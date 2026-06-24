Come si connette lo spazzolino Philips Sonicare all'app Sonicare (solo per Android)?
È disponibile un aggiornamento firmware per risolvere un problema relativo al sistema operativo di alcuni telefoni Android che impedisce la connessione.
Seguire i passaggi riportati di seguito su come aggiornare il firmware e connettere lo spazzolino Philips Sonicare all'app Sonicare.
Aprire l'app Sonicare e connettere lo spazzolino. Viene visualizzata la schermata seguente:
A questo punto, verrà visualizzata la schermata Guida alla connessione (Connection help). Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo (illustrate di seguito).
Seguire questi passaggi nelle impostazioni o nella barra di stato del dispositivo mobile:
1. Disattivare il Wi-Fi .
2. Attivare e disattivare la modalità aereo (Airplane mode on, then off).
3. Lasciare Wi-Fi e modalità aereo disattivati e il Bluetooth attivato (Wi-Fi and Airplane mode off and Bluetooth on).
Tornare all'app, premere il pulsante modalità (mode button) sullo spazzolino e fare clic sul pulsante "Aggiorna" ("Update" button) riportato sotto per connettersi e avviare l'aggiornamento del firmware.
Viene visualizzata la schermata Aggiornamento del manico (My handle update) che indica che il firmware è in fase di aggiornamento.
Nota: durante l'aggiornamento, tenere il manico fuori dal caricatore e rimanere nelle vicinanze.
Verrà quindi visualizzato il messaggio Aggiornamento completato (Update complete). A questo punto, è possibile premere continua e utilizzare l'app.
Se si riscontrano ancora problemi di connessione dello spazzolino Philips Sonicare all'app Sonicare sul proprio dispositivo Android, visitare la pagina dedicata a riparazioni o sostituzioni o il sito Web Philips.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›