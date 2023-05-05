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DynaCAD Prostate v5.1 

Sistema di imaging di post-elaborazione avanzato per l'analisi delle RM della prostata

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Caratteristiche
Revisioni degli esami a più parametri e migliorati
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Revisioni degli esami a più parametri e migliorati

Grazie a un potente sistema di analisi delle immagini RM di più fornitori facile da utilizzare, DynaCAD è in grado di elaborare e gestire rapidamente grandi volumi di dati. È possibile aprire i casi in protocolli di visualizzazione delle immagini personalizzati pronti per la lettura, con tutte le immagini sincronizzate per una revisione multiparametrica semplice.

Revisioni degli esami a più parametri e migliorati

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Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale
Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale

Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale

È possibile ridurre il tracciamento manuale del contorno della ghiandola prostatica: la segmentazione della ghiandola basata su modelli di DynaCAD Prostate esegue automaticamente una segmentazione 3D della ghiandola. È possibile modificare o regolare i risultati segmentati in tutti e tre i piani. La segmentazione risultante riporta il volume complessivo della ghiandola e prepara il campo per le biopsie guidate con fusione di imaging RM/a ultrasuoni UroNav.

Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale

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È possibile ridurre il tracciamento manuale del contorno della ghiandola prostatica: la segmentazione della ghiandola basata su modelli di DynaCAD Prostate esegue automaticamente una segmentazione 3D della ghiandola. È possibile modificare o regolare i risultati segmentati in tutti e tre i piani. La segmentazione risultante riporta il volume complessivo della ghiandola e prepara il campo per le biopsie guidate con fusione di imaging RM/a ultrasuoni UroNav.

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È possibile ridurre il tracciamento manuale del contorno della ghiandola prostatica: la segmentazione della ghiandola basata su modelli di DynaCAD Prostate esegue automaticamente una segmentazione 3D della ghiandola. È possibile modificare o regolare i risultati segmentati in tutti e tre i piani. La segmentazione risultante riporta il volume complessivo della ghiandola e prepara il campo per le biopsie guidate con fusione di imaging RM/a ultrasuoni UroNav.
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Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale
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È possibile ridurre il tracciamento manuale del contorno della ghiandola prostatica: la segmentazione della ghiandola basata su modelli di DynaCAD Prostate esegue automaticamente una segmentazione 3D della ghiandola. È possibile modificare o regolare i risultati segmentati in tutti e tre i piani. La segmentazione risultante riporta il volume complessivo della ghiandola e prepara il campo per le biopsie guidate con fusione di imaging RM/a ultrasuoni UroNav.
Targeting avanzato delle ROI
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Le ROI generate dall'utente si possono visualizzare su un modello 3D della prostata e su più sequenze di immagini dello studio.

Targeting avanzato delle ROI

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Targeting avanzato delle ROI
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Fogli di lavoro interattivi che riassumono i risultati dello studio
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Fogli di lavoro interattivi che riassumono i risultati dello studio

I fogli di lavoro interattivi di PI-RADS® v2.1 uniscono e classificano i dati relativi ai risultati degli esami. Gli utenti possono contrassegnare le posizioni dei rilevamenti all'interno dei diagrammi della regione e utilizzare il lessico di PI-RADS® v2.1 per registrare le caratteristiche e la gravità, con proiezione automatica delle ROI nelle mappe settoriali PI-RADS®.

Fogli di lavoro interattivi che riassumono i risultati dello studio

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Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati
Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati

Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati

È possibile impostare i referti del paziente in modo da acquisire automaticamente sequenze di immagini preselezionate, curve cinetiche, misurazioni e annotazioni. Le lesioni vengono valutate in base al sistema di assegnazione del punteggio di PI-RADS® v.2.1 e vengono automaticamente registrate sulla mappa settoriale PI-RADS come proiezioni 2D. Questi dati sono incorporati nei referti standardizzati. Al termine, è possibile stampare i referti del paziente, salvarli in formato PDF o inviarli come immagini DICOM.

Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati

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È possibile impostare i referti del paziente in modo da acquisire automaticamente sequenze di immagini preselezionate, curve cinetiche, misurazioni e annotazioni. Le lesioni vengono valutate in base al sistema di assegnazione del punteggio di PI-RADS® v.2.1 e vengono automaticamente registrate sulla mappa settoriale PI-RADS come proiezioni 2D. Questi dati sono incorporati nei referti standardizzati. Al termine, è possibile stampare i referti del paziente, salvarli in formato PDF o inviarli come immagini DICOM.

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Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati
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È possibile impostare i referti del paziente in modo da acquisire automaticamente sequenze di immagini preselezionate, curve cinetiche, misurazioni e annotazioni. Le lesioni vengono valutate in base al sistema di assegnazione del punteggio di PI-RADS® v.2.1 e vengono automaticamente registrate sulla mappa settoriale PI-RADS come proiezioni 2D. Questi dati sono incorporati nei referti standardizzati. Al termine, è possibile stampare i referti del paziente, salvarli in formato PDF o inviarli come immagini DICOM.
Le sovrapposizioni dei target delle biopsie precedenti offrono un prezioso feedback
Le sovrapposizioni dei target delle biopsie precedenti offrono un prezioso feedback

Le sovrapposizioni dei target delle biopsie precedenti offrono un prezioso feedback

La funzione di fusione inversa di DynaCAD consente di mappare e visualizzare le posizioni precedenti delle biopsie guidate da fusione. Gli utenti possono visualizzare i target e i core precedenti prodotti da UroNav, per verificare la precisione.

Le sovrapposizioni dei target delle biopsie precedenti offrono un prezioso feedback

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La funzione di fusione inversa di DynaCAD consente di mappare e visualizzare le posizioni precedenti delle biopsie guidate da fusione. Gli utenti possono visualizzare i target e i core precedenti prodotti da UroNav, per verificare la precisione.

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La funzione di fusione inversa di DynaCAD consente di mappare e visualizzare le posizioni precedenti delle biopsie guidate da fusione. Gli utenti possono visualizzare i target e i core precedenti prodotti da UroNav, per verificare la precisione.
  • Revisioni degli esami a più parametri e migliorati
  • Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale
  • Targeting avanzato delle ROI
  • Fogli di lavoro interattivi che riassumono i risultati dello studio
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Revisioni degli esami a più parametri e migliorati
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Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale
Segmentazioni 3D regolabili per biopsie guidate in modo ottimale

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Targeting avanzato delle ROI
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Fogli di lavoro interattivi che riassumono i risultati dello studio
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Referti del paziente eccezionalmente ricchi di dati
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Le sovrapposizioni dei target delle biopsie precedenti offrono un prezioso feedback
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  • Il prodotto non è disponibile per la vendita in tutti i paesi. Per verificare la disponibilità nel proprio paese, contattare l'organizzazione locale di Philips.

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