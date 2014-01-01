Spectral CT 7500

Spectral CT 7500 di Philips offre risultati spettrali il 100% del tempo. Ora è possibile fare in modo che ogni scansione sia più utile, ottenendo una precisione nella diagnosi che è così fondamentale per i pazienti. Spectral CT 7500 consente di eseguire una TC basata su detettore spettrale, ottenendo le prestazioni richieste in termini di qualità dell'immagine, dose e flusso di lavoro. Tecnologia, strumenti avanzati e supporto combinati per ottenere il massimo dall'esperienza spettrale.

