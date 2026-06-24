Come si riconnette lo spazzolino Philips Sonicare all'app Sonicare (solo per Android)?

A questo punto, verrà visualizzata la schermata Guida alla connessione (Connection help). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo (illustrate di seguito).



Seguire questi passaggi nelle impostazioni o nella barra di stato del dispositivo mobile:



1. Disattivare il Wi-Fi .



2. Attivare e disattivare la modalità aereo (Airplane mode on, then off).



3. Lasciare il Wi-Fi e la modalità aereo disattivati e il Bluetooth attivato (Wi-Fi and Airplane mode off and Bluetooth on).



Tornare all'app, premere il pulsante modalità (mode button) sullo spazzolino e fare clic sul pulsante "Aggiorna" ("Update" button) riportato sotto per connettersi e avviare l'aggiornamento del firmware.