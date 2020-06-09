Il monitor dei segni vitali Philips EarlyVue VS30 mette al vostro servizio l'efficacia del punteggio Early Warning Score (EWS) automatizzato, per riconoscere precocemente anche i minimi segni di deterioramento delle condizioni del paziente e intervenire in modo proattivo con le cure necessarie.
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I dati anagrafici dell'utente e del paziente vengono inseriti automaticamente con un lettore di codici a barre che non richiede licenza, riducendo la possibilità di incorrere in errori dovuti alla trascrizione manuale. I dati acquisiti dal monitor EarlyVue VS30 vengono trasferiti automaticamente ai sistemi EMR o HIS mediante protocollo HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Collegamento ai sistemi EMR o HIS
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Collegamento ai sistemi EMR o HIS
I dati anagrafici dell'utente e del paziente vengono inseriti automaticamente con un lettore di codici a barre che non richiede licenza, riducendo la possibilità di incorrere in errori dovuti alla trascrizione manuale. I dati acquisiti dal monitor EarlyVue VS30 vengono trasferiti automaticamente ai sistemi EMR o HIS mediante protocollo HL7 o IntelliBridge Enterprise.
I dati anagrafici dell'utente e del paziente vengono inseriti automaticamente con un lettore di codici a barre che non richiede licenza, riducendo la possibilità di incorrere in errori dovuti alla trascrizione manuale. I dati acquisiti dal monitor EarlyVue VS30 vengono trasferiti automaticamente ai sistemi EMR o HIS mediante protocollo HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Questo monitor dei segni vitali può essere configurato in base alle esigenze dell'ospedale, ai protocolli in uso e al modo di lavorare del personale sanitario. Offre la documentazione della valutazione completa del paziente con la possibilità di utilizzare fino a 35 campi personalizzabili tramite la funzionalità QuickCapture, calcoli EWS automatizzati per accelerare i tempi di assistenza grazie a QuickAlerts e una semplificazione del flusso di dati da e verso i sistemi ospedalieri con la funzionalità QuickCheck.
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Questo monitor dei segni vitali può essere configurato in base alle esigenze dell'ospedale, ai protocolli in uso e al modo di lavorare del personale sanitario. Offre la documentazione della valutazione completa del paziente con la possibilità di utilizzare fino a 35 campi personalizzabili tramite la funzionalità QuickCapture, calcoli EWS automatizzati per accelerare i tempi di assistenza grazie a QuickAlerts e una semplificazione del flusso di dati da e verso i sistemi ospedalieri con la funzionalità QuickCheck.
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Questo monitor dei segni vitali può essere configurato in base alle esigenze dell'ospedale, ai protocolli in uso e al modo di lavorare del personale sanitario. Offre la documentazione della valutazione completa del paziente con la possibilità di utilizzare fino a 35 campi personalizzabili tramite la funzionalità QuickCapture, calcoli EWS automatizzati per accelerare i tempi di assistenza grazie a QuickAlerts e una semplificazione del flusso di dati da e verso i sistemi ospedalieri con la funzionalità QuickCheck.
Questo monitor dei segni vitali può essere configurato in base alle esigenze dell'ospedale, ai protocolli in uso e al modo di lavorare del personale sanitario. Offre la documentazione della valutazione completa del paziente con la possibilità di utilizzare fino a 35 campi personalizzabili tramite la funzionalità QuickCapture, calcoli EWS automatizzati per accelerare i tempi di assistenza grazie a QuickAlerts e una semplificazione del flusso di dati da e verso i sistemi ospedalieri con la funzionalità QuickCheck.
Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri
Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri
Se le condizioni del paziente richiedono una particolare attenzione, è possibile passare dalla modalità SpotCheck a quella a intervalli automatici (programmabili) per il monitoraggio dei segni vitali critici. È disponibile il monitoraggio di pressione non invasiva, SpO₂, polso, CO2 e frequenza respiratoria, e sono incluse le opzioni Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri
Se le condizioni del paziente richiedono una particolare attenzione, è possibile passare dalla modalità SpotCheck a quella a intervalli automatici (programmabili) per il monitoraggio dei segni vitali critici. È disponibile il monitoraggio di pressione non invasiva, SpO₂, polso, CO2 e frequenza respiratoria, e sono incluse le opzioni Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri
Se le condizioni del paziente richiedono una particolare attenzione, è possibile passare dalla modalità SpotCheck a quella a intervalli automatici (programmabili) per il monitoraggio dei segni vitali critici. È disponibile il monitoraggio di pressione non invasiva, SpO₂, polso, CO2 e frequenza respiratoria, e sono incluse le opzioni Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Protezione della riservatezza dei dati del paziente
Protezione della riservatezza dei dati del paziente
Il nostro approccio integrale alla sicurezza basato sulla valutazione dei rischi prevede l'utilizzo del sistema operativo Linux e di una rete Wi-Fi protetta con opzione FIPS 140-2, oltre a varie opzioni di configurazione per proteggere la riservatezza e l'integrità dei dati dei pazienti.
Protezione della riservatezza dei dati del paziente
Il nostro approccio integrale alla sicurezza basato sulla valutazione dei rischi prevede l'utilizzo del sistema operativo Linux e di una rete Wi-Fi protetta con opzione FIPS 140-2, oltre a varie opzioni di configurazione per proteggere la riservatezza e l'integrità dei dati dei pazienti.
Protezione della riservatezza dei dati del paziente
Il nostro approccio integrale alla sicurezza basato sulla valutazione dei rischi prevede l'utilizzo del sistema operativo Linux e di una rete Wi-Fi protetta con opzione FIPS 140-2, oltre a varie opzioni di configurazione per proteggere la riservatezza e l'integrità dei dati dei pazienti.
Adattabile alle vostre esigenze
Adattabile alle vostre esigenze
EarlyVue VS30 offre opzioni di scalabilità per tenere il passo con le esigenze mutevoli e in continua crescita della vostra struttura sanitaria. Partendo dalle opzioni di base per il monitoraggio dei segni vitali è possibile aggiungere nel tempo misurazioni avanzate, lettori di codici a barre, funzioni di sicurezza e comunicazione, nonché altre opzioni.
Adattabile alle vostre esigenze
EarlyVue VS30 offre opzioni di scalabilità per tenere il passo con le esigenze mutevoli e in continua crescita della vostra struttura sanitaria. Partendo dalle opzioni di base per il monitoraggio dei segni vitali è possibile aggiungere nel tempo misurazioni avanzate, lettori di codici a barre, funzioni di sicurezza e comunicazione, nonché altre opzioni.
Adattabile alle vostre esigenze
EarlyVue VS30 offre opzioni di scalabilità per tenere il passo con le esigenze mutevoli e in continua crescita della vostra struttura sanitaria. Partendo dalle opzioni di base per il monitoraggio dei segni vitali è possibile aggiungere nel tempo misurazioni avanzate, lettori di codici a barre, funzioni di sicurezza e comunicazione, nonché altre opzioni.
Supporto e servizi clinici
Formazione clinica a supporto delle sfide crescenti
I servizi clinici e di gestione del cambiamento Philips possono aiutare a snellire il flusso di lavoro dei reparti di medicina generale dell'ospedale. Puoi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni progettate per sfruttare al massimo il potenziale dei monitor EarlyVue VS30, migliorando il flusso di lavoro clinico e l'assistenza al paziente.
Formazione clinica a supporto delle sfide crescenti
I servizi clinici e di gestione del cambiamento Philips possono aiutare a snellire il flusso di lavoro dei reparti di medicina generale dell'ospedale. Puoi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni progettate per sfruttare al massimo il potenziale dei monitor EarlyVue VS30, migliorando il flusso di lavoro clinico e l'assistenza al paziente.
Formazione clinica a supporto delle sfide crescenti
I servizi clinici e di gestione del cambiamento Philips possono aiutare a snellire il flusso di lavoro dei reparti di medicina generale dell'ospedale. Puoi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni progettate per sfruttare al massimo il potenziale dei monitor EarlyVue VS30, migliorando il flusso di lavoro clinico e l'assistenza al paziente.
Semplificazione del flusso di lavoro
Intuitivo per l'apprendimento e l'uso
Grazie all'interfaccia utente intuitiva e al display touchscreen da 10", è possibile ridurre la curva di apprendimento e il tempo destinato alla formazione, anche per il personale meno esperto. EarlyVue VS30 è una soluzione ideale per le organizzazioni che devono gestire un'elevata turnazione.
Intuitivo per l'apprendimento e l'uso
Grazie all'interfaccia utente intuitiva e al display touchscreen da 10", è possibile ridurre la curva di apprendimento e il tempo destinato alla formazione, anche per il personale meno esperto. EarlyVue VS30 è una soluzione ideale per le organizzazioni che devono gestire un'elevata turnazione.
Intuitivo per l'apprendimento e l'uso
Grazie all'interfaccia utente intuitiva e al display touchscreen da 10", è possibile ridurre la curva di apprendimento e il tempo destinato alla formazione, anche per il personale meno esperto. EarlyVue VS30 è una soluzione ideale per le organizzazioni che devono gestire un'elevata turnazione.
Dashboard centrale dei dispositivi
Semplice da gestire
Philips Device Management Dashboard è uno strumento utile per la gestione centralizzata della rete di dispositivi da remoto; consente di configurare i monitor, installare aggiornamenti software, monitorare le prestazioni dei dispositivi, gestire l'autonomia delle batterie ed eseguire altre operazioni.
Semplice da gestire
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Semplice da gestire
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Immissione automatica dei dati del paziente
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri
Protezione della riservatezza dei dati del paziente
I dati anagrafici dell'utente e del paziente vengono inseriti automaticamente con un lettore di codici a barre che non richiede licenza, riducendo la possibilità di incorrere in errori dovuti alla trascrizione manuale. I dati acquisiti dal monitor EarlyVue VS30 vengono trasferiti automaticamente ai sistemi EMR o HIS mediante protocollo HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Collegamento ai sistemi EMR o HIS
I dati anagrafici dell'utente e del paziente vengono inseriti automaticamente con un lettore di codici a barre che non richiede licenza, riducendo la possibilità di incorrere in errori dovuti alla trascrizione manuale. I dati acquisiti dal monitor EarlyVue VS30 vengono trasferiti automaticamente ai sistemi EMR o HIS mediante protocollo HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Collegamento ai sistemi EMR o HIS
I dati anagrafici dell'utente e del paziente vengono inseriti automaticamente con un lettore di codici a barre che non richiede licenza, riducendo la possibilità di incorrere in errori dovuti alla trascrizione manuale. I dati acquisiti dal monitor EarlyVue VS30 vengono trasferiti automaticamente ai sistemi EMR o HIS mediante protocollo HL7 o IntelliBridge Enterprise.
I dati anagrafici dell'utente e del paziente vengono inseriti automaticamente con un lettore di codici a barre che non richiede licenza, riducendo la possibilità di incorrere in errori dovuti alla trascrizione manuale. I dati acquisiti dal monitor EarlyVue VS30 vengono trasferiti automaticamente ai sistemi EMR o HIS mediante protocollo HL7 o IntelliBridge Enterprise.
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Questo monitor dei segni vitali può essere configurato in base alle esigenze dell'ospedale, ai protocolli in uso e al modo di lavorare del personale sanitario. Offre la documentazione della valutazione completa del paziente con la possibilità di utilizzare fino a 35 campi personalizzabili tramite la funzionalità QuickCapture, calcoli EWS automatizzati per accelerare i tempi di assistenza grazie a QuickAlerts e una semplificazione del flusso di dati da e verso i sistemi ospedalieri con la funzionalità QuickCheck.
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Questo monitor dei segni vitali può essere configurato in base alle esigenze dell'ospedale, ai protocolli in uso e al modo di lavorare del personale sanitario. Offre la documentazione della valutazione completa del paziente con la possibilità di utilizzare fino a 35 campi personalizzabili tramite la funzionalità QuickCapture, calcoli EWS automatizzati per accelerare i tempi di assistenza grazie a QuickAlerts e una semplificazione del flusso di dati da e verso i sistemi ospedalieri con la funzionalità QuickCheck.
Ottimizzazione del flusso di lavoro
Questo monitor dei segni vitali può essere configurato in base alle esigenze dell'ospedale, ai protocolli in uso e al modo di lavorare del personale sanitario. Offre la documentazione della valutazione completa del paziente con la possibilità di utilizzare fino a 35 campi personalizzabili tramite la funzionalità QuickCapture, calcoli EWS automatizzati per accelerare i tempi di assistenza grazie a QuickAlerts e una semplificazione del flusso di dati da e verso i sistemi ospedalieri con la funzionalità QuickCheck.
Questo monitor dei segni vitali può essere configurato in base alle esigenze dell'ospedale, ai protocolli in uso e al modo di lavorare del personale sanitario. Offre la documentazione della valutazione completa del paziente con la possibilità di utilizzare fino a 35 campi personalizzabili tramite la funzionalità QuickCapture, calcoli EWS automatizzati per accelerare i tempi di assistenza grazie a QuickAlerts e una semplificazione del flusso di dati da e verso i sistemi ospedalieri con la funzionalità QuickCheck.
Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri
Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri
Se le condizioni del paziente richiedono una particolare attenzione, è possibile passare dalla modalità SpotCheck a quella a intervalli automatici (programmabili) per il monitoraggio dei segni vitali critici. È disponibile il monitoraggio di pressione non invasiva, SpO₂, polso, CO2 e frequenza respiratoria, e sono incluse le opzioni Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri
Se le condizioni del paziente richiedono una particolare attenzione, è possibile passare dalla modalità SpotCheck a quella a intervalli automatici (programmabili) per il monitoraggio dei segni vitali critici. È disponibile il monitoraggio di pressione non invasiva, SpO₂, polso, CO2 e frequenza respiratoria, e sono incluse le opzioni Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Monitoraggio dei segni vitali e di altri parametri
Se le condizioni del paziente richiedono una particolare attenzione, è possibile passare dalla modalità SpotCheck a quella a intervalli automatici (programmabili) per il monitoraggio dei segni vitali critici. È disponibile il monitoraggio di pressione non invasiva, SpO₂, polso, CO2 e frequenza respiratoria, e sono incluse le opzioni Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Protezione della riservatezza dei dati del paziente
Protezione della riservatezza dei dati del paziente
Il nostro approccio integrale alla sicurezza basato sulla valutazione dei rischi prevede l'utilizzo del sistema operativo Linux e di una rete Wi-Fi protetta con opzione FIPS 140-2, oltre a varie opzioni di configurazione per proteggere la riservatezza e l'integrità dei dati dei pazienti.
Protezione della riservatezza dei dati del paziente
Il nostro approccio integrale alla sicurezza basato sulla valutazione dei rischi prevede l'utilizzo del sistema operativo Linux e di una rete Wi-Fi protetta con opzione FIPS 140-2, oltre a varie opzioni di configurazione per proteggere la riservatezza e l'integrità dei dati dei pazienti.
Protezione della riservatezza dei dati del paziente
Il nostro approccio integrale alla sicurezza basato sulla valutazione dei rischi prevede l'utilizzo del sistema operativo Linux e di una rete Wi-Fi protetta con opzione FIPS 140-2, oltre a varie opzioni di configurazione per proteggere la riservatezza e l'integrità dei dati dei pazienti.
Adattabile alle vostre esigenze
Adattabile alle vostre esigenze
EarlyVue VS30 offre opzioni di scalabilità per tenere il passo con le esigenze mutevoli e in continua crescita della vostra struttura sanitaria. Partendo dalle opzioni di base per il monitoraggio dei segni vitali è possibile aggiungere nel tempo misurazioni avanzate, lettori di codici a barre, funzioni di sicurezza e comunicazione, nonché altre opzioni.
Adattabile alle vostre esigenze
EarlyVue VS30 offre opzioni di scalabilità per tenere il passo con le esigenze mutevoli e in continua crescita della vostra struttura sanitaria. Partendo dalle opzioni di base per il monitoraggio dei segni vitali è possibile aggiungere nel tempo misurazioni avanzate, lettori di codici a barre, funzioni di sicurezza e comunicazione, nonché altre opzioni.
Adattabile alle vostre esigenze
EarlyVue VS30 offre opzioni di scalabilità per tenere il passo con le esigenze mutevoli e in continua crescita della vostra struttura sanitaria. Partendo dalle opzioni di base per il monitoraggio dei segni vitali è possibile aggiungere nel tempo misurazioni avanzate, lettori di codici a barre, funzioni di sicurezza e comunicazione, nonché altre opzioni.
Supporto e servizi clinici
Formazione clinica a supporto delle sfide crescenti
I servizi clinici e di gestione del cambiamento Philips possono aiutare a snellire il flusso di lavoro dei reparti di medicina generale dell'ospedale. Puoi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni progettate per sfruttare al massimo il potenziale dei monitor EarlyVue VS30, migliorando il flusso di lavoro clinico e l'assistenza al paziente.
Formazione clinica a supporto delle sfide crescenti
I servizi clinici e di gestione del cambiamento Philips possono aiutare a snellire il flusso di lavoro dei reparti di medicina generale dell'ospedale. Puoi scegliere tra un'ampia gamma di opzioni progettate per sfruttare al massimo il potenziale dei monitor EarlyVue VS30, migliorando il flusso di lavoro clinico e l'assistenza al paziente.
Formazione clinica a supporto delle sfide crescenti
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Semplificazione del flusso di lavoro
Intuitivo per l'apprendimento e l'uso
Grazie all'interfaccia utente intuitiva e al display touchscreen da 10", è possibile ridurre la curva di apprendimento e il tempo destinato alla formazione, anche per il personale meno esperto. EarlyVue VS30 è una soluzione ideale per le organizzazioni che devono gestire un'elevata turnazione.
Intuitivo per l'apprendimento e l'uso
Grazie all'interfaccia utente intuitiva e al display touchscreen da 10", è possibile ridurre la curva di apprendimento e il tempo destinato alla formazione, anche per il personale meno esperto. EarlyVue VS30 è una soluzione ideale per le organizzazioni che devono gestire un'elevata turnazione.
Intuitivo per l'apprendimento e l'uso
Grazie all'interfaccia utente intuitiva e al display touchscreen da 10", è possibile ridurre la curva di apprendimento e il tempo destinato alla formazione, anche per il personale meno esperto. EarlyVue VS30 è una soluzione ideale per le organizzazioni che devono gestire un'elevata turnazione.
Dashboard centrale dei dispositivi
Semplice da gestire
Philips Device Management Dashboard è uno strumento utile per la gestione centralizzata della rete di dispositivi da remoto; consente di configurare i monitor, installare aggiornamenti software, monitorare le prestazioni dei dispositivi, gestire l'autonomia delle batterie ed eseguire altre operazioni.
Semplice da gestire
Philips Device Management Dashboard è uno strumento utile per la gestione centralizzata della rete di dispositivi da remoto; consente di configurare i monitor, installare aggiornamenti software, monitorare le prestazioni dei dispositivi, gestire l'autonomia delle batterie ed eseguire altre operazioni.
Semplice da gestire
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La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.