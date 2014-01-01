X3/MX100 Dock Dock

Soluzione di docking per i monitor X3 e MX100, che offre un sistema di montaggio, alimentazione CA, interfaccia LAN e uscita di sincronizzazione flessibile; da utilizzare con i monitor IntelliVue X3 o IntelliVue MX100 standalone. Include morsetto universale e gancio raccoglicavi. Tenere presente che IntelliVue Dock non può essere utilizzato per collegare IntelliVue X3 a un monitor host IntelliVue.