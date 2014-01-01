Termini di ricerca

X3/MX100 Dock

Dock

Soluzione di docking per i monitor X3 e MX100, che offre un sistema di montaggio, alimentazione CA, interfaccia LAN e uscita di sincronizzazione flessibile; da utilizzare con i monitor IntelliVue X3 o IntelliVue MX100 standalone. Include morsetto universale e gancio raccoglicavi. Tenere presente che IntelliVue Dock non può essere utilizzato per collegare IntelliVue X3 a un monitor host IntelliVue.

Contattaci
Caratteristiche
Ergonomia

Ergonomia

L'interfaccia di docking ergonomica consente un'installazione agevole e precisa, con ingombro minimo e un ridotto numero di cavi e componenti da montare.

Ergonomia

L'interfaccia di docking ergonomica consente un'installazione agevole e precisa, con ingombro minimo e un ridotto numero di cavi e componenti da montare.

Ergonomia

L'interfaccia di docking ergonomica consente un'installazione agevole e precisa, con ingombro minimo e un ridotto numero di cavi e componenti da montare.
  • Ergonomia
Vedi tutte le caratteristiche
Ergonomia

Ergonomia

L'interfaccia di docking ergonomica consente un'installazione agevole e precisa, con ingombro minimo e un ridotto numero di cavi e componenti da montare.

Ergonomia

L'interfaccia di docking ergonomica consente un'installazione agevole e precisa, con ingombro minimo e un ridotto numero di cavi e componenti da montare.

Ergonomia

L'interfaccia di docking ergonomica consente un'installazione agevole e precisa, con ingombro minimo e un ridotto numero di cavi e componenti da montare.

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora

Specifiche Tecniche

Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Peso
  • &lt;0,75 kg
Dimensioni
  • 190 x 112 x 100 mm
Dimensioni, con grancio raccoglicavi
  • 190 x 172 x 100 mm
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Peso
  • &lt;0,75 kg
Dimensioni
  • 190 x 112 x 100 mm
Vedi tutte le specifiche
Specifiche fisiche
Specifiche fisiche
Peso
  • &lt;0,75 kg
Dimensioni
  • 190 x 112 x 100 mm
Dimensioni, con grancio raccoglicavi
  • 190 x 172 x 100 mm

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2025

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla