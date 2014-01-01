Termini di ricerca

NM Corridor4DM 2023​

Quantificazione cardiovascolare, esame e refertazione di SPECT e PET

Trova prodotti simili

Progettato per la quantificazione cardiovascolare avanzata e la visualizzazione delle immagini, include un flusso di lavoro intelligente e misure di controllo della qualità per garantire una maggiore affidabilità. Fornisce strumenti per la generazione e il riesame di acquisizioni DICOM statiche e secondarie multiframe. Consente di quantificare la perfusione, la funzionalità e la vitalità del miocardio utilizzando varie schermate di riesame, con refertazione integrata mediante modelli personalizzabili.

Contattaci
  • Corridor4DM è un marchio registrato di Invia, LLC. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla