Come si riconnette lo spazzolino Philips Sonicare all'app Sonicare (solo per Android)?
È disponibile un aggiornamento firmware per risolvere un problema relativo al sistema operativo di alcuni telefoni Android che impedisce la connessione.
Seguire i passaggi riportati di seguito su come aggiornare il firmware e riconnettere lo spazzolino Philips Sonicare all'app Sonicare.
Aprire l'app Sonicare e connettere lo spazzolino. Viene visualizzata la schermata seguente:
A questo punto, verrà visualizzata la schermata Guida alla connessione (Connection help). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo (illustrate di seguito).
Seguire questi passaggi nelle impostazioni o nella barra di stato del dispositivo mobile:
1. Disattivare il Wi-Fi .
2. Attivare e disattivare la modalità aereo (Airplane mode on, then off).
3. Lasciare il Wi-Fi e la modalità aereo disattivati e il Bluetooth attivato (Wi-Fi and Airplane mode off and Bluetooth on).
Tornare all'app, premere il pulsante modalità (mode button) sullo spazzolino e fare clic sul pulsante "Aggiorna" ("Update" button) riportato sotto per connettersi e avviare l'aggiornamento del firmware.
Verrà visualizzata una schermata simile a quella riportata di seguito (a seconda del modello del manico dello spazzolino utilizzato).
Fare clic sul pulsante Aggiorna (Update).
Viene visualizzata la schermata Aggiornamento del manico (My handle update) che indica che il firmware è in fase di aggiornamento.
Nota: durante l'aggiornamento, tenere il manico fuori dal caricatore e rimanere nelle vicinanze.
Verrà quindi visualizzato l'avviso Aggiornamento completato (Update complete). A questo punto, è possibile premere continua e utilizzare l'app.
Se si riscontrano ancora problemi di connessione dello spazzolino Philips Sonicare all'app Sonicare sul proprio dispositivo Android, visitare la pagina dedicata a riparazioni o sostituzioni o il sito Web Philips.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›