Patient Information Center iX (PIC iX)

PIC iX è parte integrante dell'ecosistema di monitoraggio paziente Philips Enterprise ed è compatibile con ambienti specialistici a bassa, media e alta criticità. Consente di accedere ai dati paziente generati da dispositivi Philips e non Philips da qualsiasi punto all'interno di tali ambienti di cura. Snellisce i flussi di lavoro consentendo ai medici di rilevare eventuali variazioni nelle condizioni del paziente e intervenire da qualsiasi luogo all'interno dell'ospedale e garantisce la sicurezza dei dati paziente tramite rigorosi standard del settore. PIC iX si inserisce nell'infrastruttura esistente permettendo di integrare nuovi reparti in tempi brevi e di essere preparati per futuri cambiamenti nell'assistenza. Poiché scalabilità e flessibilità sono fondamentali, offriamo una soluzione di gestione operativa da remoto dei dispositivi che consente al reparto IT e ai tecnici dell'ingegneria clinica di aumentare il tempo di funzionamento del sistema, monitorare le prestazioni e ridurre le spese operative.

