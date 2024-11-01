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Philips IntelliBridge Enterprise si basa su standard e fornisce un unico punto di interoperabilità tra i sistemi clinici Philips e i sistemi informativi aziendali, riducendo la complessità e i costi nell'ambiente sanitario.
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Un unico punto di interoperabilità Philips riduce la complessità
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Lo scambio dati basato su standard HL7 supporta sistemi diversi
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Le funzioni di automatizzazione riducono gli sforzi
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Facile accesso ai dati di ricerca
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Un unico punto di interoperabilità Philips riduce la complessità
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Lo scambio dati basato su standard HL7 supporta sistemi diversi
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