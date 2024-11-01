Lumify è composto da tre trasduttori: curvo, lineare, settoriale e fornisce immagini ad alta risoluzione per applicazioni più profonde: preimpostazioni ottimizzate per imaging addominale, colecisti, ostetrico/ginecologico e polmonare. Non necessita di modulo per l'alimentazione, una piattaforma a connessione rapida per una collaborazione professionale e una comoda connettività per la condivisione dei dati, Lumify offre innumerevoli applicazioni, in tempo reale.
Inclusi: borsa per il trasporto e cavi USB-C e Micro-B.
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L'ecografia basata su app di Philips semplifica le operazioni preliminari. Bastano tre semplici passaggi per eseguire la scansione con questo dispositivo resistente progettato per l'uso quotidiano nell'ambiente dinamico del punto di cura. L'app è disponibile tramite Google Play Store per i telefoni e i tablet Android compatibili. 1. Scaricare l'app: un unico download per qualsiasi trasduttore Lumify su qualsiasi dispositivo smart Android compatibile. 2. Collegare e registrare il trasduttore sul dispositivo smart. 3. Eseguire la scansione con l'eccezionale qualità della tecnologia di imaging Philips.
Chiarezza nelle ecografie basate su app
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L'ecografia basata su app di Philips semplifica le operazioni preliminari. Bastano tre semplici passaggi per eseguire la scansione con questo dispositivo resistente progettato per l'uso quotidiano nell'ambiente dinamico del punto di cura. L'app è disponibile tramite Google Play Store per i telefoni e i tablet Android compatibili. 1. Scaricare l'app: un unico download per qualsiasi trasduttore Lumify su qualsiasi dispositivo smart Android compatibile. 2. Collegare e registrare il trasduttore sul dispositivo smart. 3. Eseguire la scansione con l'eccezionale qualità della tecnologia di imaging Philips.
Imaging eccezionale
Imaging eccezionale
Lumify è un sistema ecografico leggero e ultraportatile che racchiude oltre 30 anni di innovazione Philips. Fornisce immagini avanzate con il DNA Philips, navigazione e automazione semplificate per un flusso di lavoro rapido e preimpostazioni ottimizzate per tutti gli scenari clinici. Lumify offre fino a 7,5 ore di scansione continua.[1] Lumify è dotato del nostro design di trasduttore più portatile con il peso più leggero della gamma di ecografi portatili.[2] Migliora ulteriormente l'assistenza con progressi come l'EF automatica basata sull'IA per aiutare a standardizzare la scansione cardiaca e la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA per valutare i pazienti con patologie polmonari gravi.
Imaging eccezionale
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Lumify è un sistema ecografico leggero e ultraportatile che racchiude oltre 30 anni di innovazione Philips. Fornisce immagini avanzate con il DNA Philips, navigazione e automazione semplificate per un flusso di lavoro rapido e preimpostazioni ottimizzate per tutti gli scenari clinici. Lumify offre fino a 7,5 ore di scansione continua.[1] Lumify è dotato del nostro design di trasduttore più portatile con il peso più leggero della gamma di ecografi portatili.[2] Migliora ulteriormente l'assistenza con progressi come l'EF automatica basata sull'IA per aiutare a standardizzare la scansione cardiaca e la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA per valutare i pazienti con patologie polmonari gravi.
Le preimpostazioni ottimizzano il trasduttore per l'esame
Le preimpostazioni ottimizzano il trasduttore per l'esame
Ciascun trasduttore è dotato di preimpostazioni che consentono di ottenere il massimo dagli esami. Consente di eseguire in modo affidabile una vasta gamma di scansioni, ora anche oculari, con 14 preimpostazioni personalizzate, tra cui la preimpostazione per esami addominali, per esami cardiaci, FAST e MSK. Le funzionalità di imaging avanzate, come l'imaging armonico tissutale, SonoCT e xRes, vengono utilizzate per migliorare la qualità dell'immagine, ridurre gli artefatti e aumentare la definizione dei bordi. È possibile scegliere tra una gamma di trasduttori Lumify leggeri e di alta qualità: trasduttore ad array settoriale a banda larga S4-1, trasduttore ad array curvo a banda larga C5-2 e trasduttore ad array lineare a banda larga L12-4.
Le preimpostazioni ottimizzano il trasduttore per l'esame
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Le preimpostazioni ottimizzano il trasduttore per l'esame
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Facile connessione e condivisione delle informazioni
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Lumify si collega facilmente a un sistema di archiviazione immagini e comunicazione (PACS), rende disponibili i dati paziente nella cartella clinica elettronica (EMR) e consente di inviare e condividere rapidamente immagini, note e dati diagnostici tramite DICOM al sistema PACS, a una rete condivisa o a una directory locale utilizzando le funzioni locali dello smartphone o del tablet. Gli aggiornamenti della tecnologia in tempo reale tramite il portale di assistenza online consentono di mantenere aggiornato il sistema.
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Collaborare istantaneamente con i colleghi
Collaborare istantaneamente con i colleghi
La tele-ecografia Lumify completamente integrata basata sulla piattaforma Reacts consente di condividere le immagini con i colleghi in tempo reale per la collaborazione e la supervisione remota, ampliando il proprio team di assistenza senza ridurre il budget. Accorciate le distanze dei professionisti del settore sanitario con chiamate video e audio in tempo reale, streaming ecografico in tempo reale e guida virtuale.
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I vostri dati sono solo vostri
I vostri dati sono solo vostri
L'impegno di Philips per la sicurezza dei dati dei pazienti significa che, con Lumify, i vostri dati e le vostre immagini rimangono sempre e solo sui vostri sistemi e vengono archiviati come preferite. Lumify dà priorità alla sicurezza dei dati dei pazienti e protegge scrupolosamente le informazioni per garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Per garantire la sicurezza dei dati, è obbligatorio consultare e implementare il manuale del sistema ecografico diagnostico Philips Lumify "Shared roles for systems and data security" (Ruoli condivisi per la sicurezza dei sistemi e dei dati) (fornito con ogni acquisto di Lumify). Il manuale descrive in dettaglio gli obblighi del cliente e di Philips per la protezione dei dati sul sistema Lumify.
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Progettato per ambienti difficili
Progettato per ambienti difficili
Lumify è testato per resistere a urti e vibrazioni e può essere configurato con soluzioni standard o opzionali di grado militare (IP67)[3] e accessori robusti che possono seguirvi dal luogo in cui vi trovi all'ambulanza fino alla sala operatoria, ovunque.
Progettato per ambienti difficili
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Lumify è testato per resistere a urti e vibrazioni e può essere configurato con soluzioni standard o opzionali di grado militare (IP67)[3] e accessori robusti che possono seguirvi dal luogo in cui vi trovi all'ambulanza fino alla sala operatoria, ovunque.
Esami cardiaci affidabili
Esami cardiaci affidabili
La preimpostazione cardiaca, disponibile sul trasduttore S4-1, è progettata per fornire immagini cardiache di alta qualità. L'imaging armonico tissutale migliora la visualizzazione delle camere riempite di sangue e delle strutture dei tessuti cardiaci. Il flusso di colore può essere utilizzato per portate elevate per una rapida visualizzazione della funzione cardiaca. L'EF automatica basata sull'IA per la scansione cardiaca è stata progettata per standardizzare la quantificazione e ridurre la soggettività nelle diverse esperienze degli utenti ecografici. L'uso dell'EF automatica per la valutazione cardiaca consente di calcolare la frazione di eiezione (EF) da una singola vista apicale a 4 camere del cuore senza modifica manuale.
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La preimpostazione cardiaca, disponibile sul trasduttore S4-1, è progettata per fornire immagini cardiache di alta qualità. L'imaging armonico tissutale migliora la visualizzazione delle camere riempite di sangue e delle strutture dei tessuti cardiaci. Il flusso di colore può essere utilizzato per portate elevate per una rapida visualizzazione della funzione cardiaca. L'EF automatica basata sull'IA per la scansione cardiaca è stata progettata per standardizzare la quantificazione e ridurre la soggettività nelle diverse esperienze degli utenti ecografici. L'uso dell'EF automatica per la valutazione cardiaca consente di calcolare la frazione di eiezione (EF) da una singola vista apicale a 4 camere del cuore senza modifica manuale.
Esami cardiaci affidabili
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La preimpostazione cardiaca, disponibile sul trasduttore S4-1, è progettata per fornire immagini cardiache di alta qualità. L'imaging armonico tissutale migliora la visualizzazione delle camere riempite di sangue e delle strutture dei tessuti cardiaci. Il flusso di colore può essere utilizzato per portate elevate per una rapida visualizzazione della funzione cardiaca. L'EF automatica basata sull'IA per la scansione cardiaca è stata progettata per standardizzare la quantificazione e ridurre la soggettività nelle diverse esperienze degli utenti ecografici. L'uso dell'EF automatica per la valutazione cardiaca consente di calcolare la frazione di eiezione (EF) da una singola vista apicale a 4 camere del cuore senza modifica manuale.
Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Semplice e affidabile, la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA aggiunge un nuovo livello di supporto nel rilevare il liquido polmonare interstiziale, monitorare lo stato dei fluidi e guidare la terapia per i pazienti con malattie polmonari significative, come polmonite, edema polmonare e sindrome da distress respiratorio acuto ("ARDS"). Questo avanzato strumento ecografico polmonare basato sull'IA offre un conteggio della linea B in tempo reale altamente ripetibile e il rilevamento delle linee B unite (coalescenti) con una pagina di riepilogo a 12 zone.
Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Semplice e affidabile, la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA aggiunge un nuovo livello di supporto nel rilevare il liquido polmonare interstiziale, monitorare lo stato dei fluidi e guidare la terapia per i pazienti con malattie polmonari significative, come polmonite, edema polmonare e sindrome da distress respiratorio acuto ("ARDS"). Questo avanzato strumento ecografico polmonare basato sull'IA offre un conteggio della linea B in tempo reale altamente ripetibile e il rilevamento delle linee B unite (coalescenti) con una pagina di riepilogo a 12 zone.
Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Semplice e affidabile, la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA aggiunge un nuovo livello di supporto nel rilevare il liquido polmonare interstiziale, monitorare lo stato dei fluidi e guidare la terapia per i pazienti con malattie polmonari significative, come polmonite, edema polmonare e sindrome da distress respiratorio acuto ("ARDS"). Questo avanzato strumento ecografico polmonare basato sull'IA offre un conteggio della linea B in tempo reale altamente ripetibile e il rilevamento delle linee B unite (coalescenti) con una pagina di riepilogo a 12 zone.
Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Semplice e affidabile, la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA aggiunge un nuovo livello di supporto nel rilevare il liquido polmonare interstiziale, monitorare lo stato dei fluidi e guidare la terapia per i pazienti con malattie polmonari significative, come polmonite, edema polmonare e sindrome da distress respiratorio acuto ("ARDS"). Questo avanzato strumento ecografico polmonare basato sull'IA offre un conteggio della linea B in tempo reale altamente ripetibile e il rilevamento delle linee B unite (coalescenti) con una pagina di riepilogo a 12 zone.
Nuova preimpostazione oculare
Nuova preimpostazione oculare
Consente di valutare i traumi o eseguire una scansione rapida nella clinica per visualizzare e valutare i dettagli anatomici e il flusso ematico all'interno dell'occhio e della struttura circostante, comprese le misurazioni quantitative.
Nuova preimpostazione oculare
Consente di valutare i traumi o eseguire una scansione rapida nella clinica per visualizzare e valutare i dettagli anatomici e il flusso ematico all'interno dell'occhio e della struttura circostante, comprese le misurazioni quantitative.
Nuova preimpostazione oculare
Consente di valutare i traumi o eseguire una scansione rapida nella clinica per visualizzare e valutare i dettagli anatomici e il flusso ematico all'interno dell'occhio e della struttura circostante, comprese le misurazioni quantitative.
Consente di valutare i traumi o eseguire una scansione rapida nella clinica per visualizzare e valutare i dettagli anatomici e il flusso ematico all'interno dell'occhio e della struttura circostante, comprese le misurazioni quantitative.
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Lo strumento Doppler a onda pulsata Lumify si basa sull'innovazione dei nostri sistemi diagnostici ecografici avanzati per fornire eccellenza clinica e rendere tutte le modalità di imaging (come M-mode, Color Doppler e Doppler a onda pulsata) disponibili su tutti i trasduttori.
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Lo strumento Doppler a onda pulsata Lumify si basa sull'innovazione dei nostri sistemi diagnostici ecografici avanzati per fornire eccellenza clinica e rendere tutte le modalità di imaging (come M-mode, Color Doppler e Doppler a onda pulsata) disponibili su tutti i trasduttori.
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Lo strumento Doppler a onda pulsata Lumify si basa sull'innovazione dei nostri sistemi diagnostici ecografici avanzati per fornire eccellenza clinica e rendere tutte le modalità di imaging (come M-mode, Color Doppler e Doppler a onda pulsata) disponibili su tutti i trasduttori.
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Lo strumento Doppler a onda pulsata Lumify si basa sull'innovazione dei nostri sistemi diagnostici ecografici avanzati per fornire eccellenza clinica e rendere tutte le modalità di imaging (come M-mode, Color Doppler e Doppler a onda pulsata) disponibili su tutti i trasduttori.
Esami ostetrici e ginecologici
Esami ostetrici e ginecologici
L'ottimizzazione della preimpostazione per ostetricia/ginecologia utilizza l'imaging armonico tissutale (THI) per ottimizzare il delineamento di aree contenenti liquidi e la visualizzazione dettagliata dei tessuti. Questa preimpostazione è disponibile nei trasduttori C5-2 e S4-1.
Esami ostetrici e ginecologici
L'ottimizzazione della preimpostazione per ostetricia/ginecologia utilizza l'imaging armonico tissutale (THI) per ottimizzare il delineamento di aree contenenti liquidi e la visualizzazione dettagliata dei tessuti. Questa preimpostazione è disponibile nei trasduttori C5-2 e S4-1.
Esami ostetrici e ginecologici
L'ottimizzazione della preimpostazione per ostetricia/ginecologia utilizza l'imaging armonico tissutale (THI) per ottimizzare il delineamento di aree contenenti liquidi e la visualizzazione dettagliata dei tessuti. Questa preimpostazione è disponibile nei trasduttori C5-2 e S4-1.
L'ottimizzazione della preimpostazione per ostetricia/ginecologia utilizza l'imaging armonico tissutale (THI) per ottimizzare il delineamento di aree contenenti liquidi e la visualizzazione dettagliata dei tessuti. Questa preimpostazione è disponibile nei trasduttori C5-2 e S4-1.
Risultati rapidi degli esami FAST
Risultati rapidi degli esami FAST
La preimpostazione FAST è concepita per la metodica Focused Assessment with Sonography in Trauma. Offre un'elevata penetrazione e migliora la visualizzazione del liquido libero nell'addome per fornire risultati rapidi e prendere decisioni sicure. Supportata per il trasduttore S4-1.
Risultati rapidi degli esami FAST
La preimpostazione FAST è concepita per la metodica Focused Assessment with Sonography in Trauma. Offre un'elevata penetrazione e migliora la visualizzazione del liquido libero nell'addome per fornire risultati rapidi e prendere decisioni sicure. Supportata per il trasduttore S4-1.
Risultati rapidi degli esami FAST
La preimpostazione FAST è concepita per la metodica Focused Assessment with Sonography in Trauma. Offre un'elevata penetrazione e migliora la visualizzazione del liquido libero nell'addome per fornire risultati rapidi e prendere decisioni sicure. Supportata per il trasduttore S4-1.
La preimpostazione FAST è concepita per la metodica Focused Assessment with Sonography in Trauma. Offre un'elevata penetrazione e migliora la visualizzazione del liquido libero nell'addome per fornire risultati rapidi e prendere decisioni sicure. Supportata per il trasduttore S4-1.
Esami addominali versatili
Esami addominali versatili
La preimpostazione per esami addominali è progettata per un imaging addominale versatile con elevata penetrazione. L'ottimizzazione Color flow è concepita per evidenziare rapidamente sia il flusso più veloce nelle arterie addominali, sia il flusso più lento in organi quali i reni. La preimpostazione per esami addominali è disponibile per i trasduttori C5-2 e S4-1.
Esami addominali versatili
La preimpostazione per esami addominali è progettata per un imaging addominale versatile con elevata penetrazione. L'ottimizzazione Color flow è concepita per evidenziare rapidamente sia il flusso più veloce nelle arterie addominali, sia il flusso più lento in organi quali i reni. La preimpostazione per esami addominali è disponibile per i trasduttori C5-2 e S4-1.
Esami addominali versatili
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La preimpostazione per esami addominali è progettata per un imaging addominale versatile con elevata penetrazione. L'ottimizzazione Color flow è concepita per evidenziare rapidamente sia il flusso più veloce nelle arterie addominali, sia il flusso più lento in organi quali i reni. La preimpostazione per esami addominali è disponibile per i trasduttori C5-2 e S4-1.
Chiarezza nelle ecografie basate su app
Imaging eccezionale
Le preimpostazioni ottimizzano il trasduttore per l'esame
Facile connessione e condivisione delle informazioni
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Lumify è un sistema ecografico leggero e ultraportatile che racchiude oltre 30 anni di innovazione Philips. Fornisce immagini avanzate con il DNA Philips, navigazione e automazione semplificate per un flusso di lavoro rapido e preimpostazioni ottimizzate per tutti gli scenari clinici. Lumify offre fino a 7,5 ore di scansione continua.[1] Lumify è dotato del nostro design di trasduttore più portatile con il peso più leggero della gamma di ecografi portatili.[2] Migliora ulteriormente l'assistenza con progressi come l'EF automatica basata sull'IA per aiutare a standardizzare la scansione cardiaca e la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA per valutare i pazienti con patologie polmonari gravi.
Imaging eccezionale
Lumify è un sistema ecografico leggero e ultraportatile che racchiude oltre 30 anni di innovazione Philips. Fornisce immagini avanzate con il DNA Philips, navigazione e automazione semplificate per un flusso di lavoro rapido e preimpostazioni ottimizzate per tutti gli scenari clinici. Lumify offre fino a 7,5 ore di scansione continua.[1] Lumify è dotato del nostro design di trasduttore più portatile con il peso più leggero della gamma di ecografi portatili.[2] Migliora ulteriormente l'assistenza con progressi come l'EF automatica basata sull'IA per aiutare a standardizzare la scansione cardiaca e la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA per valutare i pazienti con patologie polmonari gravi.
Imaging eccezionale
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Lumify è un sistema ecografico leggero e ultraportatile che racchiude oltre 30 anni di innovazione Philips. Fornisce immagini avanzate con il DNA Philips, navigazione e automazione semplificate per un flusso di lavoro rapido e preimpostazioni ottimizzate per tutti gli scenari clinici. Lumify offre fino a 7,5 ore di scansione continua.[1] Lumify è dotato del nostro design di trasduttore più portatile con il peso più leggero della gamma di ecografi portatili.[2] Migliora ulteriormente l'assistenza con progressi come l'EF automatica basata sull'IA per aiutare a standardizzare la scansione cardiaca e la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA per valutare i pazienti con patologie polmonari gravi.
Le preimpostazioni ottimizzano il trasduttore per l'esame
Le preimpostazioni ottimizzano il trasduttore per l'esame
Ciascun trasduttore è dotato di preimpostazioni che consentono di ottenere il massimo dagli esami. Consente di eseguire in modo affidabile una vasta gamma di scansioni, ora anche oculari, con 14 preimpostazioni personalizzate, tra cui la preimpostazione per esami addominali, per esami cardiaci, FAST e MSK. Le funzionalità di imaging avanzate, come l'imaging armonico tissutale, SonoCT e xRes, vengono utilizzate per migliorare la qualità dell'immagine, ridurre gli artefatti e aumentare la definizione dei bordi. È possibile scegliere tra una gamma di trasduttori Lumify leggeri e di alta qualità: trasduttore ad array settoriale a banda larga S4-1, trasduttore ad array curvo a banda larga C5-2 e trasduttore ad array lineare a banda larga L12-4.
Le preimpostazioni ottimizzano il trasduttore per l'esame
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Facile connessione e condivisione delle informazioni
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Lumify si collega facilmente a un sistema di archiviazione immagini e comunicazione (PACS), rende disponibili i dati paziente nella cartella clinica elettronica (EMR) e consente di inviare e condividere rapidamente immagini, note e dati diagnostici tramite DICOM al sistema PACS, a una rete condivisa o a una directory locale utilizzando le funzioni locali dello smartphone o del tablet. Gli aggiornamenti della tecnologia in tempo reale tramite il portale di assistenza online consentono di mantenere aggiornato il sistema.
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Collaborare istantaneamente con i colleghi
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La tele-ecografia Lumify completamente integrata basata sulla piattaforma Reacts consente di condividere le immagini con i colleghi in tempo reale per la collaborazione e la supervisione remota, ampliando il proprio team di assistenza senza ridurre il budget. Accorciate le distanze dei professionisti del settore sanitario con chiamate video e audio in tempo reale, streaming ecografico in tempo reale e guida virtuale.
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I vostri dati sono solo vostri
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L'impegno di Philips per la sicurezza dei dati dei pazienti significa che, con Lumify, i vostri dati e le vostre immagini rimangono sempre e solo sui vostri sistemi e vengono archiviati come preferite. Lumify dà priorità alla sicurezza dei dati dei pazienti e protegge scrupolosamente le informazioni per garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Per garantire la sicurezza dei dati, è obbligatorio consultare e implementare il manuale del sistema ecografico diagnostico Philips Lumify "Shared roles for systems and data security" (Ruoli condivisi per la sicurezza dei sistemi e dei dati) (fornito con ogni acquisto di Lumify). Il manuale descrive in dettaglio gli obblighi del cliente e di Philips per la protezione dei dati sul sistema Lumify.
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Progettato per ambienti difficili
Progettato per ambienti difficili
Lumify è testato per resistere a urti e vibrazioni e può essere configurato con soluzioni standard o opzionali di grado militare (IP67)[3] e accessori robusti che possono seguirvi dal luogo in cui vi trovi all'ambulanza fino alla sala operatoria, ovunque.
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Esami cardiaci affidabili
Esami cardiaci affidabili
La preimpostazione cardiaca, disponibile sul trasduttore S4-1, è progettata per fornire immagini cardiache di alta qualità. L'imaging armonico tissutale migliora la visualizzazione delle camere riempite di sangue e delle strutture dei tessuti cardiaci. Il flusso di colore può essere utilizzato per portate elevate per una rapida visualizzazione della funzione cardiaca. L'EF automatica basata sull'IA per la scansione cardiaca è stata progettata per standardizzare la quantificazione e ridurre la soggettività nelle diverse esperienze degli utenti ecografici. L'uso dell'EF automatica per la valutazione cardiaca consente di calcolare la frazione di eiezione (EF) da una singola vista apicale a 4 camere del cuore senza modifica manuale.
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Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Semplice e affidabile, la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA aggiunge un nuovo livello di supporto nel rilevare il liquido polmonare interstiziale, monitorare lo stato dei fluidi e guidare la terapia per i pazienti con malattie polmonari significative, come polmonite, edema polmonare e sindrome da distress respiratorio acuto ("ARDS"). Questo avanzato strumento ecografico polmonare basato sull'IA offre un conteggio della linea B in tempo reale altamente ripetibile e il rilevamento delle linee B unite (coalescenti) con una pagina di riepilogo a 12 zone.
Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Semplice e affidabile, la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA aggiunge un nuovo livello di supporto nel rilevare il liquido polmonare interstiziale, monitorare lo stato dei fluidi e guidare la terapia per i pazienti con malattie polmonari significative, come polmonite, edema polmonare e sindrome da distress respiratorio acuto ("ARDS"). Questo avanzato strumento ecografico polmonare basato sull'IA offre un conteggio della linea B in tempo reale altamente ripetibile e il rilevamento delle linee B unite (coalescenti) con una pagina di riepilogo a 12 zone.
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Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Quantificazione auto della linea B per la valutazione dei polmoni
Semplice e affidabile, la quantificazione automatica della linea B basata sull'IA aggiunge un nuovo livello di supporto nel rilevare il liquido polmonare interstiziale, monitorare lo stato dei fluidi e guidare la terapia per i pazienti con malattie polmonari significative, come polmonite, edema polmonare e sindrome da distress respiratorio acuto ("ARDS"). Questo avanzato strumento ecografico polmonare basato sull'IA offre un conteggio della linea B in tempo reale altamente ripetibile e il rilevamento delle linee B unite (coalescenti) con una pagina di riepilogo a 12 zone.
Nuova preimpostazione oculare
Nuova preimpostazione oculare
Consente di valutare i traumi o eseguire una scansione rapida nella clinica per visualizzare e valutare i dettagli anatomici e il flusso ematico all'interno dell'occhio e della struttura circostante, comprese le misurazioni quantitative.
Nuova preimpostazione oculare
Consente di valutare i traumi o eseguire una scansione rapida nella clinica per visualizzare e valutare i dettagli anatomici e il flusso ematico all'interno dell'occhio e della struttura circostante, comprese le misurazioni quantitative.
Nuova preimpostazione oculare
Consente di valutare i traumi o eseguire una scansione rapida nella clinica per visualizzare e valutare i dettagli anatomici e il flusso ematico all'interno dell'occhio e della struttura circostante, comprese le misurazioni quantitative.
Consente di valutare i traumi o eseguire una scansione rapida nella clinica per visualizzare e valutare i dettagli anatomici e il flusso ematico all'interno dell'occhio e della struttura circostante, comprese le misurazioni quantitative.
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Lo strumento Doppler a onda pulsata Lumify si basa sull'innovazione dei nostri sistemi diagnostici ecografici avanzati per fornire eccellenza clinica e rendere tutte le modalità di imaging (come M-mode, Color Doppler e Doppler a onda pulsata) disponibili su tutti i trasduttori.
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Lo strumento Doppler a onda pulsata Lumify si basa sull'innovazione dei nostri sistemi diagnostici ecografici avanzati per fornire eccellenza clinica e rendere tutte le modalità di imaging (come M-mode, Color Doppler e Doppler a onda pulsata) disponibili su tutti i trasduttori.
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Lo strumento Doppler a onda pulsata Lumify si basa sull'innovazione dei nostri sistemi diagnostici ecografici avanzati per fornire eccellenza clinica e rendere tutte le modalità di imaging (come M-mode, Color Doppler e Doppler a onda pulsata) disponibili su tutti i trasduttori.
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Doppler a onda pulsata per una valutazione emodinamica affidabile
Lo strumento Doppler a onda pulsata Lumify si basa sull'innovazione dei nostri sistemi diagnostici ecografici avanzati per fornire eccellenza clinica e rendere tutte le modalità di imaging (come M-mode, Color Doppler e Doppler a onda pulsata) disponibili su tutti i trasduttori.
Esami ostetrici e ginecologici
Esami ostetrici e ginecologici
L'ottimizzazione della preimpostazione per ostetricia/ginecologia utilizza l'imaging armonico tissutale (THI) per ottimizzare il delineamento di aree contenenti liquidi e la visualizzazione dettagliata dei tessuti. Questa preimpostazione è disponibile nei trasduttori C5-2 e S4-1.
Esami ostetrici e ginecologici
L'ottimizzazione della preimpostazione per ostetricia/ginecologia utilizza l'imaging armonico tissutale (THI) per ottimizzare il delineamento di aree contenenti liquidi e la visualizzazione dettagliata dei tessuti. Questa preimpostazione è disponibile nei trasduttori C5-2 e S4-1.
Esami ostetrici e ginecologici
L'ottimizzazione della preimpostazione per ostetricia/ginecologia utilizza l'imaging armonico tissutale (THI) per ottimizzare il delineamento di aree contenenti liquidi e la visualizzazione dettagliata dei tessuti. Questa preimpostazione è disponibile nei trasduttori C5-2 e S4-1.
L'ottimizzazione della preimpostazione per ostetricia/ginecologia utilizza l'imaging armonico tissutale (THI) per ottimizzare il delineamento di aree contenenti liquidi e la visualizzazione dettagliata dei tessuti. Questa preimpostazione è disponibile nei trasduttori C5-2 e S4-1.
Risultati rapidi degli esami FAST
Risultati rapidi degli esami FAST
La preimpostazione FAST è concepita per la metodica Focused Assessment with Sonography in Trauma. Offre un'elevata penetrazione e migliora la visualizzazione del liquido libero nell'addome per fornire risultati rapidi e prendere decisioni sicure. Supportata per il trasduttore S4-1.
Risultati rapidi degli esami FAST
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Risultati rapidi degli esami FAST
La preimpostazione FAST è concepita per la metodica Focused Assessment with Sonography in Trauma. Offre un'elevata penetrazione e migliora la visualizzazione del liquido libero nell'addome per fornire risultati rapidi e prendere decisioni sicure. Supportata per il trasduttore S4-1.
La preimpostazione FAST è concepita per la metodica Focused Assessment with Sonography in Trauma. Offre un'elevata penetrazione e migliora la visualizzazione del liquido libero nell'addome per fornire risultati rapidi e prendere decisioni sicure. Supportata per il trasduttore S4-1.
Esami addominali versatili
Esami addominali versatili
La preimpostazione per esami addominali è progettata per un imaging addominale versatile con elevata penetrazione. L'ottimizzazione Color flow è concepita per evidenziare rapidamente sia il flusso più veloce nelle arterie addominali, sia il flusso più lento in organi quali i reni. La preimpostazione per esami addominali è disponibile per i trasduttori C5-2 e S4-1.
Esami addominali versatili
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Esami addominali versatili
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La preimpostazione per esami addominali è progettata per un imaging addominale versatile con elevata penetrazione. L'ottimizzazione Color flow è concepita per evidenziare rapidamente sia il flusso più veloce nelle arterie addominali, sia il flusso più lento in organi quali i reni. La preimpostazione per esami addominali è disponibile per i trasduttori C5-2 e S4-1.
[2] In base alle dimensioni e al peso dei trasduttori, escluso il dispositivo smart.
[3] La disponibilità varia a seconda delle regioni. Verificare la disponibilità contattando l'organizzazione locale di Philips.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
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