Monitoraggio Holter Software

Il sistema di monitoraggio Holter di Philips dispone di tutti gli strumenti necessari per registrare, analizzare, diagnosticare e comunicare i dati ECG rapidamente e con precisione. Il sistema costituito da registratori compatti e software Holter è scalabile in base alle esigenze.
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La doppia docking station plug and play consente il download rapido degli ECG, spesso in meno di 90 secondi. È possibile eseguire la scansione in pochi minuti utilizzando uno dei quattro stili disponibili, tutti basati sull'algoritmo Zymed.
Potenti strumenti velocizzano le attività
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Potenti strumenti velocizzano le attività
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Sistema di derivazioni EASI || Flusso di lavoro veloce
Sistema di derivazioni EASI per una raccolta dei dati più veloce
Il software di analisi Holter offre i vantaggi clinici del sistema di derivazioni EASI. Cinque elettrodi EASI acquisiscono tre canali di ECG e consentono di ricavare un ECG a 12 derivazioni e offrono l'accesso rapido a dati paziente di qualità elevata.
Sistema di derivazioni EASI per una raccolta dei dati più veloce
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Sistema di derivazioni EASI per una raccolta dei dati più veloce
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Refertazione personalizzata || Flusso di lavoro veloce
Refertazione pazienti velocizzata
Possibilità di creare referti personalizzati precisi e archiviarli nel sistema EMR, HIS o TraceMasterVue/Intellispace ECG desiderato.
Refertazione pazienti velocizzata
Possibilità di creare referti personalizzati precisi e archiviarli nel sistema EMR, HIS o TraceMasterVue/Intellispace ECG desiderato.
Refertazione pazienti velocizzata
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Potenti strumenti || Flusso di lavoro veloce
Sistema di derivazioni EASI || Flusso di lavoro veloce
Refertazione personalizzata || Flusso di lavoro veloce
La doppia docking station plug and play consente il download rapido degli ECG, spesso in meno di 90 secondi. È possibile eseguire la scansione in pochi minuti utilizzando uno dei quattro stili disponibili, tutti basati sull'algoritmo Zymed.
Potenti strumenti velocizzano le attività
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Potenti strumenti velocizzano le attività
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Sistema di derivazioni EASI || Flusso di lavoro veloce
Sistema di derivazioni EASI per una raccolta dei dati più veloce
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Sistema di derivazioni EASI per una raccolta dei dati più veloce
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