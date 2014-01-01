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NM Suite

Semplificazione del flusso dell'imaging molecolare

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Implementa le metodiche cliniche più avanzate per fornire ai medici un ambiente di visualizzazione, elaborazione e analisi per dati planari e per l'utilizzo di specifici dati SPECT di medicina nucleare.​NM Suite include le applicazioni NM Planar e JETPack, suddivise per regione anatomica: cuore, polmoni, sistema endocrino/ghiandole, reni, sistema gastrointestinale/esofago, sistema epatobiliare/fegato, corpo intero/ossa/MIBG/linfonodi ed encefalo. Queste applicazioni sono completamente integrate con gli strumenti di visualizzazione e manipolazione delle immagini e delle curve. Gli utenti possono richiamare questi strumenti da qualsiasi postazione, ogni volta che è necessario. Tutte le applicazioni supportano protocolli all'avanguardia e la gestione delle preferenze per consentire agli utenti di configurare in tempo reale il flusso di lavoro e la modalità di utilizzo.

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