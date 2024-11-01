Risultati consultabili su PACS con Spectral Magic Glass

Con Verida*, non ci sono passaggi aggiuntivi e non è necessario tempo aggiuntivo per ottenere risultati spettrali. È possibile leggere i risultati spettrali direttamente sul sistema PACS con Spectral Magic Glass per dati corretti e accessibili immediatamente. Con Spectral Magic Glass su PACS, i risultati sono facilmente accessibili e interpretabili, senza la necessità di workstation speciali. È possibile accedere a set di dati spettrali completi direttamente sul punto di cura con un impatto minimo sull'archiviazione dei dati. Non ci sono workstation dedicate, non sono necessari passaggi manuali e interruzioni del flusso di lavoro corrente.