DynaCAD Prostate

Termini di ricerca
Offre un set completo di strumenti per l'analisi in tempo reale, la revisione e la refertazione di studi RM multiparametrici di più fornitori(3). Aumenta la produttività trasferendo le immagini direttamente dalla RM a DynaCAD, utilizzando i suoi solidi strumenti di post-elaborazione automatica e visualizzando i risultati in protocolli di visualizzazione delle immagini personalizzati per l'analisi e la refertazione.
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Revisioni degli esami a più parametri e migliorati
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Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale
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Targeting avanzato delle ROI
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Fogli di lavoro interattivi che riassumono i risultati dello studio
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Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati
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Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati
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Le sovrapposizioni dei target delle biopsie precedenti offrono un prezioso feedback
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Revisioni degli esami a più parametri e migliorati
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Revisioni degli esami a più parametri e migliorati
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Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale
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Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale
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Targeting avanzato delle ROI
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Fogli di lavoro interattivi che riassumono i risultati dello studio
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Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati
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Le sovrapposizioni dei target delle biopsie precedenti offrono un prezioso feedback
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UroNav consente di fondere in tempo reale le immagini RM pre-biopsia della prostata con le immagini della biopsia ecoguidata, per garantire un'eccellente delineazione della prostata e delle sospette lesioni, nonché una chiara visualizzazione del percorso dell'ago della biopsia. Grazie alla combinazione di tracciamento e navigazione elettromagnetici con un computer integrato e un'interfaccia di imaging in tempo reale, UroNav può offrire a studi e aziende sanitarie un targeting di precisione in un'unica workstation mobile facile da utilizzare.
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DynaCAD Breast è un sistema di analisi delle immagini RM mammarie di più fornitori progettato specificamente per l'elaborazione e la visualizzazione di grandi volumi di immagini e dati clinici. Grazie a un sofisticato motore di post-elaborazione, DynaCAD supporta flussi di lavoro mirati ed efficienti in termini di tempo, con protocolli di visualizzazione delle immagini personalizzati pronti per la lettura e processi automatizzati. Il suo set di strumenti completo garantisce una maggiore affidabilità delle valutazioni cliniche.
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