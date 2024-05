CT 5300 Scanner​TC

Philips CT 5300 sfrutta l'AI per nuove funzionalità cliniche e miglioramenti nel flusso di lavoro, con strumenti virtuali per collaborazione real-time e servizi remoti per migliorare prestazioni e tempi di attività del sistema. Abbiamo integrato un'intelligenza incredibile in ogni aspetto di questo sistema ad alte prestazioni dall'inizio alla fine. Promuove nuovi livelli di sicurezza con sistema TC progettato per superare le sfide nel settore imaging, potenziando l'assistenza di team e pazienti. CT Smart Workflow, una suite completa di funzionalità abilitate per AI, offre precisione in dose, velocità e qualità delle immagini in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui quelle in ambito cardiaco, bariatrico, interventistico e traumatologico. Una videocamera abilitata per il posizionamento del paziente consente di risparmiare tempo, aumentando precisione e coerenza di posizionamento. Scoprite il valore di un investimento duraturo grazie a servizi remoti con monitoraggio predittivo e alla garanzia Tube for Life¹.