Da un operatore che conosce poco il settore dell'ecografia fino all'utente più esperto, tutti hanno bisogno di informazioni rapide e accurate nel POC. Flash Ultrasound System 5100 Point of Care offre le prestazioni di alto livello Philips e un flusso di lavoro intuitivo per point of care multispecialistici. L'intuitiva guida alla procedura consente agli utenti più e meno esperti di ottenere immagini eccezionali e di accelerare la formulazione di una diagnosi certa nel POC in tempi brevi per mettere rapidamente i pazienti sul giusto percorso di cura. Esami semplificati e velocizzati grazie alle preimpostazioni personalizzabili per garantire efficienza e facilità d'uso. Sicurezza diagnostica alla massima velocità per salvare la vita? Succede tutto in un "flash".
Flash 5100: grazie al design verticale robusto e compatto, può essere utilizzato facilmente negli spazi più ristretti
L'ampio touchscreen da 21,5" con vetro antiriflesso offre una visibilità ottimale e può essere utilizzato anche indossando i guanti. Il pannello di controllo è dotato di pulsanti e manopole grandi e facili da usare che forniscono un feedback tattile per migliorare il flusso di lavoro. Il 93% degli utenti apprezza la flessibilità di scelta tra il touchscreen e il pannello di controllo.[1] Ampiamente testato per un ciclo di vita di 7 anni, Flash 5100 POC continua a funzionare anche dopo decine di migliaia di cicli di blocco-sblocco dei freni e di regolazioni del pannello di controllo, chilometri e chilometri di spostamenti nelle corsie e urti che fanno parte della vita di un sistema POC.
Flash 5100: interfaccia touch, automazione e procedura guidata
Interfaccia touch e automazione semplificate per la guida integrata alla procedura
L'interfaccia semplificata di tipo touch e le funzioni di automazione consentono un utilizzo intuitivo grazie alla guida integrata. Il 91% degli utenti conferma che la guida alla procedura è vantaggiosa per gli utenti meno esperti e per gli utenti avanzati[1]. Gli algoritmi di visualizzazione degli aghi consentono il posizionamento accurato dell'ago, anche con pazienti tecnicamente difficili. I controlli di post-elaborazione assicurano una maggiore flessibilità durante gli esami sensibili al tempo, in modo che gli utenti possano ottimizzare le immagini per risultati eccellenti.
Flash 5100: trasduttore mL26-8 per una visualizzazione eccellente
Trasduttore mL26-8 per una visualizzazione eccellente
Flash 5100 POC offre prestazioni efficaci in anestesia, terapia intensiva, medicina d'urgenza e applicazioni muscoloscheletriche. Il trasduttore ad array lineare mL26-8 Philips, compatto e pluripremiato,[2] consente di esaminare occhi, nervi e altre strutture superficiali con uno stesso trasduttore. Il modello mL26-8 migliora del 70% la penetrazione nelle applicazioni superficiali[3,4] e migliora fino al 33% la risoluzione laterale nelle applicazioni superficiali.[3,4]
Flash 5100: la potenza di PureWave e oltre
La potenza di PureWave e oltre
La tecnologia a cristalli Premium PureWave offre qualità delle immagini, profondità di penetrazione e risoluzione eccezionali per una diagnosi accurata su diversi tipi di pazienti. Flash 5100 POC è compatibile anche con diversi trasduttori Philips avanzati xMatrix e non PureWave. Inoltre, gli algoritmi Xres e SonoCT migliorano la qualità dell'immagine e riducono il rumore e gli artefatti, iSCAN Intelligence offre un'ottimizzazione rapida e con un solo pulsante delle immagini e dei segnali Doppler, mentre Auto Scan identifica automaticamente il tipo di tessuto e adatta il guadagno dell'immagine su base continua.
Flash 5100: progettato per il POC
Progettato per il POC
Flash 5100 POC Pro è dotato di una robusta struttura in alluminio già impiegata con successo nel settore automotive che richiede una manutenzione minima e ha un rack per trasduttori sopra lo schermo integrato per mantenere i cavi ordinati e lontani da terra. È possibile posizionare le maniglie per agevolare la manovrabilità. Le superfici sono facili da pulire perché è presente un numero ridotto di pulsanti e manopole. Inoltre, il pannello di controllo è certificato IPX2. L'ampio touchscreen verticale è progettato per semplificare la pulizia e la disinfezione[5] ed è dotato di una speciale modalità per la pulizia che assicura il blocco del sistema.
Flash 5100: gestione flessibile dei dati
Gestione flessibile dei dati
Il flusso di lavoro basato su ordini e degenze (OBW/EBW) offre una facile connessione ai sistemi informativi ospedalieri, tra cui Qpath[6], PACS, Admit/Discharge/Transfer (ADT), EMR e prescrizioni ecografiche. Questo sistema è progettato per il futuro, con software POC migliorato con funzionalità quali sicurezza avanzata e funzionalità USB per la massima versatilità. Flash 5100 POC aiuta ad affrontare le sfide odierne del POC e ad applicare le innovazioni di domani con un sistema pronto per il futuro, costruito per durare a lungo, con formazione clinica continua e assistenza e supporto preziosi.
Flash 5100: tele-ecografia con Collaboration Live
Tele-ecografia con Collaboration Live
Accedi a un più ampio ventaglio di competenze direttamente dal sistema ecografico utilizzando Collaboration Live[7] con la tele-ecografia multiutente per comunicare con gli altri membri del team per il supporto decisionale e la formazione. Fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a molteplici risorse cliniche e tempi più rapidi di formulazione della diagnosi. I pazienti avranno l'accesso completo alle competenze del team, indipendentemente dalla loro posizione.
Flash 5100: un partner affidabile, ora e in futuro
Un partner affidabile, oggi e in futuro
Flash 5100 POC è un sistema sviluppato sulla scorta di 30 anni di tecnologia ecografica e 130 anni di esperienza Philips nell'imaging medicale di alta qualità. Scegli la comprovata esperienza Philips nel campo dell'imaging generale, dell'imaging cardiovascolare, della salute delle donne e molto altro per trattare i pazienti senza congetture. I servizi ecografici Philips sono a tua disposizione per tutta la vita utile del sistema di imaging, dalla pianificazione alla sostituzione, per ottenere il massimo valore dal tuo investimento.
Flash 5100: la potenza di PureWave e oltre
La potenza di PureWave e oltre
La tecnologia a cristalli Premium PureWave offre qualità delle immagini, profondità di penetrazione e risoluzione eccezionali per una diagnosi accurata su diversi tipi di pazienti. Flash 5100 POC è compatibile anche con diversi trasduttori Philips avanzati xMatrix e non PureWave. Inoltre, gli algoritmi Xres e SonoCT migliorano la qualità dell'immagine e riducono il rumore e gli artefatti, iSCAN Intelligence offre un'ottimizzazione rapida e con un solo pulsante delle immagini e dei segnali Doppler, mentre Auto Scan identifica automaticamente il tipo di tessuto e adatta il guadagno dell'immagine su base continua.
Flash 5100: progettato per il POC
Progettato per il POC
Flash 5100 POC Pro è dotato di una robusta struttura in alluminio già impiegata con successo nel settore automotive che richiede una manutenzione minima e ha un rack per trasduttori sopra lo schermo integrato per mantenere i cavi ordinati e lontani da terra. È possibile posizionare le maniglie per agevolare la manovrabilità. Le superfici sono facili da pulire perché è presente un numero ridotto di pulsanti e manopole. Inoltre, il pannello di controllo è certificato IPX2. L'ampio touchscreen verticale è progettato per semplificare la pulizia e la disinfezione[5] ed è dotato di una speciale modalità per la pulizia che assicura il blocco del sistema.
Flash 5100: gestione flessibile dei dati
Gestione flessibile dei dati
Il flusso di lavoro basato su ordini e degenze (OBW/EBW) offre una facile connessione ai sistemi informativi ospedalieri, tra cui Qpath[6], PACS, Admit/Discharge/Transfer (ADT), EMR e prescrizioni ecografiche. Questo sistema è progettato per il futuro, con software POC migliorato con funzionalità quali sicurezza avanzata e funzionalità USB per la massima versatilità. Flash 5100 POC aiuta ad affrontare le sfide odierne del POC e ad applicare le innovazioni di domani con un sistema pronto per il futuro, costruito per durare a lungo, con formazione clinica continua e assistenza e supporto preziosi.
Flash 5100: tele-ecografia con Collaboration Live
Tele-ecografia con Collaboration Live
Accedi a un più ampio ventaglio di competenze direttamente dal sistema ecografico utilizzando Collaboration Live[7] con la tele-ecografia multiutente per comunicare con gli altri membri del team per il supporto decisionale e la formazione. Fino a sei utenti possono parlare, scrivere messaggi, condividere schermate e trasmettere video in streaming in modo rapido e sicuro direttamente dal sistema ecografico, per un accesso a distanza a molteplici risorse cliniche e tempi più rapidi di formulazione della diagnosi. I pazienti avranno l'accesso completo alle competenze del team, indipendentemente dalla loro posizione.
Flash 5100: un partner affidabile, ora e in futuro
Un partner affidabile, oggi e in futuro
Flash 5100 POC è un sistema sviluppato sulla scorta di 30 anni di tecnologia ecografica e 130 anni di esperienza Philips nell'imaging medicale di alta qualità. Scegli la comprovata esperienza Philips nel campo dell'imaging generale, dell'imaging cardiovascolare, della salute delle donne e molto altro per trattare i pazienti senza congetture. I servizi ecografici Philips sono a tua disposizione per tutta la vita utile del sistema di imaging, dalla pianificazione alla sostituzione, per ottenere il massimo valore dal tuo investimento.
