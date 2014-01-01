NM Corridor4DM 2023​ Quantificazione cardiovascolare, esame e refertazione di SPECT e PET

Progettato per la quantificazione cardiovascolare avanzata e la visualizzazione delle immagini, include un flusso di lavoro intelligente e misure di controllo della qualità per garantire una maggiore affidabilità. Fornisce strumenti per la generazione e il riesame di acquisizioni DICOM statiche e secondarie multiframe. Consente di quantificare la perfusione, la funzionalità e la vitalità del miocardio utilizzando varie schermate di riesame, con refertazione integrata mediante modelli personalizzabili.