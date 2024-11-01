Flash Ultrasound System 5100 POC

Da un operatore che conosce poco il settore dell'ecografia fino all'utente più esperto, tutti hanno bisogno di informazioni rapide e accurate nel POC. Flash Ultrasound System 5100 Point of Care offre le prestazioni di alto livello Philips e un flusso di lavoro intuitivo per point of care multispecialistici. L'intuitiva guida alla procedura consente agli utenti più e meno esperti di ottenere immagini eccezionali e di accelerare la formulazione di una diagnosi certa nel POC in tempi brevi per mettere rapidamente i pazienti sul giusto percorso di cura. Esami semplificati e velocizzati grazie alle preimpostazioni personalizzabili per garantire efficienza e facilità d'uso. Sicurezza diagnostica alla massima velocità per salvare la vita? Succede tutto in un "flash".

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