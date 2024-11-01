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NM NeuroQ 3.8​

Supporto per la diagnosi differenziale della demenza

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Progettata per aiutare i medici a eseguire un'analisi quantitativa delle scansioni cerebrali FDG-PET. L'applicazione confronta l'attività di una zona del cervello in una singola scansione con valori dell'attività estrapolati da un gruppo di soggetti di controllo asintomatici. Analizza la distribuzione di FDG-PET nelle singole scansioni nonché le differenze tra due scansioni PET dello stesso paziente eseguite in momenti diversi.

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