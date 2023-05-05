DynaCAD Prostate

Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati

È possibile impostare i referti del paziente in modo da acquisire automaticamente sequenze di immagini preselezionate, curve cinetiche, misurazioni e annotazioni. Le lesioni vengono valutate in base al sistema di assegnazione del punteggio di PI-RADS® v.2.1 e vengono automaticamente registrate sulla mappa settoriale PI-RADS come proiezioni 2D. Questi dati sono incorporati nei referti standardizzati. Al termine, è possibile stampare i referti del paziente, salvarli in formato PDF o inviarli come immagini DICOM.