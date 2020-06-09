EarlyVue VS30

Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri

Se le condizioni del paziente richiedono una particolare attenzione, è possibile passare dalla modalità SpotCheck a quella a intervalli automatici (programmabili) per il monitoraggio dei segni vitali critici. È disponibile il monitoraggio di pressione non invasiva, SpO₂, polso, CO2 e frequenza respiratoria, e sono incluse le opzioni Masimo rainbow SETᵀᴹ.