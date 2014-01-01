Progettato per il POC

Flash 5100 POC Pro è dotato di una robusta struttura in alluminio già impiegata con successo nel settore automotive che richiede una manutenzione minima e ha un rack per trasduttori sopra lo schermo integrato per mantenere i cavi ordinati e lontani da terra. È possibile posizionare le maniglie per agevolare la manovrabilità. Le superfici sono facili da pulire perché è presente un numero ridotto di pulsanti e manopole. Inoltre, il pannello di controllo è certificato IPX2. L'ampio touchscreen verticale è progettato per semplificare la pulizia e la disinfezione[2] ed è dotato di una speciale modalità per la pulizia che assicura il blocco del sistema.