DynaCAD Breast Visualizzazione avanzata per l'analisi delle RM mammarie

DynaCAD Breast è un sistema di analisi delle immagini RM mammarie di più fornitori progettato specificamente per l'elaborazione e la visualizzazione di grandi volumi di immagini e dati clinici. Grazie a un sofisticato motore di post-elaborazione, DynaCAD supporta flussi di lavoro mirati ed efficienti in termini di tempo, con protocolli di visualizzazione delle immagini personalizzati pronti per la lettura e processi automatizzati. Il suo set di strumenti completo garantisce una maggiore affidabilità delle valutazioni cliniche.