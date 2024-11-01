Philips PageWriter TC10 è un elettrocardiografo avanzato le cui prestazioni aumentano di pari passo con l'evoluzione delle esigenze del flusso di lavoro. Grazie al design compatto e leggero, Philips PageWriter TC10 rappresenta una soluzione portatile per un flusso di lavoro in grado di supportare le esigenze dei pazienti in un'ampia gamma di contesti clinici.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.
Funzionalità diagnostiche ampliate
Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.
Funzionalità diagnostiche ampliate
Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.
Connessione sicura
Connessione sicura
L'algoritmo Philips ECG DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia e una gamma di strumenti di supporto decisionale STEMI per l'analisi del ritmo e della morfologia di varie popolazioni di pazienti.
Connessione sicura
L'algoritmo Philips ECG DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia e una gamma di strumenti di supporto decisionale STEMI per l'analisi del ritmo e della morfologia di varie popolazioni di pazienti.
Connessione sicura
L'algoritmo Philips ECG DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia e una gamma di strumenti di supporto decisionale STEMI per l'analisi del ritmo e della morfologia di varie popolazioni di pazienti.
Maggiori possibilità
Maggiori possibilità
Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.
Maggiori possibilità
Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.
Maggiori possibilità
Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.
Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.
Funzionalità diagnostiche ampliate
Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.
Funzionalità diagnostiche ampliate
Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.
Connessione sicura
Connessione sicura
L'algoritmo Philips ECG DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia e una gamma di strumenti di supporto decisionale STEMI per l'analisi del ritmo e della morfologia di varie popolazioni di pazienti.
Connessione sicura
L'algoritmo Philips ECG DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia e una gamma di strumenti di supporto decisionale STEMI per l'analisi del ritmo e della morfologia di varie popolazioni di pazienti.
Connessione sicura
L'algoritmo Philips ECG DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia e una gamma di strumenti di supporto decisionale STEMI per l'analisi del ritmo e della morfologia di varie popolazioni di pazienti.
Maggiori possibilità
Maggiori possibilità
Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.
Maggiori possibilità
Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.
Maggiori possibilità
Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.