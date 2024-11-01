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Catena di imaging basata sull'IA per diagnosi definitive
Catena di imaging basata sull'IA per diagnosi definitive
Verida* integra l'imaging spettrale basato sull'intelligenza artificiale nella pratica clinica quotidiana. Una singola scansione a basso dosaggio fornisce informazioni anatomiche e funzionali approfondite per supportare risposte chiare a domande complesse, dalla restenosi intrastent alle più piccole lesioni oncologiche. Grazie al supporto dell'intelligenza artificiale su tutta la catena di imaging, dal detettore NanoPanel Prism Precise di terza generazione a Spectral Precise Image, è possibile ottenere risultati rapidi, funzionali e precisi in un unico ed efficace esame TC. Verida* integra facilmente la TC spettrale nei flussi di lavoro clinici di routine con tempi di scansione brevi, consentendo diagnosi rapide e sicure anche in ambienti ad alta produttività.
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Verida* integra l'imaging spettrale basato sull'intelligenza artificiale nella pratica clinica quotidiana. Una singola scansione a basso dosaggio fornisce informazioni anatomiche e funzionali approfondite per supportare risposte chiare a domande complesse, dalla restenosi intrastent alle più piccole lesioni oncologiche. Grazie al supporto dell'intelligenza artificiale su tutta la catena di imaging, dal detettore NanoPanel Prism Precise di terza generazione a Spectral Precise Image, è possibile ottenere risultati rapidi, funzionali e precisi in un unico ed efficace esame TC. Verida* integra facilmente la TC spettrale nei flussi di lavoro clinici di routine con tempi di scansione brevi, consentendo diagnosi rapide e sicure anche in ambienti ad alta produttività.
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Catena di imaging basata sull'IA per diagnosi definitive
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Il detettore NanoPanel Prism Precise migliora le prestazioni
Il detettore NanoPanel Prism Precise migliora le prestazioni
Abbiamo introdotto l'imaging spettrale basato su detettore con tecnologia di rilevamento a doppio strato. [1] Progettato per l'intelligenza artificiale e per lavorare a basse dosi, Verida* è dotato del detettore NanoPanel Prism Precise a doppio strato di terza generazione che funziona con l'algoritmo di ricostruzione Spectral Precise Image basato sull'intelligenza artificiale per migliorare le capacità dell'imaging TC. Uno scintillatore superiore rileva i fotoni a bassa energia, mentre lo scintillatore inferiore rileva i fotoni ad alta energia. Questa tecnologia a doppio strato permette di ottenere un maggiore contrasto usando le monoenergetiche basse e una correzione degli artefatti da indurimento del fascio con le monoenergetiche alte.
Il detettore NanoPanel Prism Precise migliora le prestazioni
Abbiamo introdotto l'imaging spettrale basato su detettore con tecnologia di rilevamento a doppio strato. [1] Progettato per l'intelligenza artificiale e per lavorare a basse dosi, Verida* è dotato del detettore NanoPanel Prism Precise a doppio strato di terza generazione che funziona con l'algoritmo di ricostruzione Spectral Precise Image basato sull'intelligenza artificiale per migliorare le capacità dell'imaging TC. Uno scintillatore superiore rileva i fotoni a bassa energia, mentre lo scintillatore inferiore rileva i fotoni ad alta energia. Questa tecnologia a doppio strato permette di ottenere un maggiore contrasto usando le monoenergetiche basse e una correzione degli artefatti da indurimento del fascio con le monoenergetiche alte.
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Abbiamo introdotto l'imaging spettrale basato su detettore con tecnologia di rilevamento a doppio strato. [1] Progettato per l'intelligenza artificiale e per lavorare a basse dosi, Verida* è dotato del detettore NanoPanel Prism Precise a doppio strato di terza generazione che funziona con l'algoritmo di ricostruzione Spectral Precise Image basato sull'intelligenza artificiale per migliorare le capacità dell'imaging TC. Uno scintillatore superiore rileva i fotoni a bassa energia, mentre lo scintillatore inferiore rileva i fotoni ad alta energia. Questa tecnologia a doppio strato permette di ottenere un maggiore contrasto usando le monoenergetiche basse e una correzione degli artefatti da indurimento del fascio con le monoenergetiche alte.
Il detettore NanoPanel Prism Precise migliora le prestazioni
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Abbiamo introdotto l'imaging spettrale basato su detettore con tecnologia di rilevamento a doppio strato. [1] Progettato per l'intelligenza artificiale e per lavorare a basse dosi, Verida* è dotato del detettore NanoPanel Prism Precise a doppio strato di terza generazione che funziona con l'algoritmo di ricostruzione Spectral Precise Image basato sull'intelligenza artificiale per migliorare le capacità dell'imaging TC. Uno scintillatore superiore rileva i fotoni a bassa energia, mentre lo scintillatore inferiore rileva i fotoni ad alta energia. Questa tecnologia a doppio strato permette di ottenere un maggiore contrasto usando le monoenergetiche basse e una correzione degli artefatti da indurimento del fascio con le monoenergetiche alte.
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
L'algoritmo di intelligenza artificiale di riduzione del rumore Multi-Pass Spectral Precise Image consente di ridurre il rumore mantenendo la delineazione dei sottili dettagli anatomici per immagini con risoluzione più elevata. Ciò consente una dose più bassa e una qualità dell'immagine più elevata con miglioramento della rilevabilità a basso contrasto fino al 136% per risultati di TC convenzionale e spettrale. [2]
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
L'algoritmo di intelligenza artificiale di riduzione del rumore Multi-Pass Spectral Precise Image consente di ridurre il rumore mantenendo la delineazione dei sottili dettagli anatomici per immagini con risoluzione più elevata. Ciò consente una dose più bassa e una qualità dell'immagine più elevata con miglioramento della rilevabilità a basso contrasto fino al 136% per risultati di TC convenzionale e spettrale. [2]
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L'algoritmo di intelligenza artificiale di riduzione del rumore Multi-Pass Spectral Precise Image consente di ridurre il rumore mantenendo la delineazione dei sottili dettagli anatomici per immagini con risoluzione più elevata. Ciò consente una dose più bassa e una qualità dell'immagine più elevata con miglioramento della rilevabilità a basso contrasto fino al 136% per risultati di TC convenzionale e spettrale. [2]
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
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L'algoritmo di intelligenza artificiale di riduzione del rumore Multi-Pass Spectral Precise Image consente di ridurre il rumore mantenendo la delineazione dei sottili dettagli anatomici per immagini con risoluzione più elevata. Ciò consente una dose più bassa e una qualità dell'immagine più elevata con miglioramento della rilevabilità a basso contrasto fino al 136% per risultati di TC convenzionale e spettrale. [2]
Si integra nel workflow con ricostruzioni spettrali a zero clic
Si integra nel workflow con ricostruzioni spettrali a zero clic
Quando ogni momento conta, la velocità è tutto. Verida* garantisce la fluidità dei flussi di lavoro grazie a ricostruzioni spettrali zero-clic, semplificando così le operazioni quotidiane dei tecnici. Con Verida*, i protocolli di scansione attivano automaticamente la ricostruzione spettrale. Questo significa la disponibilità di risultati spettrali il 100% delle volte, direttamente all'interno del flusso di lavoro di routine. Verida* ricostruisce fino a 145 immagini al secondo, consentendo la visualizzazione automatica di interi esami in meno di 30 secondi. Queste prestazioni sono due volte più veloci del sistema precedente [3] e consentono fino a 270 esami al giorno in ambienti con elevata produttività [4].
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Quando ogni momento conta, la velocità è tutto. Verida* garantisce la fluidità dei flussi di lavoro grazie a ricostruzioni spettrali zero-clic, semplificando così le operazioni quotidiane dei tecnici. Con Verida*, i protocolli di scansione attivano automaticamente la ricostruzione spettrale. Questo significa la disponibilità di risultati spettrali il 100% delle volte, direttamente all'interno del flusso di lavoro di routine. Verida* ricostruisce fino a 145 immagini al secondo, consentendo la visualizzazione automatica di interi esami in meno di 30 secondi. Queste prestazioni sono due volte più veloci del sistema precedente [3] e consentono fino a 270 esami al giorno in ambienti con elevata produttività [4].
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Quando ogni momento conta, la velocità è tutto. Verida* garantisce la fluidità dei flussi di lavoro grazie a ricostruzioni spettrali zero-clic, semplificando così le operazioni quotidiane dei tecnici. Con Verida*, i protocolli di scansione attivano automaticamente la ricostruzione spettrale. Questo significa la disponibilità di risultati spettrali il 100% delle volte, direttamente all'interno del flusso di lavoro di routine. Verida* ricostruisce fino a 145 immagini al secondo, consentendo la visualizzazione automatica di interi esami in meno di 30 secondi. Queste prestazioni sono due volte più veloci del sistema precedente [3] e consentono fino a 270 esami al giorno in ambienti con elevata produttività [4].
Si integra nel workflow con ricostruzioni spettrali a zero clic
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Quando ogni momento conta, la velocità è tutto. Verida* garantisce la fluidità dei flussi di lavoro grazie a ricostruzioni spettrali zero-clic, semplificando così le operazioni quotidiane dei tecnici. Con Verida*, i protocolli di scansione attivano automaticamente la ricostruzione spettrale. Questo significa la disponibilità di risultati spettrali il 100% delle volte, direttamente all'interno del flusso di lavoro di routine. Verida* ricostruisce fino a 145 immagini al secondo, consentendo la visualizzazione automatica di interi esami in meno di 30 secondi. Queste prestazioni sono due volte più veloci del sistema precedente [3] e consentono fino a 270 esami al giorno in ambienti con elevata produttività [4].
Risultati consultabili su PACS con Spectral Magic Glass
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Con Verida*, non ci sono passaggi aggiuntivi e non è necessario tempo aggiuntivo per ottenere risultati spettrali. È possibile leggere i risultati spettrali direttamente sul sistema PACS con Spectral Magic Glass per dati corretti e accessibili immediatamente. Con Spectral Magic Glass su PACS, i risultati sono facilmente accessibili e interpretabili, senza la necessità di workstation speciali. È possibile accedere a set di dati spettrali completi direttamente sul punto di cura con un impatto minimo sull'archiviazione dei dati. Non ci sono workstation dedicate, non sono necessari passaggi manuali e interruzioni del flusso di lavoro corrente.
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Con Verida*, non ci sono passaggi aggiuntivi e non è necessario tempo aggiuntivo per ottenere risultati spettrali. È possibile leggere i risultati spettrali direttamente sul sistema PACS con Spectral Magic Glass per dati corretti e accessibili immediatamente. Con Spectral Magic Glass su PACS, i risultati sono facilmente accessibili e interpretabili, senza la necessità di workstation speciali. È possibile accedere a set di dati spettrali completi direttamente sul punto di cura con un impatto minimo sull'archiviazione dei dati. Non ci sono workstation dedicate, non sono necessari passaggi manuali e interruzioni del flusso di lavoro corrente.
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Con Verida*, non ci sono passaggi aggiuntivi e non è necessario tempo aggiuntivo per ottenere risultati spettrali. È possibile leggere i risultati spettrali direttamente sul sistema PACS con Spectral Magic Glass per dati corretti e accessibili immediatamente. Con Spectral Magic Glass su PACS, i risultati sono facilmente accessibili e interpretabili, senza la necessità di workstation speciali. È possibile accedere a set di dati spettrali completi direttamente sul punto di cura con un impatto minimo sull'archiviazione dei dati. Non ci sono workstation dedicate, non sono necessari passaggi manuali e interruzioni del flusso di lavoro corrente.
Risultati consultabili su PACS con Spectral Magic Glass
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Con Verida*, non ci sono passaggi aggiuntivi e non è necessario tempo aggiuntivo per ottenere risultati spettrali. È possibile leggere i risultati spettrali direttamente sul sistema PACS con Spectral Magic Glass per dati corretti e accessibili immediatamente. Con Spectral Magic Glass su PACS, i risultati sono facilmente accessibili e interpretabili, senza la necessità di workstation speciali. È possibile accedere a set di dati spettrali completi direttamente sul punto di cura con un impatto minimo sull'archiviazione dei dati. Non ci sono workstation dedicate, non sono necessari passaggi manuali e interruzioni del flusso di lavoro corrente.
Imaging spettrale basato su detettore per una ROI più rapida
Imaging spettrale basato su detettore per una ROI più rapida
Verida* è stata creata per offrire valore a lungo termine sin dall'inizio. La semplicità basata sull'intelligenza artificiale rende l'imaging spettrale facile da adottare e utilizzare ogni giorno. L'imaging spettrale ha mostrato una riduzione del 34% delle scansioni di follow-up e un risparmio del 25% nei costi nella pratica clinica [5], contribuendo a sostenere un utile sul capitale investito più rapido. Progettati per supportare un flusso di lavoro efficiente e ad alta produttività, Verida* e i servizi remoti dell'intelligenza artificiale ottimizzano il consumo di corrente e gestiscono l'utilizzo del tubo radiogeno con una riduzione del 45% dell'energia [6], contribuendo a garantire le prestazioni del sistema e prolungando potenzialmente la durata delle apparecchiature, riducendo al contempo i costi operativi.
Imaging spettrale basato su detettore per una ROI più rapida
Verida* è stata creata per offrire valore a lungo termine sin dall'inizio. La semplicità basata sull'intelligenza artificiale rende l'imaging spettrale facile da adottare e utilizzare ogni giorno. L'imaging spettrale ha mostrato una riduzione del 34% delle scansioni di follow-up e un risparmio del 25% nei costi nella pratica clinica [5], contribuendo a sostenere un utile sul capitale investito più rapido. Progettati per supportare un flusso di lavoro efficiente e ad alta produttività, Verida* e i servizi remoti dell'intelligenza artificiale ottimizzano il consumo di corrente e gestiscono l'utilizzo del tubo radiogeno con una riduzione del 45% dell'energia [6], contribuendo a garantire le prestazioni del sistema e prolungando potenzialmente la durata delle apparecchiature, riducendo al contempo i costi operativi.
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Verida* è stata creata per offrire valore a lungo termine sin dall'inizio. La semplicità basata sull'intelligenza artificiale rende l'imaging spettrale facile da adottare e utilizzare ogni giorno. L'imaging spettrale ha mostrato una riduzione del 34% delle scansioni di follow-up e un risparmio del 25% nei costi nella pratica clinica [5], contribuendo a sostenere un utile sul capitale investito più rapido. Progettati per supportare un flusso di lavoro efficiente e ad alta produttività, Verida* e i servizi remoti dell'intelligenza artificiale ottimizzano il consumo di corrente e gestiscono l'utilizzo del tubo radiogeno con una riduzione del 45% dell'energia [6], contribuendo a garantire le prestazioni del sistema e prolungando potenzialmente la durata delle apparecchiature, riducendo al contempo i costi operativi.
Imaging spettrale basato su detettore per una ROI più rapida
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Verida* è stata creata per offrire valore a lungo termine sin dall'inizio. La semplicità basata sull'intelligenza artificiale rende l'imaging spettrale facile da adottare e utilizzare ogni giorno. L'imaging spettrale ha mostrato una riduzione del 34% delle scansioni di follow-up e un risparmio del 25% nei costi nella pratica clinica [5], contribuendo a sostenere un utile sul capitale investito più rapido. Progettati per supportare un flusso di lavoro efficiente e ad alta produttività, Verida* e i servizi remoti dell'intelligenza artificiale ottimizzano il consumo di corrente e gestiscono l'utilizzo del tubo radiogeno con una riduzione del 45% dell'energia [6], contribuendo a garantire le prestazioni del sistema e prolungando potenzialmente la durata delle apparecchiature, riducendo al contempo i costi operativi.
Catena di imaging basata sull'IA per diagnosi definitive
Il detettore NanoPanel Prism Precise migliora le prestazioni
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
Si integra nel workflow con ricostruzioni spettrali a zero clic
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Verida* integra l'imaging spettrale basato sull'intelligenza artificiale nella pratica clinica quotidiana. Una singola scansione a basso dosaggio fornisce informazioni anatomiche e funzionali approfondite per supportare risposte chiare a domande complesse, dalla restenosi intrastent alle più piccole lesioni oncologiche. Grazie al supporto dell'intelligenza artificiale su tutta la catena di imaging, dal detettore NanoPanel Prism Precise di terza generazione a Spectral Precise Image, è possibile ottenere risultati rapidi, funzionali e precisi in un unico ed efficace esame TC. Verida* integra facilmente la TC spettrale nei flussi di lavoro clinici di routine con tempi di scansione brevi, consentendo diagnosi rapide e sicure anche in ambienti ad alta produttività.
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Verida* integra l'imaging spettrale basato sull'intelligenza artificiale nella pratica clinica quotidiana. Una singola scansione a basso dosaggio fornisce informazioni anatomiche e funzionali approfondite per supportare risposte chiare a domande complesse, dalla restenosi intrastent alle più piccole lesioni oncologiche. Grazie al supporto dell'intelligenza artificiale su tutta la catena di imaging, dal detettore NanoPanel Prism Precise di terza generazione a Spectral Precise Image, è possibile ottenere risultati rapidi, funzionali e precisi in un unico ed efficace esame TC. Verida* integra facilmente la TC spettrale nei flussi di lavoro clinici di routine con tempi di scansione brevi, consentendo diagnosi rapide e sicure anche in ambienti ad alta produttività.
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Verida* integra l'imaging spettrale basato sull'intelligenza artificiale nella pratica clinica quotidiana. Una singola scansione a basso dosaggio fornisce informazioni anatomiche e funzionali approfondite per supportare risposte chiare a domande complesse, dalla restenosi intrastent alle più piccole lesioni oncologiche. Grazie al supporto dell'intelligenza artificiale su tutta la catena di imaging, dal detettore NanoPanel Prism Precise di terza generazione a Spectral Precise Image, è possibile ottenere risultati rapidi, funzionali e precisi in un unico ed efficace esame TC. Verida* integra facilmente la TC spettrale nei flussi di lavoro clinici di routine con tempi di scansione brevi, consentendo diagnosi rapide e sicure anche in ambienti ad alta produttività.
Catena di imaging basata sull'IA per diagnosi definitive
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Verida* integra l'imaging spettrale basato sull'intelligenza artificiale nella pratica clinica quotidiana. Una singola scansione a basso dosaggio fornisce informazioni anatomiche e funzionali approfondite per supportare risposte chiare a domande complesse, dalla restenosi intrastent alle più piccole lesioni oncologiche. Grazie al supporto dell'intelligenza artificiale su tutta la catena di imaging, dal detettore NanoPanel Prism Precise di terza generazione a Spectral Precise Image, è possibile ottenere risultati rapidi, funzionali e precisi in un unico ed efficace esame TC. Verida* integra facilmente la TC spettrale nei flussi di lavoro clinici di routine con tempi di scansione brevi, consentendo diagnosi rapide e sicure anche in ambienti ad alta produttività.
Il detettore NanoPanel Prism Precise migliora le prestazioni
Il detettore NanoPanel Prism Precise migliora le prestazioni
Abbiamo introdotto l'imaging spettrale basato su detettore con tecnologia di rilevamento a doppio strato. [1] Progettato per l'intelligenza artificiale e per lavorare a basse dosi, Verida* è dotato del detettore NanoPanel Prism Precise a doppio strato di terza generazione che funziona con l'algoritmo di ricostruzione Spectral Precise Image basato sull'intelligenza artificiale per migliorare le capacità dell'imaging TC. Uno scintillatore superiore rileva i fotoni a bassa energia, mentre lo scintillatore inferiore rileva i fotoni ad alta energia. Questa tecnologia a doppio strato permette di ottenere un maggiore contrasto usando le monoenergetiche basse e una correzione degli artefatti da indurimento del fascio con le monoenergetiche alte.
Il detettore NanoPanel Prism Precise migliora le prestazioni
Abbiamo introdotto l'imaging spettrale basato su detettore con tecnologia di rilevamento a doppio strato. [1] Progettato per l'intelligenza artificiale e per lavorare a basse dosi, Verida* è dotato del detettore NanoPanel Prism Precise a doppio strato di terza generazione che funziona con l'algoritmo di ricostruzione Spectral Precise Image basato sull'intelligenza artificiale per migliorare le capacità dell'imaging TC. Uno scintillatore superiore rileva i fotoni a bassa energia, mentre lo scintillatore inferiore rileva i fotoni ad alta energia. Questa tecnologia a doppio strato permette di ottenere un maggiore contrasto usando le monoenergetiche basse e una correzione degli artefatti da indurimento del fascio con le monoenergetiche alte.
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Il detettore NanoPanel Prism Precise migliora le prestazioni
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Abbiamo introdotto l'imaging spettrale basato su detettore con tecnologia di rilevamento a doppio strato. [1] Progettato per l'intelligenza artificiale e per lavorare a basse dosi, Verida* è dotato del detettore NanoPanel Prism Precise a doppio strato di terza generazione che funziona con l'algoritmo di ricostruzione Spectral Precise Image basato sull'intelligenza artificiale per migliorare le capacità dell'imaging TC. Uno scintillatore superiore rileva i fotoni a bassa energia, mentre lo scintillatore inferiore rileva i fotoni ad alta energia. Questa tecnologia a doppio strato permette di ottenere un maggiore contrasto usando le monoenergetiche basse e una correzione degli artefatti da indurimento del fascio con le monoenergetiche alte.
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
L'algoritmo di intelligenza artificiale di riduzione del rumore Multi-Pass Spectral Precise Image consente di ridurre il rumore mantenendo la delineazione dei sottili dettagli anatomici per immagini con risoluzione più elevata. Ciò consente una dose più bassa e una qualità dell'immagine più elevata con miglioramento della rilevabilità a basso contrasto fino al 136% per risultati di TC convenzionale e spettrale. [2]
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
L'algoritmo di intelligenza artificiale di riduzione del rumore Multi-Pass Spectral Precise Image consente di ridurre il rumore mantenendo la delineazione dei sottili dettagli anatomici per immagini con risoluzione più elevata. Ciò consente una dose più bassa e una qualità dell'immagine più elevata con miglioramento della rilevabilità a basso contrasto fino al 136% per risultati di TC convenzionale e spettrale. [2]
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
L'algoritmo di intelligenza artificiale di riduzione del rumore Multi-Pass Spectral Precise Image consente di ridurre il rumore mantenendo la delineazione dei sottili dettagli anatomici per immagini con risoluzione più elevata. Ciò consente una dose più bassa e una qualità dell'immagine più elevata con miglioramento della rilevabilità a basso contrasto fino al 136% per risultati di TC convenzionale e spettrale. [2]
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
Qualità dell'immagine più elevata con Spectral Precise Image
L'algoritmo di intelligenza artificiale di riduzione del rumore Multi-Pass Spectral Precise Image consente di ridurre il rumore mantenendo la delineazione dei sottili dettagli anatomici per immagini con risoluzione più elevata. Ciò consente una dose più bassa e una qualità dell'immagine più elevata con miglioramento della rilevabilità a basso contrasto fino al 136% per risultati di TC convenzionale e spettrale. [2]
Si integra nel workflow con ricostruzioni spettrali a zero clic
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Quando ogni momento conta, la velocità è tutto. Verida* garantisce la fluidità dei flussi di lavoro grazie a ricostruzioni spettrali zero-clic, semplificando così le operazioni quotidiane dei tecnici. Con Verida*, i protocolli di scansione attivano automaticamente la ricostruzione spettrale. Questo significa la disponibilità di risultati spettrali il 100% delle volte, direttamente all'interno del flusso di lavoro di routine. Verida* ricostruisce fino a 145 immagini al secondo, consentendo la visualizzazione automatica di interi esami in meno di 30 secondi. Queste prestazioni sono due volte più veloci del sistema precedente [3] e consentono fino a 270 esami al giorno in ambienti con elevata produttività [4].
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Quando ogni momento conta, la velocità è tutto. Verida* garantisce la fluidità dei flussi di lavoro grazie a ricostruzioni spettrali zero-clic, semplificando così le operazioni quotidiane dei tecnici. Con Verida*, i protocolli di scansione attivano automaticamente la ricostruzione spettrale. Questo significa la disponibilità di risultati spettrali il 100% delle volte, direttamente all'interno del flusso di lavoro di routine. Verida* ricostruisce fino a 145 immagini al secondo, consentendo la visualizzazione automatica di interi esami in meno di 30 secondi. Queste prestazioni sono due volte più veloci del sistema precedente [3] e consentono fino a 270 esami al giorno in ambienti con elevata produttività [4].
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Si integra nel workflow con ricostruzioni spettrali a zero clic
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Quando ogni momento conta, la velocità è tutto. Verida* garantisce la fluidità dei flussi di lavoro grazie a ricostruzioni spettrali zero-clic, semplificando così le operazioni quotidiane dei tecnici. Con Verida*, i protocolli di scansione attivano automaticamente la ricostruzione spettrale. Questo significa la disponibilità di risultati spettrali il 100% delle volte, direttamente all'interno del flusso di lavoro di routine. Verida* ricostruisce fino a 145 immagini al secondo, consentendo la visualizzazione automatica di interi esami in meno di 30 secondi. Queste prestazioni sono due volte più veloci del sistema precedente [3] e consentono fino a 270 esami al giorno in ambienti con elevata produttività [4].
Risultati consultabili su PACS con Spectral Magic Glass
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Con Verida*, non ci sono passaggi aggiuntivi e non è necessario tempo aggiuntivo per ottenere risultati spettrali. È possibile leggere i risultati spettrali direttamente sul sistema PACS con Spectral Magic Glass per dati corretti e accessibili immediatamente. Con Spectral Magic Glass su PACS, i risultati sono facilmente accessibili e interpretabili, senza la necessità di workstation speciali. È possibile accedere a set di dati spettrali completi direttamente sul punto di cura con un impatto minimo sull'archiviazione dei dati. Non ci sono workstation dedicate, non sono necessari passaggi manuali e interruzioni del flusso di lavoro corrente.
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Con Verida*, non ci sono passaggi aggiuntivi e non è necessario tempo aggiuntivo per ottenere risultati spettrali. È possibile leggere i risultati spettrali direttamente sul sistema PACS con Spectral Magic Glass per dati corretti e accessibili immediatamente. Con Spectral Magic Glass su PACS, i risultati sono facilmente accessibili e interpretabili, senza la necessità di workstation speciali. È possibile accedere a set di dati spettrali completi direttamente sul punto di cura con un impatto minimo sull'archiviazione dei dati. Non ci sono workstation dedicate, non sono necessari passaggi manuali e interruzioni del flusso di lavoro corrente.
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Risultati consultabili su PACS con Spectral Magic Glass
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Con Verida*, non ci sono passaggi aggiuntivi e non è necessario tempo aggiuntivo per ottenere risultati spettrali. È possibile leggere i risultati spettrali direttamente sul sistema PACS con Spectral Magic Glass per dati corretti e accessibili immediatamente. Con Spectral Magic Glass su PACS, i risultati sono facilmente accessibili e interpretabili, senza la necessità di workstation speciali. È possibile accedere a set di dati spettrali completi direttamente sul punto di cura con un impatto minimo sull'archiviazione dei dati. Non ci sono workstation dedicate, non sono necessari passaggi manuali e interruzioni del flusso di lavoro corrente.
Imaging spettrale basato su detettore per una ROI più rapida
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Verida* è stata creata per offrire valore a lungo termine sin dall'inizio. La semplicità basata sull'intelligenza artificiale rende l'imaging spettrale facile da adottare e utilizzare ogni giorno. L'imaging spettrale ha mostrato una riduzione del 34% delle scansioni di follow-up e un risparmio del 25% nei costi nella pratica clinica [5], contribuendo a sostenere un utile sul capitale investito più rapido. Progettati per supportare un flusso di lavoro efficiente e ad alta produttività, Verida* e i servizi remoti dell'intelligenza artificiale ottimizzano il consumo di corrente e gestiscono l'utilizzo del tubo radiogeno con una riduzione del 45% dell'energia [6], contribuendo a garantire le prestazioni del sistema e prolungando potenzialmente la durata delle apparecchiature, riducendo al contempo i costi operativi.
Imaging spettrale basato su detettore per una ROI più rapida
Verida* è stata creata per offrire valore a lungo termine sin dall'inizio. La semplicità basata sull'intelligenza artificiale rende l'imaging spettrale facile da adottare e utilizzare ogni giorno. L'imaging spettrale ha mostrato una riduzione del 34% delle scansioni di follow-up e un risparmio del 25% nei costi nella pratica clinica [5], contribuendo a sostenere un utile sul capitale investito più rapido. Progettati per supportare un flusso di lavoro efficiente e ad alta produttività, Verida* e i servizi remoti dell'intelligenza artificiale ottimizzano il consumo di corrente e gestiscono l'utilizzo del tubo radiogeno con una riduzione del 45% dell'energia [6], contribuendo a garantire le prestazioni del sistema e prolungando potenzialmente la durata delle apparecchiature, riducendo al contempo i costi operativi.
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Verida* è stata creata per offrire valore a lungo termine sin dall'inizio. La semplicità basata sull'intelligenza artificiale rende l'imaging spettrale facile da adottare e utilizzare ogni giorno. L'imaging spettrale ha mostrato una riduzione del 34% delle scansioni di follow-up e un risparmio del 25% nei costi nella pratica clinica [5], contribuendo a sostenere un utile sul capitale investito più rapido. Progettati per supportare un flusso di lavoro efficiente e ad alta produttività, Verida* e i servizi remoti dell'intelligenza artificiale ottimizzano il consumo di corrente e gestiscono l'utilizzo del tubo radiogeno con una riduzione del 45% dell'energia [6], contribuendo a garantire le prestazioni del sistema e prolungando potenzialmente la durata delle apparecchiature, riducendo al contempo i costi operativi.
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Verida* è stata creata per offrire valore a lungo termine sin dall'inizio. La semplicità basata sull'intelligenza artificiale rende l'imaging spettrale facile da adottare e utilizzare ogni giorno. L'imaging spettrale ha mostrato una riduzione del 34% delle scansioni di follow-up e un risparmio del 25% nei costi nella pratica clinica [5], contribuendo a sostenere un utile sul capitale investito più rapido. Progettati per supportare un flusso di lavoro efficiente e ad alta produttività, Verida* e i servizi remoti dell'intelligenza artificiale ottimizzano il consumo di corrente e gestiscono l'utilizzo del tubo radiogeno con una riduzione del 45% dell'energia [6], contribuendo a garantire le prestazioni del sistema e prolungando potenzialmente la durata delle apparecchiature, riducendo al contempo i costi operativi.
* In attesa dell'autorizzazione alla commercializzazione 510(k), non disponibile per la vendita negli USA.
1. Philips IQon Spectral CT lanciato nel 2016. Siemens NAEOTOM Alpha è stato introdotto nel 2021.
2. Dati interni ottenuti su fantocci. Nella pratica clinica, l'uso di Spectral Precise Image consente di ridurre la dose erogata al paziente sottoposto a TC in base all'attività clinica, alla corporatura del paziente e alla posizione anatomica. È necessario consultare un radiologo e un fisico per definire la dose appropriata per ottenere la qualità dell'immagine diagnostica richiesta per l'attività clinica specifica. Le riduzioni della dose sono state valutate utilizzando un protocollo di riferimento per il corpo.
3. Rispetto al sistema per TC spettrale Philips della generazione precedente.
4. Il sistema per TC spettrale Verida è in grado di eseguire fino a 270 esami al giorno (configurazione CIRS 4) per una giornata di lavoro di 16 ore a doppio turno, supportando i reparti radiologici con un orario esteso e un'elevata produttività.
5. Andersen MB et al. Economic impact of spectral body imaging in the diagnosis of patients suspected of occult cancer. Insights into Imaging 2021. doi.org/10.1186/s13244-021-01116-0. I risultati delle testimonianze dei clienti non sono predittivi dei risultati in altri casi, in cui i risultati possono variare.
6. Basato su scansione corporea 3D assiale con riduzione della dose dell'80%. I risparmi energetici per la preparazione del sistema non sono inclusi.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
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