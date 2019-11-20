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UroNav

Sistema per biopsia guidata con fusione di imaging RM/a ultrasuoni

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UroNav consente di fondere in tempo reale le immagini RM pre-biopsia della prostata con le immagini della biopsia ecoguidata, per garantire un'eccellente delineazione della prostata e delle sospette lesioni, nonché una chiara visualizzazione del percorso dell'ago della biopsia. Grazie alla combinazione di tracciamento e navigazione elettromagnetici con un computer integrato e un'interfaccia di imaging in tempo reale, UroNav può offrire a studi e aziende sanitarie un targeting di precisione in un'unica workstation mobile facile da utilizzare.

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Caratteristiche
Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata
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Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata

La fusione RM/ecografia allinea e registra le immagini RM diagnostiche precedenti con le immagini ecografiche in tempo reale. UroNav visualizza l'anatomia segmentata della prostata dall'esame RM, indicata dal contorno viola, mentre i "target" verdi e rossi indicano la posizione delle sospette lesioni rilevate con RM.

Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata

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Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata
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Visualizza i dati clinici prima della biopsia per una maggiore sicurezza
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Visualizza i dati clinici prima della biopsia per una maggiore sicurezza

Grazie alla possibilità di visualizzione in anteprima delle immagini RM, segmentazione della ghiandola, "target" della biopsia e informazioni PI-RADS® da Radiologia prima della biopsia, gli urologi possono eseguire le biopsie con maggiore sicurezza.

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Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali
Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali

Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali

UroNav supporta gli approcci di biopsia transrettale e transperineale (con stepper o a mano libera), offrendo agli utenti la flessibilità necessaria per incorporare la biopsia guidata da fusione delle immagini nel metodo di biopsia preferito.

Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali

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Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali
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Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura
Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura

Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura

Il team clinico può esaminare in 3D i target bioptici e i campioni prelevati durante la procedura, in modo da facilitare l'individuazione della posizione dei campioni bioptici. UroNav consente inoltre agli utenti autorizzati di visualizzare ed esportare le acquisizioni dello schermo e le registrazioni video effettuate durante la biopsia guidata da fusione delle immagini.

Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura

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Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura
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UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia
UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia

UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia

Il flusso di lavoro con la sola ecografia eseguito con UroNav consente di tracciare le posizioni delle biopsie sotto guida ecografica, senza un precedente esame RM. Le posizioni delle biopsie si possono registrare con una RM successiva e definire quindi come target per il ricampionamento. I dati della procedura con la sola ecografia, inclusi i dati delle posizioni delle biopsie, si possono esportare in DynaCAD Prostate per ulteriori analisi ed esami.

UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia

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Il flusso di lavoro con la sola ecografia eseguito con UroNav consente di tracciare le posizioni delle biopsie sotto guida ecografica, senza un precedente esame RM. Le posizioni delle biopsie si possono registrare con una RM successiva e definire quindi come target per il ricampionamento. I dati della procedura con la sola ecografia, inclusi i dati delle posizioni delle biopsie, si possono esportare in DynaCAD Prostate per ulteriori analisi ed esami.

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UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia
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La fusione corrente/precedente visualizza i punti di riferimento durante le biopsie
La fusione corrente/precedente visualizza i punti di riferimento durante le biopsie

La fusione corrente/precedente visualizza i punti di riferimento durante le biopsie

UroNav visualizza automaticamente le posizioni delle biopsie delle procedure precedenti. Tali posizioni si possono utilizzare come punti di riferimento durante la biopsia con fusione RM. Gli utenti possono rivedere e regolare la registrazione precedente rispetto a quella corrente, in modo da includere una deformazione elastica opzionale basata sull'immagine.

La fusione corrente/precedente visualizza i punti di riferimento durante le biopsie

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La fusione corrente/precedente visualizza i punti di riferimento durante le biopsie
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  • Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata
  • Visualizza i dati clinici prima della biopsia per una maggiore sicurezza
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Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata
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Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali
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Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura
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UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia
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La fusione corrente/precedente visualizza i punti di riferimento durante le biopsie
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Documentazione

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Specifiche Tecniche

Dimensioni del carrello UroNav
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Peso
  • 69,7 kg
Display
  • Diagonale di 24 pollici
Dimensioni del sistema
  • 52 (P) x 80 (L) x 169 (A) cm
Dimensioni del carrello UroNav
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Peso
  • 69,7 kg
Display
  • Diagonale di 24 pollici
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Dimensioni del sistema
  • 52 (P) x 80 (L) x 169 (A) cm
  • PI-RADS® è un marchio registrato dell'American College of Radiology.
  • Il prodotto non è disponibile per la vendita in tutti i paesi. Per verificare la disponibilità nel proprio paese, contattare l'organizzazione locale di Philips.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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