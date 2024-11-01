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PageWriter TC10

Elettrocardiografo

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Philips PageWriter TC10 è un elettrocardiografo avanzato le cui prestazioni aumentano di pari passo con l'evoluzione delle esigenze del flusso di lavoro. Grazie al design compatto e leggero, Philips PageWriter TC10 rappresenta una soluzione portatile per un flusso di lavoro in grado di supportare le esigenze dei pazienti in un'ampia gamma di contesti clinici.

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Caratteristiche
Funzionalità diagnostiche ampliate

Funzionalità diagnostiche ampliate

Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.

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Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.

Funzionalità diagnostiche ampliate

Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.
Connessione sicura

Connessione sicura

L'algoritmo Philips ECG DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia e una gamma di strumenti di supporto decisionale STEMI per l'analisi del ritmo e della morfologia di varie popolazioni di pazienti.

Connessione sicura

L'algoritmo Philips ECG DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia e una gamma di strumenti di supporto decisionale STEMI per l'analisi del ritmo e della morfologia di varie popolazioni di pazienti.

Connessione sicura

L'algoritmo Philips ECG DXL offre funzioni di interpretazione dell'ECG all'avanguardia e una gamma di strumenti di supporto decisionale STEMI per l'analisi del ritmo e della morfologia di varie popolazioni di pazienti.
Maggiori possibilità

Maggiori possibilità

Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.

Maggiori possibilità

Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.

Maggiori possibilità

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  • Funzionalità diagnostiche ampliate
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Funzionalità diagnostiche ampliate

Funzionalità diagnostiche ampliate

Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.

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Poiché è basato su una piattaforma standard, PageWriter TC10 si integra perfettamente nell'infrastruttura IT esistente, così potrete essere sempre connessi, senza problemi. Il sistema garantisce una comunicazione di rete bidirezionale utilizzando la connettività wireless sicura attraverso protocolli LAN standard, per proteggere la privacy dei pazienti e del personale, nonché i dati sensibili.

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Connessione sicura

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Maggiori possibilità

Maggiori possibilità

Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.

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Potete utilizzare le opzioni di aggiornamento per aggiungere nuove funzionalità cliniche per potenziare il sistema e semplificare ulteriormente il flusso di lavoro.

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