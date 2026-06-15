Disclaimer

1. In attesa dell'autorizzazione alla commercializzazione 510(k), non disponibile per la vendita negli USA.

2. Non disponibile per la vendita in tutti i Paesi.

3 Nella pratica clinica, l'uso di Precise Image può ridurre la dose erogata al paziente sottoposto a TC, in base all'attività clinica, alla corporatura del paziente e alla posizione anatomica. È necessario consultare un radiologo e un fisico per definire la dose appropriata per ottenere la qualità dell'immagine diagnostica richiesta per l'attività clinica specifica. Le riduzioni della dose sono state valutate utilizzando protocolli di riferimento per il corpo su sezioni da 1,0 mm con l'impostazione "Smoother" (Più omogenea) e testate sul fantoccio MITA CT IQ (CCT189, The Phantom Laboratory) esaminando l'inserto da 10 mm e confrontando con la retroproiezione filtrata. Utilizzando uno strumento CHO (Channelized Hoteling Observer), si osserva un intervallo tra i 4 inserti, che include una riduzione del rumore dell'immagine dell'85% e un miglioramento della rilevabilità a basso contrasto di 0% - 60% con una riduzione della dose compresa tra il 50% e l'80%. Per valutare l'aspetto delle immagini, è stato utilizzato lo spostamento della curva NPS, in base alla misurazione effettuata su un fantoccio ad acqua di 20 cm al centro della regione di interesse di 50 mm x 50 mm, con uno spostamento medio del 6% o inferiore.

4. Questo prodotto non è disponibile in commercio negli Stati Uniti.

5. Chacko C. Precise Intervention Clinical Review Report for Loong. ID Doc Philips: D000874955. 2021.

6. Miglioramento del flusso di lavoro segnalato dagli utenti. Sulla base di un sondaggio condotto da terzi su 145 utenti in otto paesi. Quantitative Report 2020 Incisive CT. The MarketTech Group Novembre 2020. In altri casi, i risultati effettivi possono variare.

7. Applicabile con gli aggiornamenti commerciali e di manutenzione richiesti.

8. La garanzia Tube for Life varia in base al paese. Per ulteriori informazioni, contattare l'organizzazione locale di Philips.

9. L'esperienza di assistenza effettiva può variare a seconda del tipo di contratto, della configurazione del sistema, della posizione geografica e dei fattori esterni, quali la disponibilità dei ricambi. Le garanzie delle prestazioni, compresi i tempi di funzionamento del sistema, sono soggette ai termini e alle condizioni dei singoli contratti di assistenza.

10. I dati relativi all'assistenza si basano sui record interni di Philips per i sistemi TC in base al contratto di assistenza da gennaio a dicembre 2024.

11. I dati relativi all'assistenza si basano sui record interni di Philips per i sistemi TC Brilliance Air, iCT, Ingenuity, Incisive e Spectral CT in base al contratto di assistenza da gennaio a dicembre 2024.