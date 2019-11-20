UroNav Sistema per biopsia guidata con fusione di imaging RM/a ultrasuoni

UroNav consente di fondere in tempo reale le immagini RM pre-biopsia della prostata con le immagini della biopsia ecoguidata, per garantire un'eccellente delineazione della prostata e delle sospette lesioni, nonché una chiara visualizzazione del percorso dell'ago della biopsia. Grazie alla combinazione di tracciamento e navigazione elettromagnetici con un computer integrato e un'interfaccia di imaging in tempo reale, UroNav può offrire a studi e aziende sanitarie un targeting di precisione in un'unica workstation mobile facile da utilizzare.