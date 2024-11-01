DynaCAD Breast è un sistema di analisi delle immagini RM mammarie di più fornitori progettato specificamente per l'elaborazione e la visualizzazione di grandi volumi di immagini e dati clinici. Grazie a un sofisticato motore di post-elaborazione, DynaCAD supporta flussi di lavoro mirati ed efficienti in termini di tempo, con protocolli di visualizzazione delle immagini personalizzati pronti per la lettura e processi automatizzati. Il suo set di strumenti completo garantisce una maggiore affidabilità delle valutazioni cliniche.
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Visualizzazioni personalizzabili dei dati post-elaborati
Visualizzazioni personalizzabili dei dati post-elaborati
Aumenta la sicurezza e la produttività con le funzionalità di DynaCAD di elaborazione, presentazione e sincronizzazione delle immagini RM di più fornitori. Per facilitare le attività dell'utente, la disposizione di visualizzazione personalizzabile e di facile navigazione di DynaCAD integra diversi dati post-elaborati.
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La segmentazione delle lesioni migliora l'efficienza del flusso di lavoro
La segmentazione delle lesioni migliora l'efficienza del flusso di lavoro
Quando si contrassegna un'area sospetta, è possibile avviare con un solo clic la funzione di segmentazione automatica delle lesioni del sistema, che genera un profilo 3D dell'area di interesse. La segmentazione che ne risulta riporta il volume complessivo della lesione, la posizione e la distanza da capezzolo, cute e parete toracica. Gli utenti non devono più generare questi risultati singolarmente, liberando tempo prezioso.
La segmentazione delle lesioni migliora l'efficienza del flusso di lavoro
Quando si contrassegna un'area sospetta, è possibile avviare con un solo clic la funzione di segmentazione automatica delle lesioni del sistema, che genera un profilo 3D dell'area di interesse. La segmentazione che ne risulta riporta il volume complessivo della lesione, la posizione e la distanza da capezzolo, cute e parete toracica. Gli utenti non devono più generare questi risultati singolarmente, liberando tempo prezioso.
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Quando si contrassegna un'area sospetta, è possibile avviare con un solo clic la funzione di segmentazione automatica delle lesioni del sistema, che genera un profilo 3D dell'area di interesse. La segmentazione che ne risulta riporta il volume complessivo della lesione, la posizione e la distanza da capezzolo, cute e parete toracica. Gli utenti non devono più generare questi risultati singolarmente, liberando tempo prezioso.
La segmentazione delle lesioni migliora l'efficienza del flusso di lavoro
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Quando si contrassegna un'area sospetta, è possibile avviare con un solo clic la funzione di segmentazione automatica delle lesioni del sistema, che genera un profilo 3D dell'area di interesse. La segmentazione che ne risulta riporta il volume complessivo della lesione, la posizione e la distanza da capezzolo, cute e parete toracica. Gli utenti non devono più generare questi risultati singolarmente, liberando tempo prezioso.
Immagini più chiare per revisioni degli studi più produttive
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La funzione di correzione del movimento consente di ridurre gli artefatti indesiderati nelle immagini, migliorando l'efficienza in termini di tempo e l'affidabilità per l'interpretazione degli studi. Per impostazione predefinita, il sistema può visualizzare le immagini corrette oppure gli utenti possono attivare e disattivare tali immagini.
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La funzione di correzione del movimento consente di ridurre gli artefatti indesiderati nelle immagini, migliorando l'efficienza in termini di tempo e l'affidabilità per l'interpretazione degli studi. Per impostazione predefinita, il sistema può visualizzare le immagini corrette oppure gli utenti possono attivare e disattivare tali immagini.
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Immagini più chiare per revisioni degli studi più produttive
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La pratica revisione corrente/precedente facilita le analisi comparative
La pratica revisione corrente/precedente facilita le analisi comparative
La revisione del caso corrente/precedente consente agli utenti di confrontare gli studi affiancati. La possibilità di collegare lo studio corrente a quello precedente consente di eseguire un'analisi comparativa delle aree di interesse.
La pratica revisione corrente/precedente facilita le analisi comparative
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La revisione del caso corrente/precedente consente agli utenti di confrontare gli studi affiancati. La possibilità di collegare lo studio corrente a quello precedente consente di eseguire un'analisi comparativa delle aree di interesse.
La pratica revisione corrente/precedente facilita le analisi comparative
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I referti automatizzati acquisiscono e condividono i dati pertinenti
I referti automatizzati acquisiscono e condividono i dati pertinenti
I referti dei pazienti si possono impostare in modo da acquisire automaticamente sequenze di immagini, curve cinetiche, misurazioni e annotazioni preselezionate. Le informazioni su composizione e posizione della lesione vengono incorporate in un modello standardizzato. Al termine, gli utenti possono stampare il referto, salvarlo come file PDF o condividerlo come immagini DICOM.
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I referti dei pazienti si possono impostare in modo da acquisire automaticamente sequenze di immagini, curve cinetiche, misurazioni e annotazioni preselezionate. Le informazioni su composizione e posizione della lesione vengono incorporate in un modello standardizzato. Al termine, gli utenti possono stampare il referto, salvarlo come file PDF o condividerlo come immagini DICOM.
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I referti automatizzati acquisiscono e condividono i dati pertinenti
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Flusso di lavoro migliorato per le biopsie
Flusso di lavoro migliorato per le biopsie
Se utilizzato con la guida visiva di DynaLOC, DynaCAD Breast consente di pianificare i flussi di lavoro per le biopsie della mammella. L'interfaccia basata su menu di DynaLOC guida gli utenti durante il processo di configurazione iniziale dell'apparecchiatura, fino alla conferma dei target della biopsia. La vasta libreria di hardware e strumenti interventistici del software supporta flussi di lavoro personalizzati specifici per il sito. I rendering computerizzati mostrano le illustrazioni della posizione del paziente, la configurazione del dispositivo, l'area target e il tratto dell'ago.
Flusso di lavoro migliorato per le biopsie
Se utilizzato con la guida visiva di DynaLOC, DynaCAD Breast consente di pianificare i flussi di lavoro per le biopsie della mammella. L'interfaccia basata su menu di DynaLOC guida gli utenti durante il processo di configurazione iniziale dell'apparecchiatura, fino alla conferma dei target della biopsia. La vasta libreria di hardware e strumenti interventistici del software supporta flussi di lavoro personalizzati specifici per il sito. I rendering computerizzati mostrano le illustrazioni della posizione del paziente, la configurazione del dispositivo, l'area target e il tratto dell'ago.
Flusso di lavoro migliorato per le biopsie
Se utilizzato con la guida visiva di DynaLOC, DynaCAD Breast consente di pianificare i flussi di lavoro per le biopsie della mammella. L'interfaccia basata su menu di DynaLOC guida gli utenti durante il processo di configurazione iniziale dell'apparecchiatura, fino alla conferma dei target della biopsia. La vasta libreria di hardware e strumenti interventistici del software supporta flussi di lavoro personalizzati specifici per il sito. I rendering computerizzati mostrano le illustrazioni della posizione del paziente, la configurazione del dispositivo, l'area target e il tratto dell'ago.
Se utilizzato con la guida visiva di DynaLOC, DynaCAD Breast consente di pianificare i flussi di lavoro per le biopsie della mammella. L'interfaccia basata su menu di DynaLOC guida gli utenti durante il processo di configurazione iniziale dell'apparecchiatura, fino alla conferma dei target della biopsia. La vasta libreria di hardware e strumenti interventistici del software supporta flussi di lavoro personalizzati specifici per il sito. I rendering computerizzati mostrano le illustrazioni della posizione del paziente, la configurazione del dispositivo, l'area target e il tratto dell'ago.
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Immagini più chiare per revisioni degli studi più produttive
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Visualizzazioni personalizzabili dei dati post-elaborati
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La segmentazione delle lesioni migliora l'efficienza del flusso di lavoro
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Quando si contrassegna un'area sospetta, è possibile avviare con un solo clic la funzione di segmentazione automatica delle lesioni del sistema, che genera un profilo 3D dell'area di interesse. La segmentazione che ne risulta riporta il volume complessivo della lesione, la posizione e la distanza da capezzolo, cute e parete toracica. Gli utenti non devono più generare questi risultati singolarmente, liberando tempo prezioso.
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Quando si contrassegna un'area sospetta, è possibile avviare con un solo clic la funzione di segmentazione automatica delle lesioni del sistema, che genera un profilo 3D dell'area di interesse. La segmentazione che ne risulta riporta il volume complessivo della lesione, la posizione e la distanza da capezzolo, cute e parete toracica. Gli utenti non devono più generare questi risultati singolarmente, liberando tempo prezioso.
La segmentazione delle lesioni migliora l'efficienza del flusso di lavoro
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Quando si contrassegna un'area sospetta, è possibile avviare con un solo clic la funzione di segmentazione automatica delle lesioni del sistema, che genera un profilo 3D dell'area di interesse. La segmentazione che ne risulta riporta il volume complessivo della lesione, la posizione e la distanza da capezzolo, cute e parete toracica. Gli utenti non devono più generare questi risultati singolarmente, liberando tempo prezioso.
Immagini più chiare per revisioni degli studi più produttive
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La funzione di correzione del movimento consente di ridurre gli artefatti indesiderati nelle immagini, migliorando l'efficienza in termini di tempo e l'affidabilità per l'interpretazione degli studi. Per impostazione predefinita, il sistema può visualizzare le immagini corrette oppure gli utenti possono attivare e disattivare tali immagini.
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La funzione di correzione del movimento consente di ridurre gli artefatti indesiderati nelle immagini, migliorando l'efficienza in termini di tempo e l'affidabilità per l'interpretazione degli studi. Per impostazione predefinita, il sistema può visualizzare le immagini corrette oppure gli utenti possono attivare e disattivare tali immagini.
Immagini più chiare per revisioni degli studi più produttive
La funzione di correzione del movimento consente di ridurre gli artefatti indesiderati nelle immagini, migliorando l'efficienza in termini di tempo e l'affidabilità per l'interpretazione degli studi. Per impostazione predefinita, il sistema può visualizzare le immagini corrette oppure gli utenti possono attivare e disattivare tali immagini.
Immagini più chiare per revisioni degli studi più produttive
Immagini più chiare per revisioni degli studi più produttive
La funzione di correzione del movimento consente di ridurre gli artefatti indesiderati nelle immagini, migliorando l'efficienza in termini di tempo e l'affidabilità per l'interpretazione degli studi. Per impostazione predefinita, il sistema può visualizzare le immagini corrette oppure gli utenti possono attivare e disattivare tali immagini.
La pratica revisione corrente/precedente facilita le analisi comparative
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La revisione del caso corrente/precedente consente agli utenti di confrontare gli studi affiancati. La possibilità di collegare lo studio corrente a quello precedente consente di eseguire un'analisi comparativa delle aree di interesse.
La pratica revisione corrente/precedente facilita le analisi comparative
La revisione del caso corrente/precedente consente agli utenti di confrontare gli studi affiancati. La possibilità di collegare lo studio corrente a quello precedente consente di eseguire un'analisi comparativa delle aree di interesse.
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La revisione del caso corrente/precedente consente agli utenti di confrontare gli studi affiancati. La possibilità di collegare lo studio corrente a quello precedente consente di eseguire un'analisi comparativa delle aree di interesse.
La pratica revisione corrente/precedente facilita le analisi comparative
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La revisione del caso corrente/precedente consente agli utenti di confrontare gli studi affiancati. La possibilità di collegare lo studio corrente a quello precedente consente di eseguire un'analisi comparativa delle aree di interesse.
I referti automatizzati acquisiscono e condividono i dati pertinenti
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I referti dei pazienti si possono impostare in modo da acquisire automaticamente sequenze di immagini, curve cinetiche, misurazioni e annotazioni preselezionate. Le informazioni su composizione e posizione della lesione vengono incorporate in un modello standardizzato. Al termine, gli utenti possono stampare il referto, salvarlo come file PDF o condividerlo come immagini DICOM.
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I referti dei pazienti si possono impostare in modo da acquisire automaticamente sequenze di immagini, curve cinetiche, misurazioni e annotazioni preselezionate. Le informazioni su composizione e posizione della lesione vengono incorporate in un modello standardizzato. Al termine, gli utenti possono stampare il referto, salvarlo come file PDF o condividerlo come immagini DICOM.
Flusso di lavoro migliorato per le biopsie
Flusso di lavoro migliorato per le biopsie
Se utilizzato con la guida visiva di DynaLOC, DynaCAD Breast consente di pianificare i flussi di lavoro per le biopsie della mammella. L'interfaccia basata su menu di DynaLOC guida gli utenti durante il processo di configurazione iniziale dell'apparecchiatura, fino alla conferma dei target della biopsia. La vasta libreria di hardware e strumenti interventistici del software supporta flussi di lavoro personalizzati specifici per il sito. I rendering computerizzati mostrano le illustrazioni della posizione del paziente, la configurazione del dispositivo, l'area target e il tratto dell'ago.
Flusso di lavoro migliorato per le biopsie
Se utilizzato con la guida visiva di DynaLOC, DynaCAD Breast consente di pianificare i flussi di lavoro per le biopsie della mammella. L'interfaccia basata su menu di DynaLOC guida gli utenti durante il processo di configurazione iniziale dell'apparecchiatura, fino alla conferma dei target della biopsia. La vasta libreria di hardware e strumenti interventistici del software supporta flussi di lavoro personalizzati specifici per il sito. I rendering computerizzati mostrano le illustrazioni della posizione del paziente, la configurazione del dispositivo, l'area target e il tratto dell'ago.
Flusso di lavoro migliorato per le biopsie
Se utilizzato con la guida visiva di DynaLOC, DynaCAD Breast consente di pianificare i flussi di lavoro per le biopsie della mammella. L'interfaccia basata su menu di DynaLOC guida gli utenti durante il processo di configurazione iniziale dell'apparecchiatura, fino alla conferma dei target della biopsia. La vasta libreria di hardware e strumenti interventistici del software supporta flussi di lavoro personalizzati specifici per il sito. I rendering computerizzati mostrano le illustrazioni della posizione del paziente, la configurazione del dispositivo, l'area target e il tratto dell'ago.
Se utilizzato con la guida visiva di DynaLOC, DynaCAD Breast consente di pianificare i flussi di lavoro per le biopsie della mammella. L'interfaccia basata su menu di DynaLOC guida gli utenti durante il processo di configurazione iniziale dell'apparecchiatura, fino alla conferma dei target della biopsia. La vasta libreria di hardware e strumenti interventistici del software supporta flussi di lavoro personalizzati specifici per il sito. I rendering computerizzati mostrano le illustrazioni della posizione del paziente, la configurazione del dispositivo, l'area target e il tratto dell'ago.
Specifiche Tecniche
Server Supported Operating System and SQL Platforms
Server Supported Operating System and SQL Platforms
Windows Server 2012 R2 Std
SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2012 R2 Data
SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2008 R2 Std SP1
SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Enterprise
SQL Server 2012 SP4
Windows 7 Prof SP1, 64-bit
SQL Server 2012 SP4
Server Hardware - low volume
Server Hardware - low volume
CPU
Intel XEON® E5-2600, due processori, 4 core fisici per processore con Hyper-Threading abilitato.
RAM
32 GB
Hard Disk
Sistema 100 GB + Archiviazione dati ~300 GB
NIC
1 Gbps
Network LAN
Larghezza di banda di 1 Gbps
Video Card
Scheda integrata
Display
1280 x 1024, 16,8 milioni di colori
Server Hardware - high volume
Server Hardware - high volume
CPU
Intel XEON® E5-2680 family, dual processors 8 physical cores per processor with hyperthreading enabled.
RAM
64GB
Hard Disk
100 MB free space
NIC
1 Gbps
Network LAN
1 Gbps bandwidth
Video Card
Scheda integrata
Display
1280 x 1024, 16,8 milioni di colori
Client Supported Operating Systems
Client Supported Operating Systems
Windows Server 2012
R2 Standard
Windows Server 2008
R2 Standard SP1
Windows 10 Professional
32 and 64-bit
Windows 8.1 Professional
32 and 64-bit
Windows 7 Professional SP1
32 and 64-bit
Client Hardware
Client Hardware
CPU
Intel Core® 2 Duo
RAM
4GB
Hard Disk
100 GB System + Data Storage ~900 GB
Video Card
Scheda integrata
Display
1280 x 1024, 16,8 milioni di colori
Server Supported Operating System and SQL Platforms
Server Supported Operating System and SQL Platforms
Windows Server 2012 R2 Std
SQL Server 2016 SP2
Windows Server 2012 R2 Data
SQL Server 2016 SP2
Server Hardware - low volume
Server Hardware - low volume
CPU
Intel XEON® E5-2600, due processori, 4 core fisici per processore con Hyper-Threading abilitato.
Il prodotto non è disponibile per la vendita in tutti i paesi. Per verificare la disponibilità nel proprio paese, contattare l'organizzazione locale di Philips.
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