X3/MX100 Dock

Soluzione di docking per i monitor X3 e MX100, che offre un sistema di montaggio, alimentazione CA, interfaccia LAN e uscita di sincronizzazione flessibile; da utilizzare con i monitor IntelliVue X3 o IntelliVue MX100 standalone. Include morsetto universale e gancio raccoglicavi. Tenere presente che IntelliVue Dock non può essere utilizzato per collegare IntelliVue X3 a un monitor host IntelliVue.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
