, sull'alluce o sul pollice di bambini di peso compreso tra 10 e 20 kg e su qualsiasi dito tranne il pollice di pazienti di peso superiore a 40 kg.