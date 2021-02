Philips Biosensor BX100 è un dispositivo wireless per uso medico che può essere applicato in modo discreto al torace del paziente per misurare i parametri vitali, la postura e l'attività, consentendo piena libertà di movimento. È progettato per funzionare con IntelliVue GuardianSoftware per agevolare l'identificazione precoce dell'aggravamento delle condizioni del paziente e favorire così interventi tempestivi.