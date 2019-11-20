Termini di ricerca
UroNav consente di fondere in tempo reale le immagini RM pre-biopsia della prostata con le immagini della biopsia ecoguidata, per garantire un'eccellente delineazione della prostata e delle sospette lesioni, nonché una chiara visualizzazione del percorso dell'ago della biopsia. Grazie alla combinazione di tracciamento e navigazione elettromagnetici con un computer integrato e un'interfaccia di imaging in tempo reale, UroNav può offrire a studi e aziende sanitarie un targeting di precisione in un'unica workstation mobile facile da utilizzare.
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Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata
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Visualizza i dati clinici prima della biopsia per una maggiore sicurezza
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Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali
Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali
Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali
Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali
Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura
Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura
Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura
Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura
UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia
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UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia
UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia
La fusione corrente/precedente visualizza i punti di riferimento durante le biopsie
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La fusione corrente/precedente visualizza i punti di riferimento durante le biopsie
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Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata
Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata
Fusione delle immagini RM pre-biopsia ed ecografiche per una biopsia mirata
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Visualizza i dati clinici prima della biopsia per una maggiore sicurezza
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Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali
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Supporto per biopsie sia transrettali che transperineali
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Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura
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Revisione 3D completa della biopsia dopo la procedura
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UroNav è in grado di guidare la biopsia, anche senza le immagini RM pre-biopsia
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La fusione corrente/precedente visualizza i punti di riferimento durante le biopsie
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