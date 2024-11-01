Set di derivazioni ECG a 5 fili con sensore SpO2 per telemetria, collegamento diretto, terminazioni a molletta, per uso su un solo paziente, lunghezza di 85 cm
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|Applicazione su pazienti
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|Lunghezza set di derivazioni
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|Numero di fili delle derivazioni
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|Con schermatura
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|Metodo di collegamento degli elettrodi
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|Codifica a colori
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|Categoria prodotto
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|Utilizzo con dispositivi Philips
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|Utilizzo con dispositivi non Philips
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|Tipo di prodotto
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|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
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|Con certificazione CE
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|Unità di confezionamento
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|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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|Durata minima a magazzino
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|Sterile/Non sterile
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|Utilizzo con altri prodotti di consumo
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|Applicazione su pazienti
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|Lunghezza set di derivazioni
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|Categoria prodotto
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|Utilizzo con dispositivi Philips
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|Applicazione su pazienti
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|Lunghezza set di derivazioni
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|Numero di fili delle derivazioni
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|Con schermatura
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|Metodo di collegamento degli elettrodi
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|Codifica a colori
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|Categoria prodotto
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|Utilizzo con dispositivi Philips
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|Utilizzo con dispositivi non Philips
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|Tipo di prodotto
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|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
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|Con certificazione CE
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|Unità di confezionamento
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.