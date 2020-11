Philips PageWriter TC10 è un elettrocardiografo avanzato le cui prestazioni aumentano di pari passo con l'evoluzione delle esigenze del flusso di lavoro. Grazie al design compatto e leggero, Philips PageWriter TC10 rappresenta una soluzione portatile per un flusso di lavoro in grado di supportare le esigenze dei pazienti in un'ampia gamma di contesti clinici.