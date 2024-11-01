Termini di ricerca

IntelliBridge Enterprise

Soluzione di interoperabilità

Philips IntelliBridge Enterprise si basa su standard e fornisce un unico punto di interoperabilità tra i sistemi clinici Philips e i sistemi informativi aziendali, riducendo la complessità e i costi nell'ambiente sanitario.

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Caratteristiche
Un unico punto di interoperabilità Ph... || Contribuisce a ridurre i costi

Un unico punto di interoperabilità Philips riduce la complessità

Con un unico punto di interoperabilità, IntelliBridge Enterprise riduce il numero totale di punti di connessione e la relativa complessità nell'ambiente sanitario. IntelliBridge Enterprise è una soluzione di connettività omogenea, testata, ripetibile e scalabile, concepita per ridurre i costi.

Un unico punto di interoperabilità Philips riduce la complessità

Con un unico punto di interoperabilità, IntelliBridge Enterprise riduce il numero totale di punti di connessione e la relativa complessità nell'ambiente sanitario. IntelliBridge Enterprise è una soluzione di connettività omogenea, testata, ripetibile e scalabile, concepita per ridurre i costi.

Un unico punto di interoperabilità Philips riduce la complessità

Con un unico punto di interoperabilità, IntelliBridge Enterprise riduce il numero totale di punti di connessione e la relativa complessità nell'ambiente sanitario. IntelliBridge Enterprise è una soluzione di connettività omogenea, testata, ripetibile e scalabile, concepita per ridurre i costi.
Scambio dati basato su standard HL7 || Facilita l'interoperabilità tr

Lo scambio dati basato su standard HL7 supporta sistemi diversi

Philips adotta standard che permettono allenostre soluzioni di funzionare con sistemi aziendali composti da prodotti di diversi fornitori, per uno scambio di dati significativo. IntelliBridge Enterprise automatizza il flusso dei dati clinici in modo standardizzato, sicuro ed efficiente, ed è dotato di potenti e flessibili funzionalità di interfaccia HL7, in grado di supportare i diversi approcci dei fornitori di sistemi EMR.

Lo scambio dati basato su standard HL7 supporta sistemi diversi

Philips adotta standard che permettono allenostre soluzioni di funzionare con sistemi aziendali composti da prodotti di diversi fornitori, per uno scambio di dati significativo. IntelliBridge Enterprise automatizza il flusso dei dati clinici in modo standardizzato, sicuro ed efficiente, ed è dotato di potenti e flessibili funzionalità di interfaccia HL7, in grado di supportare i diversi approcci dei fornitori di sistemi EMR.

Lo scambio dati basato su standard HL7 supporta sistemi diversi

Philips adotta standard che permettono allenostre soluzioni di funzionare con sistemi aziendali composti da prodotti di diversi fornitori, per uno scambio di dati significativo. IntelliBridge Enterprise automatizza il flusso dei dati clinici in modo standardizzato, sicuro ed efficiente, ed è dotato di potenti e flessibili funzionalità di interfaccia HL7, in grado di supportare i diversi approcci dei fornitori di sistemi EMR.
Funzioni di automatizzazione || Semplifica il flusso di lavoro

Le funzioni di automatizzazione riducono gli sforzi

IntelliBridge Enterprise è in grado di automatizzare l'esportazione di documenti segmenti di tracciato) unitamente ai dati anagrafici associati del paziente per evitare di dover stampare, acquisire e associare manualmente le forme d'onda alla cartella paziente. Di conseguenza, gli operatori sanitari potranno disporre di più tempo da dedicare alla cura dei pazienti.

Le funzioni di automatizzazione riducono gli sforzi

IntelliBridge Enterprise è in grado di automatizzare l'esportazione di documenti segmenti di tracciato) unitamente ai dati anagrafici associati del paziente per evitare di dover stampare, acquisire e associare manualmente le forme d'onda alla cartella paziente. Di conseguenza, gli operatori sanitari potranno disporre di più tempo da dedicare alla cura dei pazienti.

Le funzioni di automatizzazione riducono gli sforzi

IntelliBridge Enterprise è in grado di automatizzare l'esportazione di documenti segmenti di tracciato) unitamente ai dati anagrafici associati del paziente per evitare di dover stampare, acquisire e associare manualmente le forme d'onda alla cartella paziente. Di conseguenza, gli operatori sanitari potranno disporre di più tempo da dedicare alla cura dei pazienti.
Dati di ricerca || Semplifica il flusso di lavoro

Facile accesso ai dati di ricerca

IntelliBridge Enterprise può essere utilizzato anche in collegamento con altri sistemi informativi, ad esempio quelli dedicati alle ricerche di efficacia comparata, semplificando in tal modo la raccolta dei dati per i progetti di ricerca.

Facile accesso ai dati di ricerca

IntelliBridge Enterprise può essere utilizzato anche in collegamento con altri sistemi informativi, ad esempio quelli dedicati alle ricerche di efficacia comparata, semplificando in tal modo la raccolta dei dati per i progetti di ricerca.

Facile accesso ai dati di ricerca

IntelliBridge Enterprise può essere utilizzato anche in collegamento con altri sistemi informativi, ad esempio quelli dedicati alle ricerche di efficacia comparata, semplificando in tal modo la raccolta dei dati per i progetti di ricerca.
  • Un unico punto di interoperabilità Ph... || Contribuisce a ridurre i costi
  • Scambio dati basato su standard HL7 || Facilita l'interoperabilità tr
  • Funzioni di automatizzazione || Semplifica il flusso di lavoro
  • Dati di ricerca || Semplifica il flusso di lavoro
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Un unico punto di interoperabilità Ph... || Contribuisce a ridurre i costi

Un unico punto di interoperabilità Philips riduce la complessità

Con un unico punto di interoperabilità, IntelliBridge Enterprise riduce il numero totale di punti di connessione e la relativa complessità nell'ambiente sanitario. IntelliBridge Enterprise è una soluzione di connettività omogenea, testata, ripetibile e scalabile, concepita per ridurre i costi.

Un unico punto di interoperabilità Philips riduce la complessità

Con un unico punto di interoperabilità, IntelliBridge Enterprise riduce il numero totale di punti di connessione e la relativa complessità nell'ambiente sanitario. IntelliBridge Enterprise è una soluzione di connettività omogenea, testata, ripetibile e scalabile, concepita per ridurre i costi.

Un unico punto di interoperabilità Philips riduce la complessità

Con un unico punto di interoperabilità, IntelliBridge Enterprise riduce il numero totale di punti di connessione e la relativa complessità nell'ambiente sanitario. IntelliBridge Enterprise è una soluzione di connettività omogenea, testata, ripetibile e scalabile, concepita per ridurre i costi.
Scambio dati basato su standard HL7 || Facilita l'interoperabilità tr

Lo scambio dati basato su standard HL7 supporta sistemi diversi

Philips adotta standard che permettono allenostre soluzioni di funzionare con sistemi aziendali composti da prodotti di diversi fornitori, per uno scambio di dati significativo. IntelliBridge Enterprise automatizza il flusso dei dati clinici in modo standardizzato, sicuro ed efficiente, ed è dotato di potenti e flessibili funzionalità di interfaccia HL7, in grado di supportare i diversi approcci dei fornitori di sistemi EMR.

Lo scambio dati basato su standard HL7 supporta sistemi diversi

Philips adotta standard che permettono allenostre soluzioni di funzionare con sistemi aziendali composti da prodotti di diversi fornitori, per uno scambio di dati significativo. IntelliBridge Enterprise automatizza il flusso dei dati clinici in modo standardizzato, sicuro ed efficiente, ed è dotato di potenti e flessibili funzionalità di interfaccia HL7, in grado di supportare i diversi approcci dei fornitori di sistemi EMR.

Lo scambio dati basato su standard HL7 supporta sistemi diversi

Philips adotta standard che permettono allenostre soluzioni di funzionare con sistemi aziendali composti da prodotti di diversi fornitori, per uno scambio di dati significativo. IntelliBridge Enterprise automatizza il flusso dei dati clinici in modo standardizzato, sicuro ed efficiente, ed è dotato di potenti e flessibili funzionalità di interfaccia HL7, in grado di supportare i diversi approcci dei fornitori di sistemi EMR.
Funzioni di automatizzazione || Semplifica il flusso di lavoro

Le funzioni di automatizzazione riducono gli sforzi

IntelliBridge Enterprise è in grado di automatizzare l'esportazione di documenti segmenti di tracciato) unitamente ai dati anagrafici associati del paziente per evitare di dover stampare, acquisire e associare manualmente le forme d'onda alla cartella paziente. Di conseguenza, gli operatori sanitari potranno disporre di più tempo da dedicare alla cura dei pazienti.

Le funzioni di automatizzazione riducono gli sforzi

IntelliBridge Enterprise è in grado di automatizzare l'esportazione di documenti segmenti di tracciato) unitamente ai dati anagrafici associati del paziente per evitare di dover stampare, acquisire e associare manualmente le forme d'onda alla cartella paziente. Di conseguenza, gli operatori sanitari potranno disporre di più tempo da dedicare alla cura dei pazienti.

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Facile accesso ai dati di ricerca

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