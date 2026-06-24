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Come si connette lo spazzolino Philips Sonicare all'app Sonicare (solo per Android)?

È disponibile un aggiornamento firmware per risolvere un problema relativo al sistema operativo di alcuni telefoni Android che impedisce la connessione.

Seguire i passaggi riportati di seguito su come aggiornare il firmware e connettere lo spazzolino Philips Sonicare all'app Sonicare. 

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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