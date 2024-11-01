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ECG Lead Set, Telemetry, 5-lead, SPU, Grabber, AAMI 989803172031

Set di derivazioni

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Set di derivazioni ECG a 5 fili per telemetria, collegamento diretto, terminazioni a molletta, per uso su un solo paziente, lunghezza di 85 cm

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Specifiche Tecniche

Set di derivazioni ECG per telemetria
Set di derivazioni ECG per telemetria
Applicazione su pazienti
  • Pazienti adulti e pediatrici
Lunghezza set di derivazioni
  • 85 cm
Numero di fili delle derivazioni
  • 5
Con schermatura
Metodo di collegamento degli elettrodi
  • A molletta
Codifica a colori
  • AAMI
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Categoria prodotto
  • ECG
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 865350, 865351
Tipo di prodotto
  • Set di derivazioni per telemetria
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,999 Kg
Unità di confezionamento
  • 20 set derivazioni per confezione
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • 989803172221, 989803210401, 989803211031
Set di derivazioni ECG per telemetria
Set di derivazioni ECG per telemetria
Applicazione su pazienti
  • Pazienti adulti e pediatrici
Lunghezza set di derivazioni
  • 85 cm
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Categoria prodotto
  • ECG
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Set di derivazioni ECG per telemetria
Set di derivazioni ECG per telemetria
Applicazione su pazienti
  • Pazienti adulti e pediatrici
Lunghezza set di derivazioni
  • 85 cm
Numero di fili delle derivazioni
  • 5
Con schermatura
Metodo di collegamento degli elettrodi
  • A molletta
Codifica a colori
  • AAMI
Informazioni sul prodotto
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Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Categoria prodotto
  • ECG
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 865350, 865351
Tipo di prodotto
  • Set di derivazioni per telemetria
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,999 Kg
Unità di confezionamento
  • 20 set derivazioni per confezione
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
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  • 989803172221, 989803210401, 989803211031
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